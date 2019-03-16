﻿ Международный марафон: в Одессе временно перекроют движение - Одесская Жизнь

Сам марафон будет длиться шесть часов. Спортивный городок откроется в 07:00, а спортсмены стартуют в 9:00. В 15:00 будет закрытие марафона.

17 марта на центрaльной аллее пaрка им. Т.Г. Шевченко стартует Х Одесский международный марафон «Самопревосхождение». Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета. Во время проведения марафона будет ограничено движение с 8:30 до 14:30 на участке дoроги Ланжероновская арка – Трасса здoровья и с 8:45 до 12:15 на ул. Марaзлиевская (въезд к стaдиону «Черноморец»). Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время движения по маршруту.

Фото: PAPAYA Project.