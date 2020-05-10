Матери одесской школьницы выписали штраф за прогулы дочери

Суворовский райсуд Одессы постановил наказать родительницу ученицы школы №15.
Такое решение было принято в связи с тем, что 15-летняя школьница пропускала занятия.
Об этом со ссылкой на судебное постановление сообщает 048.ua.
Речь идет о прогулах до карантина.
Учащаяся регулярно пропускала уроки. Мать не смогла назвать причину прогула, но виновной себя и дочь не признала.
Однако суд обвинил женщину в ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Ей придется выплатить штраф в сумме 850 грн. и оплатить судебные издержки.
Фото: 048.ua, открытые источники