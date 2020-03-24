Менше автомобілів на дорогах: в Одесі за останній тиждень стало чистіше повітря

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Службою екологічного контролю комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради проводиться постійний моніторинг атмосферного повітря у визначених точках міста, які включають перехрестя автодоріг, площі, точки контролю біля вокзалів та при в’їздах у місто.

За результатами спостережень за останній тиждень, знизилися показники по оксиду вуглецю від 1,2 до 2-х разів, дещо по діоксиду азоту та сумарних вуглеводнях, що пов’язано зі скороченням кількості автомобілей та маршрутних таксі на дорогах. В свою чергу, деякі підприємства скоротили свою діяльність або перейшли на неповний режим роботи.

Служба екологічного контролю продовжує моніторинг у точках контролю міста згідно з графіком.

За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», проби питної води, які були відібрані з метою проведення моніторингу, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За результатами щоденного моніторингу Центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії «Інфоксводоканалу» протягом дії обмежувальних заходів з 16 по 23 березня 2020 року питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За інформацією Державної екологічної інспекції, станом на 23.03.2020р., відповідно до протоколів вимірювання показників складу та властивостей поверхневих вод Чорного моря в районі пляжу «Дельфін» перевищення нормованих значень ГДК у воді нафтопродуктів не виявлено.

Фото: sykhiv.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!