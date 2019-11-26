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Новости Одессы и Одесской области

“Мені не потрібна ця дитина”: в Одесі наркозалежна мати полишила однорічну дитину

“Мені не потрібна ця дитина”: в Одесі наркозалежна мати полишила однорічну дитину

В занедбаній кімнаті поліцейські виявили однорічну дитину.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

– Мені не потрібна ця дитина,- з такими словами жінка вийшла з помешкання та пішла у невідомому напрямі, покинувши однорічну дитину.

Ця подія сталася вчора ввечері на вулиці Льва Толстого. На місці інспекторів зустріли сусіди та повідомили, що жінка в стані наркотичного сп’яніння покинула дитину.

В брудному помешканні справді знаходилась дівчинка без нагляду дорослих і плакала.

Квартира, у якій знаходилась дитина, була у занедбаному стані.

Поліцейські заспокоїли малечу, нагодували.

Фото: Патрульна поліція

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