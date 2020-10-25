Местные выборы-2020 стали одними из самых сложных в истории Украины – ЦИК

Местные выборы, которые проходят сегодня, 25 октября, являются одними из самых сложных в истории Украины. Совпало несколько факторов.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил на утреннем брифинге.

“В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов – первые выборы”, – сказал Диденко.

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