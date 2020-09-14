Состоятельные регионы: Минфин представил бюджетные приоритеты на 2021 год

Общественный бюджет-2021: одесситы могут подать проекты до конца сентября У одесситов осталось не так уж и много времени для подачи своего проекта в рамках «Общественного бюджета-2021» на платформе «Социально активный гражданин». Начало приема проектов стартовало 1 сентября, срок окончания из подачи — 30 сентября. ПОДРОБНЕЕ

Сквер у бывшего кинотеатра «Вымпел»: благоустройство, развалюхи на подпорках и местные «ароматы» Давно нет в Одессе кинотеатра «Вымпел» на Адмиральском проспекте, а вот остановка рядом со зданием по-прежнему называется «Кинотеатр «Вымпел», да и сквер за ним именуется тоже по старинке именно так. В здании «Вымпела» сейчас расположен один из универсамов сети «Точка». Слева — бювет, за которым и располагается часть безымянного сквера. ПОДРОБНЕЕ

Сколько в Одессе стоит собрать ребёнка в школу? У родителей сейчас забот хватает. До 1 сентября осталось меньше месяца — нужно успеть собрать детей к школе. Первым делом необходимо купить школьную одежду и принадлежности для занятий. «Одесская жизнь» узнала, сколько это стоит. ПОДРОБНЕЕ