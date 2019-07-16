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Новости Одессы и Одесской области

Матч-открытие нового сезона – Суперкубок Украины в 10-й раз пройдет в Одессе

Матч-открытие нового сезона – Суперкубок Украины в 10-й раз пройдет в Одессе

Уже стало доброй традицией матч-открытие нового сезона – Суперкубок Украины проводить в Одессе, а традиции не следует нарушать.

Поэтому, уже в десятый раз 28 июля в Южной Пальмире пройдет одно из самых ярких событий в украинском спорте – поединок между титулованными футбольными клубами Украины «Динамо» и «Шахтером».

В этом году генеральным партнером матча стала компания FavoritSport, поэтому официальное название поединка – Суперкубок Украины Favorit! Официальным мячом восьмой раз будет Select.

Билеты: bit.ly/Superkubok_Odesa
📌 28 июля, 21:00. Одесса, Стадион «Черноморец»

и на сайте odessa.kontramarka.ua

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