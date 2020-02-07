Массовое отключение света в Одессе 7 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1824 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 5

4-й массив Полностью

Академика Панкратовой улица 16, 20

Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22

Академика Панкратовой улица 29

Академика Панкратовой улица 5а, 18_1, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 5, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 18, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 1, 2

Владимира Хавкина улица 41а, 1, 3, 5, 7, 9, 43а, 47а, 1а, 43б, 45б, 35а, 41б, 13а, 51а, 27а, 1б, 47г, 11а, 11, 29а, 17б, 27б, 3а, 37а, 47_, 5а, 1д, 9а, 1ж, 3б, 1г, 25а, 17, 9б, 31, 29, 19, 23, 47, 35, 21, 13, 49, 41, 37, 27, 33, 39, 51

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47

переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43

переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Степовая улица 9, 9А

Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з

Хуторская улица 69г, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63д, 61б, 59б, 11в, 69ж, 47ж, 45а, 19, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 10а, 1а, 9б, 17б, 57г, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 5б, 49б, 12а, 69б, 16а, 15в, 8в, 69е, 13б2, 65б, 13б, 59а, 15а, 47е, 27б, 61а, 65а, 5в, 11б, 49а, 25а, 8а, 17а, 11а, 57е, 1б, 20а, 8б, 69А, 13в, 57з, 3а, 10б, 29, 13а, 25, 22, 47, 69, 65, 53, 71, 21, 59, 67, 57, 61, 27, 49, 20, 51, 55

Хуторская улица 75в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 85б, 103г, 77а, 81к, 95д, 83б, 93д, 83г, 44в, 93б, 93к, 83в, 75б, 44а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 99а, 42б, 81д, 77в, 44б, 95г, 93г, 95ж, 42г, 81а, 54а, 81е, 105в, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 42д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 73а, 95з, 89а, 87а, 46б, 44г, 48а, 79, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 99_Б1

Хуторская улица 6, 6_3, 63

Хуторская улица 90ж, 86Г, 17, 36а, 28, 37а, 26а, 25, 39, 30, 19а, 33б, 21, 33, 25а, 36, 17а, 15, 32, 40, 26, 41, 29, 33а, 15а, 35, 32а, 27, 19, 43, 31, 28а, 37, 26б, 23, 34, 81Л, 38

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б

Абрикосовая улица 9/9, 9/30, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 8/7, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/4, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 9/21, 9/29, 8/33, 9/33, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/28, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/1

Академика Вавилова улица 76, 76/1, 50/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 52б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/а, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 50б

Академика Глушко проспект 21, 23, 19/1, 21/1, 25

Вишнёвая улица 11/20, 10/28, 10/23, 11/5, 10/11а, 11/17, 10/15, 11/7, 10/2, 11/2, 10/9, 11/5а, 10/18, 11/4а, 10/1, 10/22, 11/1а, 11/4, 11/23, 10/11, 11/25, 10/6, 11/6, 10/4а, 10/3, 10/4, 11/16, 106, 11/1, 10а16, 10/24, 11/22, 10/5, 11, 10/19, 11/24, 10/21, 11/8, 11/32, 1А, 1010а, 10/7, 11/19, 11/21, 10/16, 11/12, 10/12, 11/13, 11/14, 11/10, 10/10, 11/11, 10/14, 11/9, 11/31, 10/31, 11/30, 10/25, 11л, 10/33, 10/30, 11/27, 10/27, 10/26, 10/32, 11/29, 10/29, 11/26, 10/20

Гетманский переулок 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2

Дружный переулок Полностью

Новая улица 3, 4, 5

Отважных улица 44а, 1/12А, 50, 42, 42А, 48, 38, 32, 30, 40, 36, 46, 44, 34а, 34, 1/2, 1/4, 24, 1/7, 1/14, 1/15, 1/5, 18, 1/12, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/16, 1/17

Ильфа и Петрова улица 21, 23

Просвещения улица 42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552

Сиреневая улица 31-Б

Славянская улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Солнечная улица 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23, 12/4, 12/1

Эстафетная улица 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й массив Полностью

4-й Деревообделочный переулок 5

Академика Панкратовой улица 29

Академика Панкратовой улица 18_1, 24В, 5а, 5, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 2, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 18, 24Б, 39, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 22, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 1

Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9б, 1а, 1д, 9а, 27б, 3б, 13а, 25а, 1г, 29а, 5а, 27а, 3а, 17б, 11а, 1б, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 1ж

Академика Панкратовой улица 16, 20

Владимира Хавкина улица 41а, 33, 35, 37, 39, 41, 43а, 47а, 47, 47_, 37а, 35а, 41б, 47г, 51а, 45б, 49, 51, 43б

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47

переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27

переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43

Степовая улица 9, 9А

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Хуторская улица 6, 6_3, 63, 81Л

Хуторская улица 86Г, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 48а, 75в, 85б, 79, 103г, 81к, 77а, 83б, 93д, 95д, 44в, 93б, 93к, 83г, 75б, 83в, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 90ж, 99_Б1, 44а, 42б, 44б, 81д, 93г, 95ж, 99а, 81а, 54а, 81е, 42г, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 77в, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 95г, 95з, 105в, 87а, 42д, 44г, 73а, 46б, 89а, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99

Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з

Хуторская улица 69г, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 34, 69ж, 47ж, 45а, 57г, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 69б, 32а, 15а, 33а, 26б, 63б, 47к, 47б, 69е, 57в, 65б, 49б, 59а, 47е, 36а, 61а, 37а, 26а, 65а, 17а, 49а, 19а, 33б, 28а, 57е, 25а, 35, 36, 40, 61В, 38, 47, 41, 65, 53, 71, 39, 69, 59, 67, 43, 57, 61, 37, 49, 51, 55

Хуторская улица 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.

Фото: Ідея Міста

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