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Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 5 февраля: какие улицы останутся без электричества

Массовое отключение света в Одессе 5 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1271 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 5 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 12, 14, 16, 30, 34, 35, 36, 55, 56, 18-В, 18б, 18В/1

 

  • 1-я Проектируемая улица 12/1, 1/15

 

  • 3-й Проектируемый переулок 5а

 

  • 3-я Суворовская улица 13, 39, 48, 44А, 51, 2а, 42

 

  • 4-й Проектируемый переулок 5а, 5, 7а, 7

 

  • 5-й Проектируемый переулок 4, 6, 8

 

  • 5-я линия Марии Демченко 61-А

 

  • Авдеева-Черноморского улица 55, 61, 65, 71, 106, 65б, 69/1, 65А, 65а3, 71а, 65в

 

  • Белорусская улица 7/36, 24, 7/29, 7/30, 7/33, 7/38, 7/31, 7/32, 7/28, 7/35, 30, 7/27

 

  • Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

 

  • Владимира Высоцкого улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

 

  • Дружная улица 1, 3А, 2, 3, 4, 5, 6

 

  • Дружный переулок Полностью

 

  • Ефима Геллера улица 24, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 45д, 75В, 52Е, 72В, 82в, 52д, 52А1, 33Б, 84а, 47з, 62/4, 71, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 82/А, 79в, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 79А1, 82/1, 43а, 47Л, 71а, 45В, 52а, 48а, 59А, 45г, 82а, 52а3, 71б, 72/б, 47ж, 84б, 45а, 31а, 83а, 47к, 83/2, 45б, 75б, 79Б, 35а, 62/3, 85А, 45е, 75-А, 52А2, 84/1, 45ж, 47б, 33а, 38б, 45И, 67г, 67д, 69а, 67б, 31б, 70-Б, 67Е, 79а, 72б, 82б, 67И, 67д2, 45Д/1, 72А, 42а, 62А, 69В, 47г, 67М, 45з, 54а, 70а, 67а, 67в, 73А, 86А, 67/1, 73/А-2, 59б, 73б, 73, 52в, 80, 721, 74, 72, 542, 76, 552, 88, 82, 84, 86, 90, 471

 

  • ж/м Дружний 49

 

  • Жаботинского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 8а, 3а, 2а, 4/2, 5а, 3б, 10а, 16, 4А, 7а, 1а, 18, 20

 

  • Звёздная улица 46/47, 43

 

  • Ивана Франко улица 47/4, 3, 47, 47д, 55, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47/3, 45а, 47/2

 

  • Калиновая улица 13А, 2, 1А, 13б, 12\1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

 

  • Линия 13-го трамвая улица 2

 

  • Неделина улица 83а, 83Б, 91, 75б, 68а, 71, 69, 73б, 55а/3, 68, 69А, 65, 73в, 66, 67А, 73а, 70а, 64, 58-А, 79, 72, 75, 72-В, 67, 70, 72Б, 75А, 71а, 72А, 77, 89г, 105, 90/1, 81а, 85А, 83, 80, 107Б, 109, 89, 93/2, 93ж, 111, 81, 90, 93б, 97а, 95, 95а, 101, 88, 89в, 87а, 93а, 95д, 93в, 101а, 95г, 60, 82, 93г1, 58, 103, 86а, 90а, 107б, 89а, 89б, 99а, 93, 99, 84, 93д, 58/2, 95в, 85, 93е, 93г, 93д/2, 107а, 62, 85а, 87, 97, 95б, 107, 86

 

  • Новая улица 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 28а, 38, 15а, 40, 42, 44, 46, 48

 

  • Оранжевая улица 9, 2А, 6, 8, 10, 12А, 2, 3, 5, 4, 14, 16, 1, 12

 

  • Парковая улица 16/15, 16/8А, 16/13, 17/1, 17/23, 17/8, 16/23Б, 17/16, 17/9, 16/16а, 16/21, 16/2, 17/3, 17/19, 16/4а, 17/21, 16/4, 17/11, 16/7, 17/14, 16/22, 16/1, 16/12, 17/4, 17/10, 17/22, 17/5, 17/17, 17/4а, 16/19, 16/9, 17/7, 17/20, 16/10, 17/12, 16/6, 16/3, 16/20, 17/6, 16/10А, 16/16, 17/18, 16/23, 17/15, 16/8, 17/1а, 16/18, 16/11

 

  • пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

 

  • Светлая улица 29а, 18/12, 29, 18/5, 29В, 1, 18/1, 3, 18/20, 5, 18/17, 11, 18/21, 18/, 18/24, 18/25, 18/8, 27, 18/15, 18/1А, 29Б, 18/14, 18/16, 18/19, 18/18, 18/6, 25, 18/24А, 18/13, 18/23, 18/4, 13, 18/2, 9, 7, 21, 15, 18/3, 18/22, 18/22а

 

  • Свободы проспект 1а2ж, 1а2а, 1Г, 1а/1

 

  • село Мізікевича Полностью

 

  • Славянская улица 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 33А, 1/19Б, 1/19-А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 30/в

 

  • Солнечная улица 13/22, 29п, 12/6, 13/3, 13/7, 13/8, 12/20, 12/3, 13/12, 13/4, 12/10, 12/17, 12/12, 13/14, 13/11, 12/21, 13/10, 13/1, 13/6, 12/1б, 13/18, 12/7, 12/, 12/22, 12/19, 13/15, 12/16, 13/16, 12/5, 12/2, 13/9, 12/11, 13/5, 12/20а, 13/19, 12/18, 12/13, 13/21, 13/13, 35, 12/14

 

  • Тепличная улица 9, 18

 

  • Цветочная улица 15/16, 15/4, 14/2-А, 14/18, 15/13, 14/10, 15/14, 14/8, 15/5, 14/6, 14/9, 15/7, 15/21, 14/12, 14/15, 14/21, 15/23, 14/7, 15/15, 15/1, 15/18, 15/11, 15/17, 15/8, 14/4, 15/6, 14/23, 14/17, 15/20, 15/3, 14/5, 14/11, 14/19, 15/10, 14/3, 15/9, 15/19, 15/12, 15/2, 14/16, 14/13, 14/1, 14/4-А

 

  • Ясеневая улица 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17/1, 2б, 3А, 2А, 12А, 15, 17, 18, 21, 22, 24.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 4-й Деревообделочный переулок 5

 

  • 4-й массив Полностью

 

  • Академика Панкратовой улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 10б, 5г, 3б, 10а, 29, 5В, 31а, 5б, 27б, 17а, 27А, 12А, 4А, 3А, 11а, 5а, 24Б, 24В, 26а, 53а, 34а, 3в, 51а, 49А, 30а, 26б, 24г, 39в, 41А, 22а, 24а, 23А, 29а, 21а, 39А, 3г, 47, 18_1, 35, 41, 49, 61, 32, 53, 36, 45, 51, 30, 43, 57, 37, 59, 34, 33, 39, 31, 55

 

  • Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

 

  • Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

 

  • Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

 

  • Оранжерейный переулок 27, 18д, 39, 25А, 35В, 35Б, 47, 26, 43А, 29, 24В, 32, 41, 27а, 22, 35, 18Б, 25б, 24Б, 26А, 43, 24, 20А, 18В, 20, 18В1, 37, 25, 33, 22а, 20В, 24А, 30, 18А

 

  • переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 9а, 21а, 30, 23б, 25а, 27б, 15а, 23а, 10в, 10б, 21б, 23в, 10а, 10г, 35к, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 23г

 

  • Степовая улица 13, 9А, 16а, 7, 1, 16, 29, 15, 25, 10А, 2, 17_1, 27А, 18, 3, 17, 19, 6, 14, 10б, 1а, 31, 4, 8, 20, 23, 10, 6а, 22, 11, 5, 16б, 12, 9, 27

 

  • Хуторская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 20а, 83б, 8б, 13б, 44в, 93б, 93к, 13в, 75б, 12а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 6_3, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 3а, 99_Б1, 93, 10б, 44б, 16а, 93г, 95ж, 15а, 103в, 54а, 81е, 27б, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 8в, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 5б, 95з, 81Л, 87а, 81Е, 44г, 17б, 13а, 1а, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 10а, 93д, 83в, 5в, 69г, 11в, 11а, 57г, 69б, 11б, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 15в, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 101б, 69ж, 47ж, 45а, 9б, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 25а, 75в, 8а, 103г, 77а, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 95д, 49б, 83г, 36а, 17а, 37а, 26а, 44а, 42б, 19а, 33б, 81д, 77в, 95г, 42д, 73а, 46б, 33а, 48а, 32а, 13б2, 85б, 28а, 81з, 26б, 1б, 81к, 86Г, 90ж, 95, 97, 99, 81а

 

  • Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а

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