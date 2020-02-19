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Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 19 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Массовое отключение света в Одессе 19 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1641 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1 пров. Обільний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

 

  • 1-й Академический переулок 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

 

  • 1-й Китобойный переулок 12, 26-В, 4, 16, 26, 14/16, 22, 28а, 32, 30, 28, 18, 6, 24, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 12а, 38, 36, 38а, 42, 361, 26-А

 

  • 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

 

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

 

  • 2-й Академический переулок 2, 5, 4/а, 6

 

  • 2-й Китобойный переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50А, 9а, 20А, 14а, 16б, 17а, 10а, 16а, 12А, 8а, 17б, 7а, 20, 18а, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50

 

  • 2-й переулок Александра Невского 1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

  • 2-й переулок Шишкина 9б, 11-А, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 14, 16а, 9, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 13

 

  • 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

 

  • 3-й переулок Александра Невского 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

 

  • 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

 

  • 3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

 

  • 3-й Флотский переулок 4б, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13а, 6а, 4а, 15а, 3а, 19а, 2а, 5а, 17, 19, 21, 23, 11а

 

  • Академическая улица 48В, 24А, 47, 34В, 36, 37, 52А, 30А, 47а, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 39/2

 

  • Александра Невского улица 25А, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 27, 3, 25, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 31, 32а, 28б, 17

 

  • Анны Ахматовой улица 28/2, 34а, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 21, 24а, 32, 32Б/1, 32а, 30, 36, 34Б, 40, 6, 34, 38, 23

 

  • Арбузная улица 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

 

  • Архитектурная улица 10, 12, 14а, 14

 

  • Банный переулок 2

 

  • Баштанная улица 8/, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5/5, 11, 9а, 6/4, 6/6, 2а, 8/10, 6/3, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

 

  • Безымянный переулок 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

 

  • Вертелецкого улица 13

 

  • Генерала Бочарова улица 23, 47

 

  • Гоголя улица 14

 

  • Дмитрия Донского улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 2а45, 9Ж, 45а, 2А18, 41а, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 3б, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 9А, 2/55, 2/14, 31, 2а5, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 35а, 2/2, 9/7, 31а, 39/1, 2а30, 2А15, 2а/22, 2а36, 5В, 11В-1, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 15а/15б, 2А9, 2а38, 11/6, 2/11, 2/8, 2а40, 2/3, 2а/31, 11Б, 2А41, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2А10, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2а/26, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 94, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492, 11/Д

 

  • Достоевского улица 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5

 

  • Ёлочная улица 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

 

  • Ивана Вазова улица 21

 

  • Ипподромный переулок 10

 

  • Китобойная улица 32/1, 7/1, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 42, 32, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 19, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 36, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46А, 46, 413, 6, 6/2, 20-В, 20Б, 20-Д, 5а, 47А, 48, 472, 47, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 33/1-А

 

  • Костанди улица 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40Б, 40А, 34А, 43, 38В, 40В, 34В, 27А, 38Б, 32Б, 28А, 48/2, 77А, 45А, 48а, 62А, 32А, 45/2, 56А*, 77/33, 75Б, 49А, 75в, 53А, 54А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

 

  • Крымская улица 1, 3, 31

 

  • Крымский переулок 5А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5Б, 20, 22

 

  • Куприна улица 19а, 54б, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 13-А, 8, 19-А/1, 35, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 40, 21а, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 32, 38, 42, 34в, 43, 43а, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 37В

 

  • Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4

 

  • Левкойная улица 7, 7а

 

  • Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

 

  • Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

 

  • Лядова улица 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121

 

  • Молокова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1А, 4А, 1Б, 8а, 6Б, 6Г, 12, 1г, 3б, 6б, 8б, 6В, 6/4, 2б, 6/2, 6/А4, 9/11, 3а

 

  • Мясоєдовська вул. 24/26, 13, 20, 22, 24, 26

 

  • Немировича-Данченко улица 10, 11, 16

 

  • Новосельского улица 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52

 

  • Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

 

  • Обільна 1, 2, 17а, 20а, 3Б, 12а, 9а, 35Б, 1/5, 19а, 13а, 4б, 11в, 1а, 13Б, 35а, 3/1, 1/3, 5а, 9б, 1/, 11г, 11а, 11/5, 6а, 3, 9г, 16, 11, 35, 22, 5, 19, 12, 21, 6, 9, 20, 4, 24, 25, 17, 7, 18, 26, 13, 15, 10, 14

 

  • Окружная улица 29/1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 40-В/2, 33А, 29/8, 29/5, 40Д, 17/6, 29/4, 178а, 34/6, 34/4, 32/12, 38/3, 32а, 27, 17/18, 40Б, 29/6, 40а, 42б, 42а, 17Г, 33Б, 26/2, 36а, 17в, 38А, 38/1, 17Б, 36, 19в, 321, 32, 28, 30, 40, 29, 33, 38, 42

 

  • Педагогическая улица 21

 

  • переулок Дмитрия Донского 2А, 3, 3б, 6, 7

 

  • переулок Достоевского 10а, 9Б/1, 1, 9б2, 14а, 12, 11, 13в, 12в, 9б3, 2, 11б, 9Б\3, 9, 12а, 4, 14, 14в, 9в, 8, 13, 11в, 12Б

 

  • переулок Славы 5, 8А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 5/2, 21

 

  • Планетная улица 17А, 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38А, 12-В, 10В, 28/30, 10г, 8Б, 19А, 10а, 38Б, 12а, 12-Б, 6а, 31а, 17-В, 27, 20а, 9а, 29, 30, 31, 38, 8а

 

  • Прохоровская улица 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26А, 29А, 75б, 23, 30А, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

 

  • Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4а, 3а, 1А, 40А, 2А, 30, 46А, 30а, 16а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

 

  • Собинова улица 15

 

  • Степовая улица 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 18/20, 15, 16, 22, 24

 

  • Сумская улица 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52/2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67

 

  • Тульская улица 10, 37/Б, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 3б, 2, 3, 6, 71, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 7а, 43, 31, 234, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 30А, 204, 19, 20, 23-Б, 37/1, 223

 

  • Флотская улица 6/1, 4А, 4

 

  • Фонтанская дорога 58, 129

 

  • Харьковская улица 13а, 12а, 2, 3, 9, 6, 13, 16а, 15, 8а, 16/1, 1, 18, 5, 12, 11, 15а, 5а, 4, 14, 6а, 20, 8, 3а

 

  • Черниговская улица 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13Б, 9Б, 13А, 2а, 23Г, 7а, 23Б, 4, 23А, 24, 9, 12, 5, 20, 11, 14, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 8

 

  • Черниговский переулок 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А

 

  • Шишкина улица 39, 5а1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 32а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

 

  • Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Фото: Zik

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+38 (048) 734-22-77
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