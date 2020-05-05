Массовое отключение света в Одессе 5 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2497 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 5 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Амундсена 18а, 2/7, 22, 5А, 11, 3/3, 16, 113, 15А, 1717А1, 19Б, 37, 10, 1/8, 2Б, 13/2, 8, 20, 1А, 4, 19, 22Б, 14, 210, 2А, 2/3, 2/11А, 2/8, 12, 5, 17, 24, 2/10а, 111, 22А, 24А, 18, 20А, 17А, 110, 2, 2/2, 1/7, 15, 1, 1/13, 26, 1/1, 29, 1/12, 8А, 9, 2/11, 2/4, 13, 6, 13а, 7, 3/2, 21, 24Б, 10-А, 19А, 19-А, 3/6, 1/9, 3

1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

1-я линия 30, 38

2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б

2-й переулок Амундсена 23, 2/12, 19, 17А, 21А, 69, 16А, 7, 6, 34А, 9, 30, 21, 53, 27А, 11А, 15, 5, 12, 22, 11, 16, 29, 32, 31, 13, 15а, 26, 24, 5/13, 14, 17, 28, 9А, 22А, 24а, 25, 25А, 8, 10, 51, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 3/11а, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 5/2, 2, 34

2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

3-й переулок Амундсена 2А, 612, 6/11, 613

3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 4А, 15, 16, 17, 18, 15А

4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 1а, 5, 11а, 13, 6, 4, 15, 16, 11, 9, 12, 14

5-й переулок Василия Кандинского 14а

5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 7а, 19А, 4А, 5а, 14, 15, 16, 17, 19

6-я линия 38

Академика Вильямса улица 17, 33, 17Б, 17А, 17В, 31

Академика Вильямса улица 43, 19/1

Александра Невского улица 48а, 44а, 44, 44-А/1, 46А, 42а

Ванцетти улица 54

Варненская улица 18/4, 18/5, 18/3

Вертелецкого улица 47-В

Водный переулок 19, 5/3, 21, 11Б, 4а1, 2, 17а, 4/3, 4А, 5/4, 1, 7, 11в, 5/, 17, 19А, 9, 13, 13А, 11А, 11, 5, 9А, 3, 3А, 4/6 А, 8, 4Б, 4, 7а, 4/6

Дача Ковалевского улица 72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110/1, 126А, 116А, 94А, 136А, 116-Б, 110, 140А, 90/1, 74/2, 119А, 106А, 74/3, 102а, 74/4, 74/1, 100А, 76Б, 112, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 140, 74/5

Дмитрия Донского улица 57

Инглези улица 10, 10/2, 8

Китобойная улица 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87а, 77б, 63А, 79Б, 70а, 87б, 53/1, 61б, 75б, 78а, 48а, 71А, 55а, 57а, 69а, 102а, 52-Г, 59а, 61а, 81а, 75 а, 50б, 77Г, 49Г, 65а, 106а, 55в, 50а, 65б, 79, 53а, 51а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110

Космонавтов улица 29, 31, 27/1, 27/2, 27/3, 23/2, 23/1, 25/1, 25/2, 29/2, 33, 31/3, 29/3, 31/5, 31/4, 23/3, 25/3, 29/1, 31/2

Люстдорфская дорога 113, 113а, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 155, 117, 91, 103, 93а, 101А, 101, 95, 111, 97а, 109, 121, 115

Марии Демченко улица 34а, 28, 36А, 38А, 29Б, 31Б, 30А, 32Б, 29А, 36Б2, 38Б, 34Б, 29, 30, 31, 32, 34

Марии Демченко улица Полностью

Маршала Малиновского улица 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

Новаторов улица 13

Обільна 88, 95а, 68/А, 57б, 57а, 56, 84, 57-Б/1, 109, 82, 105, 107, 78, 56а, 88а, 103, 80, 64Б, 62, 77, 81, 83, 58, 871, 64А, 60, 68, 64в, 85, 79, 64, 60А, 64/1, 70А, 93, 66, 90, 95, 101, 76, 68/А/1, 70, 89а, 66а, 86, 74, 97, 75, 89, 72, 91, 58/2

переулок Академика Вильямса 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 3а, 18, 15-а, 7Б, 7а, 15-б, 21

переулок Амундсена 3/12, 1, 24

Планетная улица 38Г, 48а, 68, 26а, 38, 47, 41, 43б, 43, 47б, 41а, 47а, 81а, 76, 82, 73, 80, 93, 89, 97а, 78, 85, 99, 84, 81Б, 79, 91, 70, 97, 79Б, 74, 81, 86, 87, 77, 71, 88, 40, 40г, 48/1, 44, 34-В, 40в, 54, 48, 65, 53, 45, 52, 59, 46, 60, 58, 61А, 32, 42, 49а, 56, 33, 35Б, 39, 34А, 36А, 34-Б, 36, 35, 101, 37, 35а, 14, 20, 8, 2, 10, 3, 18, 9, 7, 6, 4а, 16, 12, 5, 10А, 14а, 63, 66, 41/2, 50, 49, 51, 51/А, 56а, 62, 55

Садовского улица 3, 20Б, 2, 9, 7, 13, 1, 4/2, 5, 2А, 11, 11-б, 1А, 4, 11а, 8, 31-а, 20, 6, 45, 13-г, 33, 17, 45-б, 28, 15-б, 26а, 18, 15-а, 45А, 13А, 41, 27А, 32, 29, 15, 43-А, 22-а, 16, 37-а, 14А, 13-б, 43, 31/а, 19, 30-а, 15б-1, 27, 17А, 21, 13в, 14, 20А, 12, 30-б, 22, 24, 35, 47, 25, 39, 222, 26-а, 12-а, 12б, 41а, 37, 31, 23, 14-а, 10, 47А

Саксаганского улица 29, 1А, 25, 18, 31А, 22А, 31, 16А, 20, 25А, 23, 10, 12А, 22, 35, 28, 24, 27, 14, 18А, 26, 25Б, 16, 25а, 33, 29А, 9, 3, 2, 122, 17А, 1, 15, 1Б, 7, 21, 19А, 6, 13, 12, 17, 5, 7А, 11, 12/1, 6А, 8, 19, 4, 17-б

Черноморского Казачества улица 95, 97

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2-й Лазурный переулок 5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9

3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

3-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А

4-й Амурский переулок 3, 2а, 7, 9, 5, 11, 6, 1, 2, 12А, 12, 14, 4, 16, 10

4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

5-й Лазурный переулок 1, 4, 5, 6, 1А, 2, 3

6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7

Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б

Амурская улица 46 А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 57А, 42а, 2 А, 3А, 11, 21 А, 16А, 55/2, 24 А, 33/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 61, 63

Ангарская улица 36, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5

Аэродромная улица 1

Бахчевая улица 36А, 13-А, 20-А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 14-А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 26

Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 106-А, 101А, 83Б, 85-А, 119-А, 112-А, 143, 99-А, 66А, 133-В, 97/1, 119Б, 48-А, 122-А, 137Б, 87-А, 78-А, 137А, 145-А, 100а, 131а, 54-А, 96-А, 108-А, 101Б, 90а, 109А, 94 А, 83а, 106-Б, 97А, 117/1, 145, 147, 149, 151, 153, 74А

Бородінський провулок 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9

Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 13А, 16А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50

Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12

Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А

Казанская улица 1, 2, 14Б, 11г, 11Б, 11 В, 11а, 13а, 11, 22 А, 6, 7, 10, 15, 4, 8, 5, 3, 14, 23, 20, 25, 18, 24

Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 74А, 94-А, 67А, 59Г, 49А, 59А, 78А, 86-А, 102А, 55А, 62А, 45Б, 47В, 100 А, 80/1, 41А, 108, 53а, 51Б, 51а, 84а, 43А, 45А, 68д, 118б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 72А

Маковая улица 1, 2, 38б, 20А, 40А, 4, 2А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

Николая Аркаса улица 136А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 101б, 124/2, 136-А, 59а, 124/1, 69А, 73Б, 73, 110-А, 122В, 128-А, 47А, 122А, 78-А, 101В, 117А, 95А, 63\1, 75б, 162а, 132А, 67А, 116А, 142-А, 113\2, 134Б, 81А, 51а, 81В, 101А, 47\2, 78Б, 134а, 92А, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

Огородная улица 43, 61, 65, 67, 97А, 71, 103А, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99

Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 118б, 86/94, 84а, 106А, 158А, 49А, 122а, 112/, 65А, 92-А, 80-А, 124-Б, 122-Б, 118А, 96А, 77А, 109, 113а, 112А, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

переулок Ползунова 19, 12А

Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

Петра Лещенко улица 89Б, 93В, 85, 89, 89-А, 106, 98, 87, 87Б, 102Д, 88, 87А, 96, 83, 103, 34, 14, 66, 64, 44, 20, 95А, 107, 104, 58, 12, 24, 102г, 89А, 8, 46, 2, 26, 95, 42, 68, 38, 105, 18А, 10, 97-А, 18, 97, 78, 92, 91, 70, 80, 93, 93 Б, 93-Б, 93А, 82, 76, 86, 52

Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4а, 8а/22, 16, 5а, 3а, 6а

Проточный переулок 3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5

Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20-А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78 А, 69А, 106А, 37А, 62 А, 35В, 82а, 12А, 98, 66 А, 180А, 39А, 116/2, 29А, 72 А, 67А, 124 А, 47А, 74 Б, 43Б, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188

Северный переулок 33А, 33, 35, 37, 35А, 33Б, 37А, 37Б, 45, 46, 47

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18б, 20а, 13а, 5а, 18а, 31а, 23, 29А, 61А, 33а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67

Тираспольская улица 28

Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 53а, 113, 89а, 59Б, 59В, 39а, 109А, 127А, 155А, 149А, 51б, 37/3, 61а, 59а, 97А, 51а, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22А, 11-А, 55А, 45А, 19б, 1Е, 1В, 55Б, 1Г, 24, 14А, 18-А, 1А, 1Б, 13-А, 1Д, 43А, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 5А

Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А

Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13-А, 15а, 4А, 15б, 11, 13А, 9а, 20-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 18Б

2-й переулок Марии Демченко 4/10, 4/7, 4/5, 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2

Академика Вавилова улица 4/2

Академика Вильямса улица 43, 3/14

Весенняя улица 1, 2А, 5, 1а, 2

Марии Демченко улица 2/1, 5/9, 3, 2/8, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 3/7, 2/5, 2/7, 3/1, 211г, 3/10, 3/9, 2/9, 2/5а

Николая Огренича улица 1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А

Николая Стражеско 10, 12, 14, 16, 18, 20/22

Таирова улица 3, 5

Яблоневая улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 18, 19/21, 5/7, 24, 25

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10

5-й переулок Тимирязева 6а, 1, 2, 3, 9а, 6/2, 5, 6, 7, 9, 10

Люстдорфская дорога 125а

переулок Тимирязева 10-В, 1, 8Є, 8Г, 8Е, 7а, 8В, 2, 8Б, 5б/1, 4/1, 10а, 2а, 10-Б, 8Д, 8А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 5а

Шишкина улица 58/1, 58/2, 60, 63, 63в, 63А

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 1, 13А

Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

Головковская улица 32/3, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 32А, 41, 43, 50, 52, 56, 58

Дальницкая улица 10, 12, 14, 16, 20

Добровольского проспект 105, 107, 109, 111, 109А

Жолио-Кюри улица 60, 62

Княжеская улица 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33а, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 33Б

Коблевская улица 22

Конная улица 11, 13, 18, 19, 21, 22

Курская улица 167б, 167

Михайловская площадь 5, 9, 7а, 3, 7

Михайловская улица 1, 7, 11, 15, 20, 22

Нежинская улица 1, 3, 5

Пастера улица 34

переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Посмитного улица 22

Фото: 5 канал

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