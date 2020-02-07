Массовое отключение света в Одессе 7 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1824 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Деревообделочный переулок 5
- 4-й массив Полностью
- Академика Панкратовой улица 16, 20
- Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22
- Академика Панкратовой улица 29
- Академика Панкратовой улица 5а, 18_1, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 5, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 18, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 1, 2
- Владимира Хавкина улица 41а, 1, 3, 5, 7, 9, 43а, 47а, 1а, 43б, 45б, 35а, 41б, 13а, 51а, 27а, 1б, 47г, 11а, 11, 29а, 17б, 27б, 3а, 37а, 47_, 5а, 1д, 9а, 1ж, 3б, 1г, 25а, 17, 9б, 31, 29, 19, 23, 47, 35, 21, 13, 49, 41, 37, 27, 33, 39, 51
- Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
- Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
- Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47
- переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43
- переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Степовая улица 9, 9А
- Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з
- Хуторская улица 69г, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63д, 61б, 59б, 11в, 69ж, 47ж, 45а, 19, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 10а, 1а, 9б, 17б, 57г, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 5б, 49б, 12а, 69б, 16а, 15в, 8в, 69е, 13б2, 65б, 13б, 59а, 15а, 47е, 27б, 61а, 65а, 5в, 11б, 49а, 25а, 8а, 17а, 11а, 57е, 1б, 20а, 8б, 69А, 13в, 57з, 3а, 10б, 29, 13а, 25, 22, 47, 69, 65, 53, 71, 21, 59, 67, 57, 61, 27, 49, 20, 51, 55
- Хуторская улица 75в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 85б, 103г, 77а, 81к, 95д, 83б, 93д, 83г, 44в, 93б, 93к, 83в, 75б, 44а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 99а, 42б, 81д, 77в, 44б, 95г, 93г, 95ж, 42г, 81а, 54а, 81е, 105в, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 42д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 73а, 95з, 89а, 87а, 46б, 44г, 48а, 79, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 99_Б1
- Хуторская улица 6, 6_3, 63
- Хуторская улица 90ж, 86Г, 17, 36а, 28, 37а, 26а, 25, 39, 30, 19а, 33б, 21, 33, 25а, 36, 17а, 15, 32, 40, 26, 41, 29, 33а, 15а, 35, 32а, 27, 19, 43, 31, 28а, 37, 26б, 23, 34, 81Л, 38
- Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б
- Абрикосовая улица 9/9, 9/30, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 8/7, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/4, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 9/21, 9/29, 8/33, 9/33, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/28, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/1
- Академика Вавилова улица 76, 76/1, 50/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 52б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/а, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 50б
- Академика Глушко проспект 21, 23, 19/1, 21/1, 25
- Вишнёвая улица 11/20, 10/28, 10/23, 11/5, 10/11а, 11/17, 10/15, 11/7, 10/2, 11/2, 10/9, 11/5а, 10/18, 11/4а, 10/1, 10/22, 11/1а, 11/4, 11/23, 10/11, 11/25, 10/6, 11/6, 10/4а, 10/3, 10/4, 11/16, 106, 11/1, 10а16, 10/24, 11/22, 10/5, 11, 10/19, 11/24, 10/21, 11/8, 11/32, 1А, 1010а, 10/7, 11/19, 11/21, 10/16, 11/12, 10/12, 11/13, 11/14, 11/10, 10/10, 11/11, 10/14, 11/9, 11/31, 10/31, 11/30, 10/25, 11л, 10/33, 10/30, 11/27, 10/27, 10/26, 10/32, 11/29, 10/29, 11/26, 10/20
- Гетманский переулок 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2
- Дружный переулок Полностью
- Новая улица 3, 4, 5
- Отважных улица 44а, 1/12А, 50, 42, 42А, 48, 38, 32, 30, 40, 36, 46, 44, 34а, 34, 1/2, 1/4, 24, 1/7, 1/14, 1/15, 1/5, 18, 1/12, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/16, 1/17
- Ильфа и Петрова улица 21, 23
- Просвещения улица 42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552
- Сиреневая улица 31-Б
- Славянская улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Солнечная улица 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23, 12/4, 12/1
- Эстафетная улица 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й массив Полностью
- 4-й Деревообделочный переулок 5
- Академика Панкратовой улица 29
- Академика Панкратовой улица 18_1, 24В, 5а, 5, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 2, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 18, 24Б, 39, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 22, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 1
- Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9б, 1а, 1д, 9а, 27б, 3б, 13а, 25а, 1г, 29а, 5а, 27а, 3а, 17б, 11а, 1б, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 1ж
- Академика Панкратовой улица 16, 20
- Владимира Хавкина улица 41а, 33, 35, 37, 39, 41, 43а, 47а, 47, 47_, 37а, 35а, 41б, 47г, 51а, 45б, 49, 51, 43б
- Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
- Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
- Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47
- переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27
- переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43
- Степовая улица 9, 9А
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Хуторская улица 6, 6_3, 63, 81Л
- Хуторская улица 86Г, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 48а, 75в, 85б, 79, 103г, 81к, 77а, 83б, 93д, 95д, 44в, 93б, 93к, 83г, 75б, 83в, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 90ж, 99_Б1, 44а, 42б, 44б, 81д, 93г, 95ж, 99а, 81а, 54а, 81е, 42г, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 77в, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 95г, 95з, 105в, 87а, 42д, 44г, 73а, 46б, 89а, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99
- Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з
- Хуторская улица 69г, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 34, 69ж, 47ж, 45а, 57г, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 69б, 32а, 15а, 33а, 26б, 63б, 47к, 47б, 69е, 57в, 65б, 49б, 59а, 47е, 36а, 61а, 37а, 26а, 65а, 17а, 49а, 19а, 33б, 28а, 57е, 25а, 35, 36, 40, 61В, 38, 47, 41, 65, 53, 71, 39, 69, 59, 67, 43, 57, 61, 37, 49, 51, 55
- Хуторская улица 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б
- Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.
Фото: Ідея Міста
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