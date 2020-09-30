Местные выборы: как проголосовать больному коронавирусом?

25 октября состоятся выборы в местные органы власти. Но пандемию коронавируса никто не отменял. И голосование будут проводить с учетом коронавирусных реалий. На участках будут повышены меры противоинфекционной безопасности, соблюдены дистанция и масочный режим. А вот что делать тем, у кого диагноз подтвержден и выходить из дома им не рекомендуется?

На вопрос, смогут ли проголосовать на местных выборах люди, которым поставили диагноз COVID-19 или которые имеют подозрение на него, главный медик страны ответил однозначно.

— Конечно, смогут: это конституционное право любого человека — голосовать, участвовать в выборах, — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что граждане, которые болеют коронавирусной болезнью или имеют подозрение на COVID-19, смогут проголосовать на местных выборах дома. Для этого им необходимо подать заявку до 23 октября включительно. Помимо заявления, скорее всего, понадобится и медицинская справка, подтверждающая необходимость такой процедуры.

Обратиться в территориальную избирательную комиссию следует до 20.00 последней пятницы перед днем голосования (23 октября). Там сделают соответствующую отметку, и в день голосования к инфицированным COVID-19 домой приедет комиссия в средствах защиты и предоставит возможность проголосовать.

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