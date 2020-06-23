Массовое отключение света в Одессе 23 июня: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4413 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Пересыпский переулок 1/1

1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-я Пересыпская улица 3, 4, 4/6, 15/4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

36-я линия 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25/2, 59а, 25/1, 43А, 30/А, 57, 59

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

37-я линия 25, 39а, 39, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 31а, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 33

37-я линия 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

37-я линия 3а, 1, 3г, 3/В, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50

4-я Пересыпская улица 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 11в, 1а, 2а, 18, 5а, 2б, 19, 20, 24, 26, 28, 24а

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

42-я линия 1

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

5-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 17а

5-я Пересыпская улица 3, 5, 9, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 15

54-я линия 1, 3, 5, 7

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 43, 49, 51

7-я Суворовская улица 15

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а

9-я Пересыпская улица 9а, 13/35, 9А1, 11 а, 14а, 5, 6, 12, 7, 11, 3, 9/2, 9в, 10, 8, 8/2, 4, 9б, 9, 3а

9-я Суворовская улица 27, 31, 29а, 31А, 28, 29, 30, 32, 34

9-я Суворовская улица 25, 26, 33, 26а, 35, 36, 38, 33А, 37, 35А

Атамана Головатого улица 102

Балтская дорога 28

Балтская дорога 8, 10, 8а, 10а, 11А, 18Б, 11, 16А, 14А, 14, 16, 18

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Генерала Бочарова улица 28, 24/26, 18А, 49а

Генерала Бочарова улица 22а, 22

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57/1, 53, 55, 57, 59, 61

Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 25б, 35, 3а, 33А, 1Б, 132, 138, 1а

Добровольского проспект 134, 136

Долинская улица 3, 3а, 8, 7/9, 11а, 10, 7, 13, 5а, 11, 6

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жолио-Кюри улица 36

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 17а, 13/1, 14гар, 2А, 26, 17а/с5

Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36А, 47/1, 30А, 34, 34А, 37А, 3А, 19/1, 23Б, 18А, 7А, 10А, 39а, 31а, 24А, 2а, 23В, 5А, 21а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а

Курская улица 75а, 66, 68, 69, 70, 80А, 69б, 77а, 71, 81а, 89а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Курская улица 16, 9а, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 32, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 25

Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Леси Украинки улица 86а

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 121а, 59а, 97/1, 29а, 85, 95А, 41а, 133а, 85А, 121б, 25А, 129а, 97/2, 119а, 61а, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 7а

Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75

Махачкалинская улица 17

Махачкалинская улица 6, 18

Махачкалинская улица 18, 4а

Мелитопольская улица 19/1, 21/2, 54, 56, 21/3, 58Б, 21

Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 58А, 15А, 58Б, 21/1, 9А, 24А, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 19/2, 22, 36, 46, 30, 32, 58, 26, 24, 34

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Паустовского улица 31/1, 31гар, 31, 31/2, 29

Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64а, 58Б, 56, 148А, 126А, 86Б, 58а, 48а, 60А, 46а, 138А, 42а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Песочная улица 1, 2, 3, 4

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27

Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731

Серогодского улица 2

Серогодского улица 58, 60, 62, 56/58

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38

Черноморского Казачества улица 167, 171, 173, 173/1, 98, 169

Черноморского Казачества улица 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 167, 100/3, 100б, 100/1, 169, 173/1, 100А, 171, 173, 102А

Черноморского Казачества улица 90, 100/1, 96, 100б, 100, 94, 100А, 110, 88, 106, 102А, 116, 100/3, 104, 114, 102

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 35, 37А, 35а, 41А, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Пересыпский переулок 1/1

1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-я Пересыпская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15/4, 4/6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 59а, 25/2, 42, 43А, 13А, 25/1, 30/А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 3а, 1, 3г, 3/В, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

37-я линия 25, 39а, 39, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 31а, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 33

37-я линия 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50

4-я Пересыпская улица 17а, 1, 1а, 2б, 5а, 4, 2а, 24а, 11в, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

5-я Пересыпская улица 17а, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

5-я Пересыпская улица 3, 5, 9

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7

54-я линия 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34

9-я Пересыпская улица 13/35, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14а, 11 а, 9б, 9а, 3а, 9/2, 9в, 9, 9А1, 8/2, 10, 11, 12

9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А

Атамана Головатого улица 102

Балтская дорога 8, 8а

Балтская дорога 8, 10, 11, 14, 16, 18Б, 18, 16А, 14А, 11А, 10а, 28

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Генерала Бочарова улица 28

Генерала Бочарова улица 18А, 49а, 24/26, 22а, 22

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а

Добровольского проспект 43, 49, 57/1, 41, 45, 47, 51

Добровольского проспект 134, 136

Добровольского проспект 132

Добровольского проспект 138

Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61

Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 25б, 33, 33А, 11а, 35

Долинская улица 3, 3а, 8, 7/9, 6, 10, 13, 11а, 5а, 11, 7

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жолио-Кюри улица 36

Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а/с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Курская улица 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 80А, 76

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 53б, 51а, 8а, 30а, 16а, 15а, 44, 64а, 44а, 7а, 45а, 18а, 19а, 58а, 11а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 9а

Курская улица 75а, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 81а, 89а, 69б, 83, 77а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Леси Украинки улица 86а

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 85, 121б, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 125, 107, 99, 85А, 97/2, 120, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97/1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 135

Луцкая улица 25А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 41а, 61а, 59а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а

Махачкалинская улица 4а, 6

Махачкалинская улица 18

Махачкалинская улица 17, 18

Мелитопольская улица 11, 46В, 24А, 19, 58А, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 24, 15, 26, 58, 19/2, 32, 19/1, 21/2, 54, 56, 21/3, 58Б, 13

Мелитопольская улица 1б, 1, 3, 5, 58Б, 9А, 21/1, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Паустовского улица 29, 31гар, 31, 31/2, 31/1

Песочная улица 10, 20, 28, 40, 48, 50, 54, 48а, 56, 36/38, 76, 84, 64а

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 126А, 138А, 46а, 42а, 60А, 148А, 58а, 58Б, 86Б, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Победы улица 47, 48, 79А, 49, 59А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23А, 28а, 20, 21А, 26б, 37А, 5А, 44А, 35А, 26а, 43А, 16А, 45А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 2

Серогодского улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 15а, 58, 69а, 39а, 56/58, 37а, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Черноморского Казачества улица 102, 100А, 100, 102А, 116, 106, 100/3, 104, 114, 100/1, 110

Черноморского Казачества улица 100А

Черноморского Казачества улица 90, 100б, 88, 94, 96, 100

Черноморского Казачества улица 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 100б, 100/1, 100/3, 102А, 106, 173/1, 110, 114, 116, 167, 169, 171, 173

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 27а, 37А, 17А, 31а, 81/2, 41А, 35а, 49а, 10А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Горизонтальная улица 49А, 49, 50

Дворянская улица 18, 20, 21, 22, 25, 27

Клубничная улица 20

Клубничный переулок 24/2, 24/3, 24/4, 24А, 20

Боженко улица 1, 3, 5, 7, 8, 11, 6Б, 6, 9

Добровольского проспект 72, 76

Добровольского проспект 76

Добровольского проспект 74

Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42А, 60б, 50А, 60а, 35, 8А, 15А, 2А, 41а, 43А, 49/1, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 41А, 31Е, 31Н, 12б, 68д, 21А, 103, 59Г, 55А, 59А, 31А, 6В, 16А, 31\4, 50а, 31д, 31з, 31В/1, 18А, 35/2, 6а, 31В, 62А, 12А, 8А, 31г, 39А, 49А, 45Б, 28А, 47В, 72А, 42а, 31Б, 19А, 35а, 31К, 33а, 33 б, 31Л, 33б, 74А, 37А, 53а, 33а4, 33/2, 105, 31а7

Нежинская улица 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59

Пантелеймоновская улица 95

переулок Гагарина 20

Південна-Авангард вулиця 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35А, 7А, 23, 33, 35

Посмитного улица 20, 22, 33

Преображенская улица 81, 83, 85

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5

Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а

Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1а, 59А, 20а, 41, 61А, 76а, 29А, 18б, 66А, 5а, 13а, 31а, 18а, 74А, 33а, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Столбовая улица 20, 20А, 24Б, 24, 26, 24/11, 22, 24а

Суперфосфатная улица 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 16А, 17Б, 3Б, 23А, 1\2, 3В, 34, 9б, 17а, 40А, 9А, 38, 40

Удельный переулок 6

Ученическая улица 26

Фонтанская дорога 59А, 59, 59а, 61, 59/1, 63

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Бисквитный переулок 16

Канатная улица 130, 132

Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

переулок Слепнёва 1, 4

Пишоновская улица 12/1

спуск Ковалевского 1, 8, 10, 1А, 1В

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.