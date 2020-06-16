Массовое отключение света в Одессе 16 июня: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1135 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

10-я Суворовская улица 35

2-й Водопроводный переулок 2, 4

4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10

40-летия Обороны Одессы улица 2

5-й переулок Тимирязева 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 6/2, 6а, 10, 9а

Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22А, 13/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18

Бисквитный переулок 16

Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

Болгарская улица 1, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 40, 72

Болгарская улица 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 63, 65, 67, 11/13, 82/84, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6

Ветрогонная улица 33а, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 16а, 18а, 27а, 27б, 18б, 29, 19а, 30, 31, 33

Владимира Винниченко улица 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 49а, 47, 49

Водопроводная улица 2/4

Водопроводная улица 3, 6, 7, 11, 3А, 1, 5а, 5

Гарина улица 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12а

Генерала Бочарова улица 21

Генерала Цветаева улица 1, 1/26

Дальневосточная улица 5, 8, 9, 10, 11, 5А, 14а, 19б, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Дача Ковалевского улица 83А

Дача Ковалевского улица 83/5

Добровольского проспект 120, 122, 124

Жолио-Кюри улица 37, 33а/с524, 31/1, 33, 37а, 33а/c, 31/2, 31, 35

Жолио-Кюри улица 24А

Запорожская улица 8А, 2, 9, 10, 12

Запорожская улица 4/8, 15В, 15, 15А, 192, 1984, 19*, 16, 18, 19

Канатная улица 130, 132

Княжеская улица 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14з

Коблевская улица 18, 20, 14/16, 14, 10/12

Краснослободская улица 37, 68а, 64, 43, 62, 59, 78, 60, 53/Б, 58, 41, 53А, 45

Крылова улица 6А, 18/1, 14б, 13, 7, 8, 10, 19/2, 12а, 18/2, 17, 14, 9, 14а, 19, 11А, 18/4, 21, 11, 12, 21/2, 18, а, 10а

Крымская улица 54, 56, 58

Люстдорфская дорога 125/1, 125а, 125/А2, 125/2, 125/4, 125, 125/3

М”ясоєдовська вул. 40, 42, 44

Манежная улица 28, 30, 32, 34, 36

Марсельская улица 22, 24

Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Махачкалинская улица 9, 11

Маячный переулок 3А, 1, 3, 3/1, 5., 7., 9.2, 1Б, 1А, 1В

Мечникова улица 63

Мечникова улица 120, 122, 128, 55а, 55

Ольгиевская улица 24, 25, 27, 16/18

Пастера улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

переулок Слепнёва 1, 4

переулок Тимирязева 10Б, 8Є, 5, 2, 8Г, 8, 10, 7, 6, 8Б, 3, 4/1, 10а, 10В, 5а, 8Д, 8А, 5б/1, 1, 4, 14, 12, 8В, 7а, 8Е, 2а

Пишоновская улица 12/1

Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61

Софиевская улица 6, 4/6, 2б, 4, 46

спуск Ковалевского 1В, 1, 8, 10, 1А

Столбовая улица 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А

Суперфосфатная улица 17а, 1\2, 6, 7, 16А, 28, 21, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

Тираспольское шоссе 21, 23, 27, 25А

Училищная улица 22, 26

Фонтанская дорога 165/16, 165.

Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А

Шишкина улица 63, 63в, 58/1, 58/2, 60, 63А

С 11:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Бассейный переулок 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19

1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

2-й Водопроводный переулок 2, 4

3-й Бассейный переулок 19, 23, 23а, 21

Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22А, 13/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Бассейная улица 4

Богдана Хмельницкого улица 31, 33, 64, 66

Болгарская улица 1, 63, 65, 67, 74, 82/84, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

Болгарская улица 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 11/13, 25, 26, 27, 28, 40, 72

Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6

Водопроводная улица 3, 6, 7, 3А, 1, 5а, 5, 11, 2/4

Вознесенский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Запорожская улица 16, 18, 15В, 15, 15А, 192, 1984, 19*, 19, 8А

Мечникова улица 122

Мечникова улица 120, 122, 128

Мечникова улица 63

Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61

Старосенная площадь 3, 15А, 5, 7, 13, 15

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15А, 2А, 50А, 41а, 21, 49/1, 60а, 43А, 8А, 60б, 42А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 33а, 19А, 35а, 31Б, 31К, 31Л, 31Н, 33б, 21А, 31Е, 33 б, 12б, 37А, 38, 33а4, 6В, 31д, 31В/1, 31А, 16А, 31\4, 50а, 18А, 31з, 33/2, 6а, 35/2, 12А, 31В, 39А, 28А, 8А, 31г, 31а7, 42, 44, 46, 48, 42а

Нескучная улица 52, 57, 52А, 52А14, 59

переулок Гагарина 20

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Мичманский переулок 5, 2а, 2, 3, 3А, 1, 7

2-й Мичманский переулок 1, 2, 2/8, 2/3, 2/4, 2/9, 2/10, 2А, 4, 21, 22

Амбулаторный переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 9А, 11/1, 6а, 6Б, 11/2, 7А, 17, 11/А

Дача Ковалевского улица 9 Лінія, 1

Дача Ковалевского улица 8/1, 8а, 8

Дача Ковалевского улица 2/3, 1, 2, 2/14, 1б, 3, 2а, 2/1, 2/2, 4, 1А

Золотой Берег улица 1А, 1, 2, 4, 5, 6, 4Б, 35б, 4А, 21/1, 21А, 8А, 7, 30/11, 30Б, 9/14, 5А, 9А5, 21Б, 9/4, 6А, 9/5, 30/10, 9/10, 30/8, 30/1, 10а, 30/7, 24/26, 9А, 25А, 35а, 30/2, 9/, 13а, 9/8, 9/7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96

переулок Всеволода Змиенко 4/1а, 1, 3а, 2б, 2, 3, 4, 6, 7, 22, 2а

переулок Леваневского 3/1, 1, 2, 11, 2а

Рыбачья улица 1, 3, 3/1

Семёна Яхненко улица 2/19/д, 2/3/б, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/г, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11б, 2/19/а, 2/19/в, 2/18А, 2/15, 2/19/г, 2/3, 2/14, 2/3/а, 2/11а, 2/12а, 2/11в, 1., 2/18

тупик Леваневского 5, 7, 3/2, 9, 7А, 11

Узкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 4Б, 4А, 9А, 5б, 14Г, 5А

Фестивальный переулок 11, 1А, 2, 3, 4, 12

Фонтанская дорога 118, 165, 173, 173/2

Фонтанская дорога 165/7, 114

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-я Суворовская улица 15, 20

11-я линия Люстдорфской Дороги 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24

14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

22-я линия 2, 4

9-я Суворовская улица 20, 24, 20А, 19, 22, 23

Генерала Бочарова улица 21А, 13

Героев обороны Одессы улица 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А, 48, 54

Жолио-Кюри улица 22, 22а

Жолио-Кюри улица 70авт34, 68

Жолио-Кюри улица 22а

Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 93, 95, 108, 89а, 91Б, 91А

Капитана Кузнецова улица 97, 99

Леси Украинки улица 45, 49

Леси Украинки улица 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 82Б, 80Б, 100, 102, 84А

Леси Украинки улица 47, 118, 120, 122

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-я Суворовская улица 15, 20

11-я линия Люстдорфской Дороги 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24

14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

22-я линия 2, 4

9-я Суворовская улица 20, 24, 20А, 19, 22, 23

Генерала Бочарова улица 21А, 13

Героев обороны Одессы улица 58

Героев обороны Одессы улица 52, 56, 52А, 48, 54, 60, 62, 64, 66

Жолио-Кюри улица 22а, 22

Жолио-Кюри улица 70авт34, 68, 22а

Капитана Кузнецова улица 93, 95, 97, 99

Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 108, 89а, 91Б, 91А

Леси Украинки улица 45, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 80Б, 82Б, 100, 102, 84А

Леси Украинки улица 47, 49, 118, 120, 122

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