Массовое отключение света в Одессе 16 июня: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1135 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
- 10-я Суворовская улица 35
- 2-й Водопроводный переулок 2, 4
- 4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10
- 40-летия Обороны Одессы улица 2
- 5-й переулок Тимирязева 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 6/2, 6а, 10, 9а
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22А, 13/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
- Бисквитный переулок 16
- Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
- Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
- Болгарская улица 1, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 40, 72
- Болгарская улица 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 63, 65, 67, 11/13, 82/84, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90
- Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6
- Ветрогонная улица 33а, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 16а, 18а, 27а, 27б, 18б, 29, 19а, 30, 31, 33
- Владимира Винниченко улица 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 49а, 47, 49
- Водопроводная улица 2/4
- Водопроводная улица 3, 6, 7, 11, 3А, 1, 5а, 5
- Гарина улица 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12а
- Генерала Бочарова улица 21
- Генерала Цветаева улица 1, 1/26
- Дальневосточная улица 5, 8, 9, 10, 11, 5А, 14а, 19б, 12, 14, 15, 16, 17, 18
- Дача Ковалевского улица 83А
- Дача Ковалевского улица 83/5
- Добровольского проспект 120, 122, 124
- Жолио-Кюри улица 37, 33а/с524, 31/1, 33, 37а, 33а/c, 31/2, 31, 35
- Жолио-Кюри улица 24А
- Запорожская улица 8А, 2, 9, 10, 12
- Запорожская улица 4/8, 15В, 15, 15А, 192, 1984, 19*, 16, 18, 19
- Канатная улица 130, 132
- Княжеская улица 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14з
- Коблевская улица 18, 20, 14/16, 14, 10/12
- Краснослободская улица 37, 68а, 64, 43, 62, 59, 78, 60, 53/Б, 58, 41, 53А, 45
- Крылова улица 6А, 18/1, 14б, 13, 7, 8, 10, 19/2, 12а, 18/2, 17, 14, 9, 14а, 19, 11А, 18/4, 21, 11, 12, 21/2, 18, а, 10а
- Крымская улица 54, 56, 58
- Люстдорфская дорога 125/1, 125а, 125/А2, 125/2, 125/4, 125, 125/3
- М”ясоєдовська вул. 40, 42, 44
- Манежная улица 28, 30, 32, 34, 36
- Марсельская улица 22, 24
- Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Махачкалинская улица 9, 11
- Маячный переулок 3А, 1, 3, 3/1, 5., 7., 9.2, 1Б, 1А, 1В
- Мечникова улица 63
- Мечникова улица 120, 122, 128, 55а, 55
- Ольгиевская улица 24, 25, 27, 16/18
- Пастера улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
- переулок Слепнёва 1, 4
- переулок Тимирязева 10Б, 8Є, 5, 2, 8Г, 8, 10, 7, 6, 8Б, 3, 4/1, 10а, 10В, 5а, 8Д, 8А, 5б/1, 1, 4, 14, 12, 8В, 7а, 8Е, 2а
- Пишоновская улица 12/1
- Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Софиевская улица 6, 4/6, 2б, 4, 46
- спуск Ковалевского 1В, 1, 8, 10, 1А
- Столбовая улица 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А
- Суперфосфатная улица 17а, 1\2, 6, 7, 16А, 28, 21, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В
- Тираспольское шоссе 21, 23, 27, 25А
- Училищная улица 22, 26
- Фонтанская дорога 165/16, 165.
- Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А
- Шишкина улица 63, 63в, 58/1, 58/2, 60, 63А
С 11:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Бассейный переулок 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19
- 1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
- 2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
- 2-й Водопроводный переулок 2, 4
- 3-й Бассейный переулок 19, 23, 23а, 21
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22А, 13/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Бассейная улица 4
- Богдана Хмельницкого улица 31, 33, 64, 66
- Болгарская улица 1, 63, 65, 67, 74, 82/84, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90
- Болгарская улица 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 11/13, 25, 26, 27, 28, 40, 72
- Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6
- Водопроводная улица 3, 6, 7, 3А, 1, 5а, 5, 11, 2/4
- Вознесенский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Запорожская улица 16, 18, 15В, 15, 15А, 192, 1984, 19*, 19, 8А
- Мечникова улица 122
- Мечникова улица 120, 122, 128
- Мечникова улица 63
- Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Старосенная площадь 3, 15А, 5, 7, 13, 15
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15А, 2А, 50А, 41а, 21, 49/1, 60а, 43А, 8А, 60б, 42А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 33а, 19А, 35а, 31Б, 31К, 31Л, 31Н, 33б, 21А, 31Е, 33 б, 12б, 37А, 38, 33а4, 6В, 31д, 31В/1, 31А, 16А, 31\4, 50а, 18А, 31з, 33/2, 6а, 35/2, 12А, 31В, 39А, 28А, 8А, 31г, 31а7, 42, 44, 46, 48, 42а
- Нескучная улица 52, 57, 52А, 52А14, 59
- переулок Гагарина 20
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Мичманский переулок 5, 2а, 2, 3, 3А, 1, 7
- 2-й Мичманский переулок 1, 2, 2/8, 2/3, 2/4, 2/9, 2/10, 2А, 4, 21, 22
- Амбулаторный переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 9А, 11/1, 6а, 6Б, 11/2, 7А, 17, 11/А
- Дача Ковалевского улица 9 Лінія, 1
- Дача Ковалевского улица 8/1, 8а, 8
- Дача Ковалевского улица 2/3, 1, 2, 2/14, 1б, 3, 2а, 2/1, 2/2, 4, 1А
- Золотой Берег улица 1А, 1, 2, 4, 5, 6, 4Б, 35б, 4А, 21/1, 21А, 8А, 7, 30/11, 30Б, 9/14, 5А, 9А5, 21Б, 9/4, 6А, 9/5, 30/10, 9/10, 30/8, 30/1, 10а, 30/7, 24/26, 9А, 25А, 35а, 30/2, 9/, 13а, 9/8, 9/7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96
- переулок Всеволода Змиенко 4/1а, 1, 3а, 2б, 2, 3, 4, 6, 7, 22, 2а
- переулок Леваневского 3/1, 1, 2, 11, 2а
- Рыбачья улица 1, 3, 3/1
- Семёна Яхненко улица 2/19/д, 2/3/б, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/г, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11б, 2/19/а, 2/19/в, 2/18А, 2/15, 2/19/г, 2/3, 2/14, 2/3/а, 2/11а, 2/12а, 2/11в, 1., 2/18
- тупик Леваневского 5, 7, 3/2, 9, 7А, 11
- Узкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 4Б, 4А, 9А, 5б, 14Г, 5А
- Фестивальный переулок 11, 1А, 2, 3, 4, 12
- Фонтанская дорога 118, 165, 173, 173/2
- Фонтанская дорога 165/7, 114
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-я Суворовская улица 15, 20
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24
- 14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 22-я линия 2, 4
- 9-я Суворовская улица 20, 24, 20А, 19, 22, 23
- Генерала Бочарова улица 21А, 13
- Героев обороны Одессы улица 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А, 48, 54
- Жолио-Кюри улица 22, 22а
- Жолио-Кюри улица 70авт34, 68
- Жолио-Кюри улица 22а
- Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 93, 95, 108, 89а, 91Б, 91А
- Капитана Кузнецова улица 97, 99
- Леси Украинки улица 45, 49
- Леси Украинки улица 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 82Б, 80Б, 100, 102, 84А
- Леси Украинки улица 47, 118, 120, 122
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-я Суворовская улица 15, 20
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24
- 14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 22-я линия 2, 4
- 9-я Суворовская улица 20, 24, 20А, 19, 22, 23
- Генерала Бочарова улица 21А, 13
- Героев обороны Одессы улица 58
- Героев обороны Одессы улица 52, 56, 52А, 48, 54, 60, 62, 64, 66
- Жолио-Кюри улица 22а, 22
- Жолио-Кюри улица 70авт34, 68, 22а
- Капитана Кузнецова улица 93, 95, 97, 99
- Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 108, 89а, 91Б, 91А
- Леси Украинки улица 45, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 80Б, 82Б, 100, 102, 84А
- Леси Украинки улица 47, 49, 118, 120, 122