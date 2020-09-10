Местные выборы 2020: остался последний день для смены избирательного адреса

Избирательный адрес можно изменить онлайн или в местном отделении ведения Государственного реестра избирателей. Сегодня, 10 сентября, последний день, когда можно это сделать.

Для изменения адреса онлайн необходима электронная подпись избирателя. Если ее нет – можно оформить, не выходя из дома, через сервис «Приват24». Если это невозможно, придется собрать пакет документов и принести его в один из украинских Центров сертификации.

Потом на сайте Государственного реестра избирателей надо найти «Личный кабинет», набрать в нем окно «Заявления и запросы», а там – «Обращения об изменении избирательного адреса».

Сайт предлагает заполнить анкету, которую надо завизировать цифровой подписью.

На электронную почту, указанную в анкете, максимум, через сутки, поступит письмо-подтверждение о том, что ваш избирательный адрес изменился. Сообщение об изменении адреса должно поступить и в «личный кабинет».

В местное отделение реестра избирателей необходимо прийти с паспортом, написать заявление об изменении избирательного адреса и предоставить копию документа, который подтверждает реальное место проживания.

Таким образом могут определить постоянное место голосования и те граждане Украины, которые нигде не зарегистрированы, пояснили с Госреестре избирателей.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.