Место для дома или для МАФа? Одесситы бьют тревогу из-за новой вырубки деревьев

На этот раз пострадали зеленые насаждения возле высотных домов на проспекте Небесной Сотни (бывш. Маршала Жукова).

«Деревья сегодня погибли не от гвоздей забитых в них активистами для спасения от бензопил более года назад, а именно от бензопил», — отмечают на своей станице в Facebook представители организации «Зеленый лист».

Фотографиями с места событий делятся и другие пользователи соцсети. Жители соседних домов считают, что здесь собираются поставить новый ларек.

По словам очевидцев, спилено около десятка деревьев – тополя и орехи. Общественники сообщают, что вызвали на место полицию, однако рабочие предъявили документы на санитарную обрезку деревьев и вопрос был закрыт.

Фото Кристины Матюшенко и ГО “Зеленый лист”