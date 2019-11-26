“Мені не потрібна ця дитина”: в Одесі наркозалежна мати полишила однорічну дитину

В занедбаній кімнаті поліцейські виявили однорічну дитину.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.
– Мені не потрібна ця дитина,- з такими словами жінка вийшла з помешкання та пішла у невідомому напрямі, покинувши однорічну дитину.
Ця подія сталася вчора ввечері на вулиці Льва Толстого. На місці інспекторів зустріли сусіди та повідомили, що жінка в стані наркотичного сп’яніння покинула дитину.
В брудному помешканні справді знаходилась дівчинка без нагляду дорослих і плакала.
Поліцейські заспокоїли малечу, нагодували.
Фото: Патрульна поліція