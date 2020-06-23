Массовое отключение света в Одессе 23 июня: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4413 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Пересыпский переулок 1/1
- 1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- 10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-я Пересыпская улица 3, 4, 4/6, 15/4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
- 36-я линия 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25/2, 59а, 25/1, 43А, 30/А, 57, 59
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 37-я линия 25, 39а, 39, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 31а, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 33
- 37-я линия 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- 37-я линия 3а, 1, 3г, 3/В, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50
- 4-я Пересыпская улица 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 11в, 1а, 2а, 18, 5а, 2б, 19, 20, 24, 26, 28, 24а
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 42-я линия 1
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 17а
- 5-я Пересыпская улица 3, 5, 9, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 15
- 54-я линия 1, 3, 5, 7
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 43, 49, 51
- 7-я Суворовская улица 15
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а
- 9-я Пересыпская улица 9а, 13/35, 9А1, 11 а, 14а, 5, 6, 12, 7, 11, 3, 9/2, 9в, 10, 8, 8/2, 4, 9б, 9, 3а
- 9-я Суворовская улица 27, 31, 29а, 31А, 28, 29, 30, 32, 34
- 9-я Суворовская улица 25, 26, 33, 26а, 35, 36, 38, 33А, 37, 35А
- Атамана Головатого улица 102
- Балтская дорога 28
- Балтская дорога 8, 10, 8а, 10а, 11А, 18Б, 11, 16А, 14А, 14, 16, 18
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Генерала Бочарова улица 28, 24/26, 18А, 49а
- Генерала Бочарова улица 22а, 22
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57/1, 53, 55, 57, 59, 61
- Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
- Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 25б, 35, 3а, 33А, 1Б, 132, 138, 1а
- Добровольского проспект 134, 136
- Долинская улица 3, 3а, 8, 7/9, 11а, 10, 7, 13, 5а, 11, 6
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жолио-Кюри улица 36
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 17а, 13/1, 14гар, 2А, 26, 17а/с5
- Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36А, 47/1, 30А, 34, 34А, 37А, 3А, 19/1, 23Б, 18А, 7А, 10А, 39а, 31а, 24А, 2а, 23В, 5А, 21а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а
- Курская улица 75а, 66, 68, 69, 70, 80А, 69б, 77а, 71, 81а, 89а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
- Курская улица 16, 9а, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 32, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 25
- Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Леси Украинки улица 86а
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 121а, 59а, 97/1, 29а, 85, 95А, 41а, 133а, 85А, 121б, 25А, 129а, 97/2, 119а, 61а, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 7а
- Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75
- Махачкалинская улица 17
- Махачкалинская улица 6, 18
- Махачкалинская улица 18, 4а
- Мелитопольская улица 19/1, 21/2, 54, 56, 21/3, 58Б, 21
- Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 58А, 15А, 58Б, 21/1, 9А, 24А, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 19/2, 22, 36, 46, 30, 32, 58, 26, 24, 34
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Паустовского улица 31/1, 31гар, 31, 31/2, 29
- Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64а, 58Б, 56, 148А, 126А, 86Б, 58а, 48а, 60А, 46а, 138А, 42а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Песочная улица 1, 2, 3, 4
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27
- Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
- Серогодского улица 2
- Серогодского улица 58, 60, 62, 56/58
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
- Черноморского Казачества улица 167, 171, 173, 173/1, 98, 169
- Черноморского Казачества улица 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 167, 100/3, 100б, 100/1, 169, 173/1, 100А, 171, 173, 102А
- Черноморского Казачества улица 90, 100/1, 96, 100б, 100, 94, 100А, 110, 88, 106, 102А, 116, 100/3, 104, 114, 102
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 35, 37А, 35а, 41А, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Пересыпский переулок 1/1
- 1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- 10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-я Пересыпская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15/4, 4/6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- 36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 59а, 25/2, 42, 43А, 13А, 25/1, 30/А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 3а, 1, 3г, 3/В, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 37-я линия 25, 39а, 39, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 31а, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 33
- 37-я линия 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50
- 4-я Пересыпская улица 17а, 1, 1а, 2б, 5а, 4, 2а, 24а, 11в, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я Пересыпская улица 17а, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- 5-я Пересыпская улица 3, 5, 9
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7
- 54-я линия 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34
- 9-я Пересыпская улица 13/35, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14а, 11 а, 9б, 9а, 3а, 9/2, 9в, 9, 9А1, 8/2, 10, 11, 12
- 9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
- Атамана Головатого улица 102
- Балтская дорога 8, 8а
- Балтская дорога 8, 10, 11, 14, 16, 18Б, 18, 16А, 14А, 11А, 10а, 28
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Генерала Бочарова улица 28
- Генерала Бочарова улица 18А, 49а, 24/26, 22а, 22
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а
- Добровольского проспект 43, 49, 57/1, 41, 45, 47, 51
- Добровольского проспект 134, 136
- Добровольского проспект 132
- Добровольского проспект 138
- Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61
- Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
- Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 25б, 33, 33А, 11а, 35
- Долинская улица 3, 3а, 8, 7/9, 6, 10, 13, 11а, 5а, 11, 7
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жолио-Кюри улица 36
- Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а/с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Курская улица 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 80А, 76
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 53б, 51а, 8а, 30а, 16а, 15а, 44, 64а, 44а, 7а, 45а, 18а, 19а, 58а, 11а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 9а
- Курская улица 75а, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 81а, 89а, 69б, 83, 77а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
- Леси Украинки улица 86а
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 85, 121б, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 125, 107, 99, 85А, 97/2, 120, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97/1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 135
- Луцкая улица 25А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 41а, 61а, 59а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а
- Махачкалинская улица 4а, 6
- Махачкалинская улица 18
- Махачкалинская улица 17, 18
- Мелитопольская улица 11, 46В, 24А, 19, 58А, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 24, 15, 26, 58, 19/2, 32, 19/1, 21/2, 54, 56, 21/3, 58Б, 13
- Мелитопольская улица 1б, 1, 3, 5, 58Б, 9А, 21/1, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Паустовского улица 29, 31гар, 31, 31/2, 31/1
- Песочная улица 10, 20, 28, 40, 48, 50, 54, 48а, 56, 36/38, 76, 84, 64а
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 126А, 138А, 46а, 42а, 60А, 148А, 58а, 58Б, 86Б, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Победы улица 47, 48, 79А, 49, 59А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23А, 28а, 20, 21А, 26б, 37А, 5А, 44А, 35А, 26а, 43А, 16А, 45А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 2
- Серогодского улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 15а, 58, 69а, 39а, 56/58, 37а, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
- Черноморского Казачества улица 102, 100А, 100, 102А, 116, 106, 100/3, 104, 114, 100/1, 110
- Черноморского Казачества улица 100А
- Черноморского Казачества улица 90, 100б, 88, 94, 96, 100
- Черноморского Казачества улица 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 100б, 100/1, 100/3, 102А, 106, 173/1, 110, 114, 116, 167, 169, 171, 173
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 27а, 37А, 17А, 31а, 81/2, 41А, 35а, 49а, 10А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Дворянская улица 18, 20, 21, 22, 25, 27
- Клубничная улица 20
- Клубничный переулок 24/2, 24/3, 24/4, 24А, 20
- Боженко улица 1, 3, 5, 7, 8, 11, 6Б, 6, 9
- Добровольского проспект 72, 76
- Добровольского проспект 76
- Добровольского проспект 74
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42А, 60б, 50А, 60а, 35, 8А, 15А, 2А, 41а, 43А, 49/1, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 41А, 31Е, 31Н, 12б, 68д, 21А, 103, 59Г, 55А, 59А, 31А, 6В, 16А, 31\4, 50а, 31д, 31з, 31В/1, 18А, 35/2, 6а, 31В, 62А, 12А, 8А, 31г, 39А, 49А, 45Б, 28А, 47В, 72А, 42а, 31Б, 19А, 35а, 31К, 33а, 33 б, 31Л, 33б, 74А, 37А, 53а, 33а4, 33/2, 105, 31а7
- Нежинская улица 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59
- Пантелеймоновская улица 95
- переулок Гагарина 20
- Південна-Авангард вулиця 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35А, 7А, 23, 33, 35
- Посмитного улица 20, 22, 33
- Преображенская улица 81, 83, 85
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а
- Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1а, 59А, 20а, 41, 61А, 76а, 29А, 18б, 66А, 5а, 13а, 31а, 18а, 74А, 33а, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Столбовая улица 20, 20А, 24Б, 24, 26, 24/11, 22, 24а
- Суперфосфатная улица 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 16А, 17Б, 3Б, 23А, 1\2, 3В, 34, 9б, 17а, 40А, 9А, 38, 40
- Удельный переулок 6
- Ученическая улица 26
- Фонтанская дорога 59А, 59, 59а, 61, 59/1, 63
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бисквитный переулок 16
- Канатная улица 130, 132
- Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- переулок Слепнёва 1, 4
- Пишоновская улица 12/1
- спуск Ковалевского 1, 8, 10, 1А, 1В