Матери одесской школьницы выписали штраф за прогулы дочери

Такое решение было принято в связи с тем, что 15-летняя школьница пропускала занятия.

Об этом со ссылкой на судебное постановление сообщает 048.ua.

Речь идет о прогулах до карантина.

Учащаяся регулярно пропускала уроки. Мать не смогла назвать причину прогула, но виновной себя и дочь не признала.

Однако суд обвинил женщину в ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Ей придется выплатить штраф в сумме 850 грн. и оплатить судебные издержки.

Фото: 048.ua, открытые источники

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