Болгарин вместо Ленина: в Одесской области оригинально декоммунизируют памятник

В селе Зализнычне Болградского района Одесской области перекрасят памятник Владимиру Ленину. После этого статуя будет изображать болгарина.

Такое решение приняли в местном сельсовете, пишет группа «Декоммунизация Украина» в Facebook.

“Относительно памятника было решено его сберечь и решить вопрос о реконструкции в национальное болгарское лицо путем перекраски, также добавления национальных элементов», – сказано в ответе сельсовета, сообщает «Декоммунизация Украина» и публикует копию ответа.

Кстати, первый памятник Ленину после его смерти поставили именно в Одессе. Установили его на территории Судоремонтного завода за деньги рабочих и их силами. Автором выступил мастер-литейщик Федотов. Ильич изготовлен из бронзы и мрамора. По причине своего внешнего вида памятник в народе сразу же стали звать «пауком». Этот первый в мире памятник вождю берегли очень долго, даже неоднократно реставрировали и укрепляли, но потом, конечно, снесли и его — в 2016-ом. Подробнее об этом можно узнать в статье “Лениноповал по-одесски“.

Фото иллюстративное

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