Местные выборы 2020: долго ли будут считать голоса избирателей

Участковые комиссии в этом году на местных выборах будут дольше проводить подсчет голосов на местных выборах. Самый пессимистичный сценарий – до среды после дня голосования. То есть до 28 октября.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

“Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол – и видите, где у вас ошибка. Если будут IТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при условиях исключительно человеческого фактора, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий”, – говорит она.

Читайте также: Выборы в условиях пандемии: на участки будут пускать даже с температурой