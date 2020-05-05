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Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 5 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Массовое отключение света в Одессе 5 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2497 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 5 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Амундсена 18а, 2/7, 22, 5А, 11, 3/3, 16, 113, 15А, 1717А1, 19Б, 37, 10, 1/8, 2Б, 13/2, 8, 20, 1А, 4, 19, 22Б, 14, 210, 2А, 2/3, 2/11А, 2/8, 12, 5, 17, 24, 2/10а, 111, 22А, 24А, 18, 20А, 17А, 110, 2, 2/2, 1/7, 15, 1, 1/13, 26, 1/1, 29, 1/12, 8А, 9, 2/11, 2/4, 13, 6, 13а, 7, 3/2, 21, 24Б, 10-А, 19А, 19-А, 3/6, 1/9, 3
  • 1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
  • 1-я линия 30, 38
  • 2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б
  • 2-й переулок Амундсена 23, 2/12, 19, 17А, 21А, 69, 16А, 7, 6, 34А, 9, 30, 21, 53, 27А, 11А, 15, 5, 12, 22, 11, 16, 29, 32, 31, 13, 15а, 26, 24, 5/13, 14, 17, 28, 9А, 22А, 24а, 25, 25А, 8, 10, 51, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 3/11а, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 5/2, 2, 34
  • 2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
  • 3-й переулок Амундсена 2А, 612, 6/11, 613
  • 3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 4А, 15, 16, 17, 18, 15А
  • 4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 1а, 5, 11а, 13, 6, 4, 15, 16, 11, 9, 12, 14
  • 5-й переулок Василия Кандинского 14а
  • 5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 7а, 19А, 4А, 5а, 14, 15, 16, 17, 19
  • 6-я линия 38
  • Академика Вильямса улица 17, 33, 17Б, 17А, 17В, 31
  • Академика Вильямса улица 43, 19/1
  • Александра Невского улица 48а, 44а, 44, 44-А/1, 46А, 42а
  • Ванцетти улица 54
  • Варненская улица 18/4, 18/5, 18/3
  • Вертелецкого улица 47-В
  • Водный переулок 19, 5/3, 21, 11Б, 4а1, 2, 17а, 4/3, 4А, 5/4, 1, 7, 11в, 5/, 17, 19А, 9, 13, 13А, 11А, 11, 5, 9А, 3, 3А, 4/6 А, 8, 4Б, 4, 7а, 4/6
  • Дача Ковалевского улица 72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110/1, 126А, 116А, 94А, 136А, 116-Б, 110, 140А, 90/1, 74/2, 119А, 106А, 74/3, 102а, 74/4, 74/1, 100А, 76Б, 112, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 140, 74/5
  • Дмитрия Донского улица 57
  • Инглези улица 10, 10/2, 8
  • Китобойная улица 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87а, 77б, 63А, 79Б, 70а, 87б, 53/1, 61б, 75б, 78а, 48а, 71А, 55а, 57а, 69а, 102а, 52-Г, 59а, 61а, 81а, 75 а, 50б, 77Г, 49Г, 65а, 106а, 55в, 50а, 65б, 79, 53а, 51а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110
  • Космонавтов улица 29, 31, 27/1, 27/2, 27/3, 23/2, 23/1, 25/1, 25/2, 29/2, 33, 31/3, 29/3, 31/5, 31/4, 23/3, 25/3, 29/1, 31/2
  • Люстдорфская дорога 113, 113а, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 155, 117, 91, 103, 93а, 101А, 101, 95, 111, 97а, 109, 121, 115
  • Марии Демченко улица 34а, 28, 36А, 38А, 29Б, 31Б, 30А, 32Б, 29А, 36Б2, 38Б, 34Б, 29, 30, 31, 32, 34
  • Марии Демченко улица Полностью
  • Маршала Малиновского улица 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27
  • Новаторов улица 13
  • Обільна 88, 95а, 68/А, 57б, 57а, 56, 84, 57-Б/1, 109, 82, 105, 107, 78, 56а, 88а, 103, 80, 64Б, 62, 77, 81, 83, 58, 871, 64А, 60, 68, 64в, 85, 79, 64, 60А, 64/1, 70А, 93, 66, 90, 95, 101, 76, 68/А/1, 70, 89а, 66а, 86, 74, 97, 75, 89, 72, 91, 58/2
  • переулок Академика Вильямса 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 3а, 18, 15-а, 7Б, 7а, 15-б, 21
  • переулок Амундсена 3/12, 1, 24
  • Планетная улица 38Г, 48а, 68, 26а, 38, 47, 41, 43б, 43, 47б, 41а, 47а, 81а, 76, 82, 73, 80, 93, 89, 97а, 78, 85, 99, 84, 81Б, 79, 91, 70, 97, 79Б, 74, 81, 86, 87, 77, 71, 88, 40, 40г, 48/1, 44, 34-В, 40в, 54, 48, 65, 53, 45, 52, 59, 46, 60, 58, 61А, 32, 42, 49а, 56, 33, 35Б, 39, 34А, 36А, 34-Б, 36, 35, 101, 37, 35а, 14, 20, 8, 2, 10, 3, 18, 9, 7, 6, 4а, 16, 12, 5, 10А, 14а, 63, 66, 41/2, 50, 49, 51, 51/А, 56а, 62, 55
  • Садовского улица 3, 20Б, 2, 9, 7, 13, 1, 4/2, 5, 2А, 11, 11-б, 1А, 4, 11а, 8, 31-а, 20, 6, 45, 13-г, 33, 17, 45-б, 28, 15-б, 26а, 18, 15-а, 45А, 13А, 41, 27А, 32, 29, 15, 43-А, 22-а, 16, 37-а, 14А, 13-б, 43, 31/а, 19, 30-а, 15б-1, 27, 17А, 21, 13в, 14, 20А, 12, 30-б, 22, 24, 35, 47, 25, 39, 222, 26-а, 12-а, 12б, 41а, 37, 31, 23, 14-а, 10, 47А
  • Саксаганского улица 29, 1А, 25, 18, 31А, 22А, 31, 16А, 20, 25А, 23, 10, 12А, 22, 35, 28, 24, 27, 14, 18А, 26, 25Б, 16, 25а, 33, 29А, 9, 3, 2, 122, 17А, 1, 15, 1Б, 7, 21, 19А, 6, 13, 12, 17, 5, 7А, 11, 12/1, 6А, 8, 19, 4, 17-б
  • Черноморского Казачества улица 95, 97

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
  • 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
  • 2-й Лазурный переулок 5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9
  • 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
  • 3-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А
  • 4-й Амурский переулок 3, 2а, 7, 9, 5, 11, 6, 1, 2, 12А, 12, 14, 4, 16, 10
  • 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • 5-й Лазурный переулок 1, 4, 5, 6, 1А, 2, 3
  • 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
  • Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б
  • Амурская улица 46 А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 57А, 42а, 2 А, 3А, 11, 21 А, 16А, 55/2, 24 А, 33/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 61, 63
  • Ангарская улица 36, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5
  • Аэродромная улица 1
  • Бахчевая улица 36А, 13-А, 20-А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 14-А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 26
  • Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 106-А, 101А, 83Б, 85-А, 119-А, 112-А, 143, 99-А, 66А, 133-В, 97/1, 119Б, 48-А, 122-А, 137Б, 87-А, 78-А, 137А, 145-А, 100а, 131а, 54-А, 96-А, 108-А, 101Б, 90а, 109А, 94 А, 83а, 106-Б, 97А, 117/1, 145, 147, 149, 151, 153, 74А
  • Бородінський провулок 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9
  • Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
  • Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 13А, 16А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
  • Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50
  • Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
  • Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
  • Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
  • Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
  • Казанская улица 1, 2, 14Б, 11г, 11Б, 11 В, 11а, 13а, 11, 22 А, 6, 7, 10, 15, 4, 8, 5, 3, 14, 23, 20, 25, 18, 24
  • Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а
  • Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52
  • Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
  • Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 74А, 94-А, 67А, 59Г, 49А, 59А, 78А, 86-А, 102А, 55А, 62А, 45Б, 47В, 100 А, 80/1, 41А, 108, 53а, 51Б, 51а, 84а, 43А, 45А, 68д, 118б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 72А
  • Маковая улица 1, 2, 38б, 20А, 40А, 4, 2А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
  • Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
  • Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12
  • Николая Аркаса улица 136А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 101б, 124/2, 136-А, 59а, 124/1, 69А, 73Б, 73, 110-А, 122В, 128-А, 47А, 122А, 78-А, 101В, 117А, 95А, 63\1, 75б, 162а, 132А, 67А, 116А, 142-А, 113\2, 134Б, 81А, 51а, 81В, 101А, 47\2, 78Б, 134а, 92А, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164
  • Огородная улица 43, 61, 65, 67, 97А, 71, 103А, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99
  • Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 118б, 86/94, 84а, 106А, 158А, 49А, 122а, 112/, 65А, 92-А, 80-А, 124-Б, 122-Б, 118А, 96А, 77А, 109, 113а, 112А, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
  • переулок Ползунова 19, 12А
  • Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
  • Петра Лещенко улица 89Б, 93В, 85, 89, 89-А, 106, 98, 87, 87Б, 102Д, 88, 87А, 96, 83, 103, 34, 14, 66, 64, 44, 20, 95А, 107, 104, 58, 12, 24, 102г, 89А, 8, 46, 2, 26, 95, 42, 68, 38, 105, 18А, 10, 97-А, 18, 97, 78, 92, 91, 70, 80, 93, 93 Б, 93-Б, 93А, 82, 76, 86, 52
  • Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4а, 8а/22, 16, 5а, 3а, 6а
  • Проточный переулок 3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5
  • Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20-А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
  • Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78 А, 69А, 106А, 37А, 62 А, 35В, 82а, 12А, 98, 66 А, 180А, 39А, 116/2, 29А, 72 А, 67А, 124 А, 47А, 74 Б, 43Б, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188
  • Северный переулок 33А, 33, 35, 37, 35А, 33Б, 37А, 37Б, 45, 46, 47
  • Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18б, 20а, 13а, 5а, 18а, 31а, 23, 29А, 61А, 33а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67
  • Тираспольская улица 28
  • Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 53а, 113, 89а, 59Б, 59В, 39а, 109А, 127А, 155А, 149А, 51б, 37/3, 61а, 59а, 97А, 51а, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
  • Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22А, 11-А, 55А, 45А, 19б, 1Е, 1В, 55Б, 1Г, 24, 14А, 18-А, 1А, 1Б, 13-А, 1Д, 43А, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 5А
  • Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А
  • Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13-А, 15а, 4А, 15б, 11, 13А, 9а, 20-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 18Б
  • 2-й переулок Марии Демченко 4/10, 4/7, 4/5, 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2
  • Академика Вавилова улица 4/2
  • Академика Вильямса улица 43, 3/14
  • Весенняя улица 1, 2А, 5, 1а, 2
  • Марии Демченко улица 2/1, 5/9, 3, 2/8, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 3/7, 2/5, 2/7, 3/1, 211г, 3/10, 3/9, 2/9, 2/5а
  • Николая Огренича улица 1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А
  • Николая Стражеско 10, 12, 14, 16, 18, 20/22
  • Таирова улица 3, 5
  • Яблоневая улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 18, 19/21, 5/7, 24, 25

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10
  • 5-й переулок Тимирязева 6а, 1, 2, 3, 9а, 6/2, 5, 6, 7, 9, 10
  • Люстдорфская дорога 125а
  • переулок Тимирязева 10-В, 1, 8Є, 8Г, 8Е, 7а, 8В, 2, 8Б, 5б/1, 4/1, 10а, 2а, 10-Б, 8Д, 8А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 5а
  • Шишкина улица 58/1, 58/2, 60, 63, 63в, 63А

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Заболотного улица 1, 13А
  • Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
  • Головковская улица 32/3, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 32А, 41, 43, 50, 52, 56, 58
  • Дальницкая улица 10, 12, 14, 16, 20
  • Добровольского проспект 105, 107, 109, 111, 109А
  • Жолио-Кюри улица 60, 62
  • Княжеская улица 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33а, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 33Б
  • Коблевская улица 22
  • Конная улица 11, 13, 18, 19, 21, 22
  • Курская улица 167б, 167
  • Михайловская площадь 5, 9, 7а, 3, 7
  • Михайловская улица 1, 7, 11, 15, 20, 22
  • Нежинская улица 1, 3, 5
  • Пастера улица 34
  • переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
  • Посмитного улица 22

Фото: 5 канал

 

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