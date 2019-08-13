Медовий Спас 14 серпня: як відзначити та чого не можна робити в цей день

14 серпня українці відзначають велике церковне свято – Медовий Спас, Маковія або ж Маковий спас.
Низку серпневих Спасів відкриє Медовий, він же Маковий, або Спас на воді. Це свято відзначається 14 серпня. На цей день припадає й початок Успенського посту, який триватиме до 27 серпня, повідомляє УНІАН.
Перший Спас: історія свята
За церковним календарем цей день називається Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. Згідно з переказами, колись в Константинополі бушувала страшна епідемія. І нібито саме в цей день з храму Святої Софії винесли частинку хреста, на якому був розп’ятий Ісус, щоб нею освятити воду в водоймах. І саме після цього епідемія в місті закінчилася. У цей день освячують воду в річках і джерелах, яка після цього вважається священною. Саме тому Медовий Спас ще називають Мокрим. Назва Спас пов’язана і з Ісусом Христом — Спасителем.
Традиція свята Медового Спаса
На Медовий Спас у храмах заведено освячувати мед нового збору, свіжий мак, квіти і плоди нового врожаю. Також у це свято печуть пряники та іншу випічку з медом і маком, пісні млинці. У храмах у цей день освячують ще й воду, яка після цього нібито набуває цілющих властивостей, захищаючи від хвороб й пристріту. На Перший Спас заведено ходити до церкви й молитися. Вважається, що в цей день відпускаються всі жіночі гріхи.
Що святять у церкві на Медовий Спас
У цей день в храмі заведено святити мак, букети з польових квітів, мед або стільники, воду. Букети з трав та квітів, зібрані для освячення в церкві, називають “маковійчиками”.
Що не можна робити на Маковія:
– влаштовувати гучних гулянок;
– голосно розмовляти;
– займатися прибиранням будинку;
– братися за важку роботу;
– сваритися й лаятися;
– бажати комусь зла, адже воно може повернутися до вас;
– оскільки на цей день припадає початок посту, існують й заборони щодо їжі: можна вживати тільки неварену рослинну їжу – сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, хліб.
Фото: 24 канал
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