«Мелодии Любви» в Одесской филармонии: Магомаев, Ободзинский, Хиль

В этот осенний вечер в прекрасном симфоническом звучании будут исполнены всеми любимые песни — «Эти глаза напротив», «Королева Красоты», «Мелодия», «Как провожают пароходы», «Белые Крылья» и многие, многие другие.

Солисты премьерной программы:

Роман Руссу – блестящий молодой исполнитель, обладающий невероятно красивым и сильным голосом, покоривший жюри шоу «Голос», запомнившийся зрителям своим виртуозным исполнением песни «Чертово колесо» Муслима Магомаева.

– блестящий молодой исполнитель, обладающий невероятно красивым и сильным голосом, покоривший жюри шоу «Голос», запомнившийся зрителям своим виртуозным исполнением песни «Чертово колесо» Муслима Магомаева. Виталий Червонный – солист-тенор, участник знаменитой группы «Сябры». Его узнаваемый голос звучал на семи дисках-гигантах, записанных ВИА «Сябры», на многих концертных площадках СССР и за рубежом, по телевидению и радио.

– солист-тенор, участник знаменитой группы «Сябры». Его узнаваемый голос звучал на семи дисках-гигантах, записанных ВИА «Сябры», на многих концертных площадках СССР и за рубежом, по телевидению и радио. Олег Верд – яркий молодой исполнитель, пленивший жюри шоу Х-фактор, своей искренностью и глубиной исполнения, продолжающий радовать, удивлять и завоевывать любовь зрителей авторскими песнями.

Для Вас прозвучат самые популярные песни 60-х—80-х, музыка под которую знакомились и влюблялись несколько поколений. Трогательная нежность и бесшабашное веселье, безграничная вера и поэтическая грусть — в этих песнях есть все!

Старшему поколению их песни близки и понятны, это песни их молодости, их первой любви. Для молодого поколения это возможность лучше узнать и понять своих близких.

Приглашаем Вас погрузиться в атмосферу романтики и ностальгии, вспомнить либо же только узнать золотые шлягеры, которые трогают сердца нескольких поколений.

В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Игоря Знатокова.

Дата – 7 декабря (суббота)

Место проведения – Одесская филармония

Стоимость билетов – 170-520 грн

Билеты https://concert.ua/ru/event/melodii-lyubvi-odessa

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