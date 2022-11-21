Между Одессой и Херсоном запустят автобус

В ближайшее время возобновится автобусное сообщение между Одессой и недавно освобожденным от российских оккупантов Херсоном.

Об это сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Анонсируется о том, что запускается автобусное сообщение из города Херсона, автовокзала в Одессу», — рассказал он.

Хлань добавил, что сейчас в Херсоне возрождают автопарки карет скорой помощи и спецтехники, необходимой для жизнеобеспечения города. Дело в том, что перед отступлением из Херсона рашисты похитили весь коммунальный автопарк города.

Херсон пытаются обеспечить каретами быстрой и специальной техникой, ведь российские военные вывезли из города весь автопарк, отметил депутат.

Восстанавливается и железнодорожное сообщение с Херсоном. 19 ноября туда прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева.

Напомним, что Силы обороны Украины освободили Херсон от российских захватчиков 11 ноября 2022 года.