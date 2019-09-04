Мешала отдыхать: под Одессой дачник застрелил соседскую собаку

Инцидент произошел в районе Хаджибеевского лимана, в Надлиманском дачном массиве. Там отдыхающие повздорили из-за домашнего пса по кличке Зеня. Конфликт закончился кровавой драмой.
Данные о происшествии опубликовали в Едином судебном реестре.
Один из дачников взял на отдых собаку. Животное частенько громко лаяло, чем очень раздражало соседа.
Тот не раз устраивал разборки по этому поводу, обвиняя владельцев Зени в том, что она мешает ему отдыхать.
Однажды мужчина так разозлился, что решился на крайние меры. Пока жена была на огороде, он взял ружье, прицелился из-за забора и несколько раз пальнул в пса. К несчастью, дачник не промахнулся. От выстрела пес упал на землю замертво.
Хозяева говорят, что видели, как все произошло. О том, что слышала выстрелы, рассказала и жена стрелка.
Но обвинять мужчину пока рано. Его судьбу решат после экспертизы “предметов, напоминающих пули”, которые достали из тела собаки.
Фото: i.sunhome.ru
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