Массовое отключение света в Одессе 22 июля: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4464 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 22 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12
- 10-я Суворовская улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 29А, 34А, 11А, 35А, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 33а, 33В, 18, 28А, 33Б, 26а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
- 12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 17/1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а
- 13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 4а, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6
- 14-я Суворовская улица 23, 15а, 13, 15, 17, 19, 21
- 15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9
- 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3
- 1й Орловський 2, 4, 6
- 2-й Воронежский переулок 1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-я линия 2, 4
- 23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6
- 24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 25-я линия 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-я линия 1а, 1, 2, 3, 11а, 3а, 4, 19а, 10а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-я линия 1, 3, 4, 5, 17А, 8а, 4а, 6, 3а, 9а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8/2, 15/1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22
- 29-я линия 11б, 1, 7а, 12а, 5/2, 2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2Б, 3А, 1б, 2А, 3/3, 13Б, 1А, 19, 11А, 20, 21, 22, 2В
- 30-я линия 1, 3, 5, 7, 8, 10, 8Б, 3А, 12, 1а, 14, 8а
- 31-я линия 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18
- 32-я линия 1, 4, 10А, 11а, 16/1, 9, 16А, 10, 11, 12, 14, 4а
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11А, 18, 22Б, 1Б, 21А, 6А, 26а, 19, 21, 22, 26, 4а
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22а, 8, 17А, 13/1, 10, 13/2, 14, 15, 22, 16, 24, 17, 9, 12, 18, 11
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5А, 13А, 18А, 23, 23/, 24, 16а
- 9-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16А, 18а, 18, 4А, 17а, 20А, 5А, 19, 20, 22, 23, 24
- Академика Заболотного улица 20, 29, 30, 31, 47, 55, 332, 41А
- Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 13А, 18А, 33/1, 43А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52
- Воронежская улица 8, 13а, 20, 8/2, 20а, 10, 12а, 14, 7, 6, 12, 16, 13, 9
- Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 49а, 21А, 22а, 24/26, 18А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
- Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 14/1, 52А, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Давида Ойстраха улица 1, 2, 5, 6, 13, 18, 23, 24, 24/1, 24/2
- Давида Ойстраха улица 24/3, 3, 4, 8, 10, 7А, 20, 21, 22
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 73А, 81А, 151/3, 86, 139 А, 71А, 151/4, 147/2, 147/1, 77А, 79А, 151/2, 151/1, 149/1, 75А, 149/4, 109А, 149/3, 151/5, 149/2, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 153, 155
- Жолио-Кюри улица 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 33а/c, 31/2, 60, 31г, 31д, 70авт34, 31Е, 33а/с524, 31/1, 31а, 31Б, 44А, 22а, 24А, 43а, 32а\с, 37а, 62, 64, 68, 70, 72
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 31А, 89а, 30А, 32/1, 91Б, 67А, 91А, 55Б, 37А, 39А, 42А, 54А, 32А, 48а, 46, 26А, 29А, 22В, 33А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 77А, 76а, 82а, 91Б, 72А, 118А, 84А, 59А, 106А, 102, 63а, 87Б, 108а, 109А, 105А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 72А, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
- Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 147а, 161а, 153, 107а, 113а, 139г, 123а, 99а, 167б, 155А, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 161/1
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 31А, 72, 80Б, 82Б, 84А, 64А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Марсельская улица 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Махачкалинская улица 9, 10, 11, 17, 18, 4а, 6
- Орловская улица 5, 47а, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 11, 10, 9, 7, 13, 43, 33а, 50, 35а, 42а, 57, 31, 20, 44, 37, 54, 23, 12, 33, 40, 31а, 22а, 28, 55, 21, 23а, 46, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 47, 25
- Паустовского улица 29, 31/1, 31гар, 31, 31/2, 2
- Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 103А, 81/1, 83, 107А/1, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 11а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 84/1, 72/1, 60гар, 74/1, 84/2, 70/1, 96, 98, 100, 108, 118
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 16А, 13А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Восточный переулок 1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9
- 2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14
- 4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 5-й Лазурный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
- Академика Гаркавого улица 48а, 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 51, 53, 148, 150, 152, 156
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 12А, 16, 18, 29, 12Б
- Амурская улица 2 А, 24 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 16, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 46 А, 2, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 57
- Ангарская улица 5, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 36, 37
- Ашхабадская улица 22, 12а, 35, 24, 36, 29, 26, 28а, 25, 34, 28б, 28, 33, 30, 18, 31, 27, 20, 25а, 32, 8, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 12, 12б, 19, 14, 17, 21, 16, 15, 23
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26
- Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 3, 4, 22\1, 6, 20/1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 66А, 97/1, 119Б, 133В, 17А, 72, 96А, 108А, 87А, 137А, 100а, 54А, 94 А, 131а, 101Б, 90а, 109А, 122А, 106А, 13А, 112А, 117/1, 78А, 48А, 83а, 101А, 85А, 97А, 10А, 74А, 119А, 8А, 83Б, 18А, 137Б, 19/1, 4А, 22А, 145А, 99А, 106Б, 90, 11А, 74, 105, 107, 115, 92, 103, 87, 127, 91, 117, 101, 78, 85, 109, 84, 100, 89, 99, 123, 93, 129, 94, 147, 143, 135, 121, 80, 149, 86, 111, 114, 125, 131, 124, 110, 83, 76, 120, 128, 112, 139, 104, 82, 133, 145, 95, 151, 108, 137, 141, 126, 118, 116, 153, 106, 88, 96, 113, 122
- Бородинский переулок 3, 4, 5, 6, 9, 8А, 8
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4Б, 16, 13А, 11А, 44А, 17А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект 1
- Генерала Доватора улица 17 Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 45А, 25Б, 27А, 23А, 11А, 42а, 1а, 19А, 52А, 13, 46А, 44А, 53А, 21А, 44Б, 47А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Горизонтальная улица 49А, 1, 4Б, 4А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 50
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 19, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36
- Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 186а, 176, 184б, 7а1, 132А, 9а, 51А, 200, 202
- Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
- Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 6а, 28, 29, 31
- Казанская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 11г, 24, 22 А, 11Б, 14Б, 11 В, 13а, 25, 11а
- Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 4а, 7А, 18, 19, 20, 21, 22
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 25Б, 2а, 28а, 32а, 26а, 56, 58, 60
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 49А, 44А, 61А, 48А, 8/4, 12А, 7б, 30 А, 58А, 18А, 28А, 4/2, 70, 14А, 40А, 5/7, 5В, 34б, 38А, 42А, 46А, 29А, 5Б, 5А, 56/1, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 70А
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 49/1, 41а, 50А, 43А, 8А, 42А, 2А, 15А, 57, 60б, 58, 60, 62, 60а
- Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 31з, 118б, 80/1, 100 А, 31Б, 31К, 62А, 47В, 41А, 31Л, 31В/1, 49А, 31В, 18А, 31в/2, 8А, 31г, 31Е, 74А, 6а, 12б, 55А, 28А, 21А, 12А, 39А, 53а, 98, 68д, 19А, 59Г, 35а, 59А, 31а7, 33а, 33 б, 45Б, 6В, 72А, 33б, 31А, 37А, 31д, 33а4, 86А, 78А, 33/2, 35/2, 102А, 16А, 31\4, 94А, 45А, 84а, 31Н, 67А, 50а, 42а, 43А, 51а, 51Б, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 38б, 26, 40А, 20А, 2А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
- Могилевская улица 1, 2, 18А, 13А, 2а, 7А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Г, 8а, 1А, 31, 28А, 9А, 21А, 29А, 9Б, 9В, 1В, 32, 33, 34
- Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52А, 1А, 52А14, 13а, 23А, 2А, 45А, 12А, 39А, 14/1, 36А, 18А, 50, 52, 57, 59, 61
- Николая Аркаса улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 51а, 81А, 6Б, 6А, 81В, 134а, 134Б, 67А, 50А, 22А, 75б, 162а, 113\2, 3А, 101А, 28А, 132А, 14/10, 47А, 78Б, 47\2, 122В, 110А, 87, 73Б, 69А, 124/1, 8А, 59а, 142А, 124/2, 128А, 36А, 92А, 101б, 101В, 136А, 116А, 117А, 63\1, 122А, 95А, 14/3, 88, 78А, 118, 96, 90, 106, 108, 97, 100, 126, 112, 98, 92, 116, 120, 122, 110, 104, 94, 114, 91, 158, 146, 113, 102, 89, 109, 142, 101, 140, 93, 156, 154, 160, 130, 162, 107, 128, 164, 132, 117, 95, 111, 144, 134, 115, 152, 99
- Огородная улица 43, 61, 65, 67, 103А, 97А, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99, 101
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 106А, 84а, 158А, 49А, 21Б, 124Б, 92А, 80А, 65А, 122Б, 118А, 63, 77А, 122а, 113а, 7А, 14а, 30а, 22А, 2А, 112/, 86/94, 118б, 112А, 96А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- переулок Гагарина 19а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4а, 2а, 12а, 9Б, 20, 12Б, 9/1, 13а, 11А, 9а, 1б, 14А, 3А, 21, 23, 25, 8а
- переулок Ползунова 19, 12А
- Петра Лещенко улица 46, 13А, 52, 68, 26, 38, 95, 58, 42, 12, 18А, 102г, 97А, 105, 24, 14, 66, 104, 20, 64, 44, 10, 8, 2, 97, 18, 107, 89Б, 89А, 85, 89, 106, 98, 87, 87Б, 102Д, 88, 87А, 96, 83, 103, 95А, 92, 91, 70, 80, 93, 93 Б, 93Б, 93А, 82, 76, 86, 93В, 34, 41, 16, 29, 22, 25А, 35, 23, 31, 33А, 19, 41А, 21, 39, 17, 33, 25, 5, 11, 1А, 6, 9, 15, 13, 1, 3, 4, 78
- Південна-Авангард вулиця 1Г, 35А, 9, 23, 11, 7А, 17, 13, 15, 33, 35, 7
- Подольская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 18А, 26А, 28, 30, 32, 34
- Полевая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24а, 2а, 31А, 28А, 27А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
- Ползунова улица 7, 6а, 9, 8а/22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15
- Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 1Б, 1А, 15А, 16, 24А, 28А, 28/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- Самарская улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 1А, 49, 11А, 46А, 71А, 41\2, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
- Самолётная улица 44, 47, 52, 44а
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
- Северная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 69А, 66 А, 22А, 40 А, 12А, 34 В, 82, 11А, 29А, 124 А, 18 А, 67А, 180А, 34 А, 42 А, 72 А, 30 А, 47А, 74 Б, 35В, 82а, 116/2, 62 А, 78 А, 39А, 37А, 43Б, 106А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188
- Северный переулок 37А, 33, 37Б, 35А, 33А, 35, 37, 45, 46, 47, 33Б
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 28А, 22, 20/1, 19А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 46б, 20А, 25, 19А, 49А, 36а, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 33а, 5а, 20а, 59А, 31а, 18б, 74А, 29А, 61А, 18а, 13а, 76а, 66А, 1а, 51а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3Б, 17/19, 19а, 30, 7/5, 22Б, 8/1, 11А, 418/26, 32, 34, 3А
- Сталепрокатний провулок 13
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 44А, 48А, 34А, 20А, 42А, 22А, 23а, 4А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Тираспольская улица 25, 28
- Тираспольское шоссе 51б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97А, 39а, 13а, 59Б, 89а, 127А, 37/3, 149А, 61а, 155А, 109А, 59В, 53а, 51а, 95, 59а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25А, 20А, 15, 25Б, 25В, 24а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Умова улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 21Б, 1/1а, 27А, 21а, 1а, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992, 9А
- Урожайная улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36а, 17а, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
- Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 1Д, 55А, 1Б, 13А, 1А, 14А, 11А, 22А, 43А, 1Г, 45А, 19б, 1Е, 1В, 55Б, 26, 18А, 5А, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Черкасская улица 1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а
- Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Юбилейный переулок 1, 3, 4, 5, 6
- 2-й Юбилейный переулок 8А, 14
- Агрономическая улица 21а, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13/1, 22А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Академика Заболотного улица 16, 18
- Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
- Болгарская улица 1, 63, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 82/84
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
- Давида Ойстраха улица 5
- Давида Ойстраха улица 13
- Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Краснослободская улица 50/1, 52/10, 52/4, 52
- Лейтенанта Шмидта улица 15, 17
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7а, 13а, 18б, 19, 16а, 20, 10а
- М”ясоєдовська вул. 40, 42, 44
- Малая Арнаутская улица 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Матюшенко улица 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Мечникова улица 55, 122, 55а
- Михаила Грушевского улица 39/15, 39/13, 39/14
- Мичурина улица 19а, 19
- Осипова улица 39, 41, 43, 45, 5052, 50/52
- Пантелеймоновская улица 56
- переулок Матросская Слободка 2
- площадь Молодёжи 6, 12, 14, 16, 19, 21, 12а
- Проценко улица 1, 2, 10а, 18/20, 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 14а, 13а, 16, 24б, 24а, 20а, 18, 20, 22
- Сергея Ядова улица 8, 49А, 12, 14, 18, 20, 49
- Слободская улица 27, 29, 33
- Социальная улица 12
- Степовая улица 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6650
- Столбовая улица 24Б, 22, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А
- Суперфосфатная улица 7, 1\2, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 17а, 13, 16, 6, 3В, 16А, 17Б, 26, 4, 19, 27, 21, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 38
- Тепличная улица 6, 3б, 4А
- Училищная улица 2, 4, 6
- Шилова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2б, 27, 2а, 11а, 3а, 19а, 28, 23а
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 20а, 19а, 17а, 24б, 25/27, 22, 15а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32