Медовий Спас 14 серпня: як відзначити та чого не можна робити в цей день

14 серпня українці відзначають велике церковне свято – Медовий Спас, Маковія або ж Маковий спас.

Низку серпневих Спасів відкриє Медовий, він же Маковий, або Спас на воді. Це свято відзначається 14 серпня. На цей день припадає й початок Успенського посту, який триватиме до 27 серпня, повідомляє УНІАН.

Перший Спас: історія свята

За церковним календарем цей день називається Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. Згідно з переказами, колись в Константинополі бушувала страшна епідемія. І нібито саме в цей день з храму Святої Софії винесли частинку хреста, на якому був розп’ятий Ісус, щоб нею освятити воду в водоймах. І саме після цього епідемія в місті закінчилася. У цей день освячують воду в річках і джерелах, яка після цього вважається священною. Саме тому Медовий Спас ще називають Мокрим. Назва Спас пов’язана і з Ісусом Христом — Спасителем.

Традиція свята Медового Спаса

На Медовий Спас у храмах заведено освячувати мед нового збору, свіжий мак, квіти і плоди нового врожаю. Також у це свято печуть пряники та іншу випічку з медом і маком, пісні млинці. У храмах у цей день освячують ще й воду, яка після цього нібито набуває цілющих властивостей, захищаючи від хвороб й пристріту. На Перший Спас заведено ходити до церкви й молитися. Вважається, що в цей день відпускаються всі жіночі гріхи.

Що святять у церкві на Медовий Спас

У цей день в храмі заведено святити мак, букети з польових квітів, мед або стільники, воду. Букети з трав та квітів, зібрані для освячення в церкві, називають “маковійчиками”.

Що не можна робити на Маковія:

– влаштовувати гучних гулянок;

– голосно розмовляти;

– займатися прибиранням будинку;

– братися за важку роботу;

– сваритися й лаятися;

– бажати комусь зла, адже воно може повернутися до вас;

– оскільки на цей день припадає початок посту, існують й заборони щодо їжі: можна вживати тільки неварену рослинну їжу – сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, хліб.

Фото: 24 канал