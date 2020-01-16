Мінекоенерго відстояло у суді право доступу жителів Одеси до моря

Про це повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 14 січня задовольнив апеляційну скаргу Міністерства енергетики та захисту довкілля, скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.09.2019 та відмовив у задоволенні позову ТОВ «Інагро Групп».

Спір виник внаслідок непогодження Мінекоенерго проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронної зони уздовж Чорного моря у м. Одеса.

У зв’язку з цим Товариство з обмеженою відповідальністю «Інагро групп» звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України, за участю третьої особи Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, про визнання протиправними дій Міністерства екології та природних ресурсів України по відкликанню ним погодження «Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронної зони уздовж Чорного моря та території м. Одеси» та поновлення дії погодження зазначеного проекту, наданого Міністерством екології та природних ресурсів України ще у 2018 році.

Причиною відкликання погодження є те, що проект фактично зменшив би протяжність морського узбережжя міста з 210 гектарів до 70, внаслідок чого було б обмежено громадянам доступ до моря.

Нагадаємо, рішеннями Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.09.2019 у справі № 640/10313/19 позов Товариства було задоволено частково, визнано протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів України по відкликанню ним погодження проекту.

Не погоджуючись з таким рішенням, Мінекоенерго звернулось до Шостого апеляційного адміністративного суду із скаргою, яку й було сьогодні повністю задоволено.

Слід зазначити, що згідно із Законом України від 2 грудня 2010 року № 2740-VI «Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг прибережна захисна смуга може бути лише у державній чи комунальній власності та має складати не менше 100 метрів від урізу води.

До 2011 року Водний кодекс не містив у собі норми про те, що земля прибережних захисних смуг може перебувати виключно в державній або комунальній власності.

Фото: Світлани Матвієнко

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