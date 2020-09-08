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Местные выборы 2020: долго ли будут считать голоса избирателей

Местные выборы 2020: долго ли будут считать голоса избирателей

Участковые комиссии в этом году на местных выборах будут дольше проводить подсчет голосов на местных выборах. Самый пессимистичный сценарий – до среды после дня голосования. То есть до 28 октября.

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Об этом сообщила в интервью РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

“Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол – и видите, где у вас ошибка. Если будут IТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при условиях исключительно человеческого фактора, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий”, – говорит она.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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