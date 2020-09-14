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Состоятельные регионы: Минфин представил бюджетные приоритеты на 2021 год

Состоятельные регионы: Минфин представил бюджетные приоритеты на 2021 год

Министерство финансов представило на рассмотрение Кабмина основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. 

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Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:

  • повышеная минимальная заработная плата;
  • качественное образование;
  • доступная медицина;
  • противодействие пандемии и COVID-
  • вакцинация;
  • забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
  • надежная оборона и безопасность;
  • большое строительство (дороги);
  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры;
  • поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • состоятельные регионы.

Проект Госбюджета на 2021 год уже одобрил Кабмин.

“Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона “О государственном бюджете Украины на 2021 год”. Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной рады”, – сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Ранее Верховная рада решила увеличить минимальную зарплату.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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