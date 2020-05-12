Массовое отключение света в Одессе 12 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 8885 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14
- 4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 12А, 2а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 5-й Лазурный переулок 1, 4, 5, 6, 1А, 2, 3
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 12Б, 11, 12, 15, 16, 18, 29
- Амурская улица 2 А, 42а, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 24 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 2, 25, 3, 18, 16, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 46 А, 57, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 16А
- Ангарская улица 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5, 36, 37
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 36А, 13-А, 20-А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 14-А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 26
- Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145-А, 96-А, 87-А, 137Б, 97А, 113, 94 А, 83Б, 100а, 54-А, 66А, 122-А, 101Б, 90а, 109А, 112-А, 101А, 106-А, 99-А, 117/1, 78-А, 48-А, 83а, 85-А, 119-А, 74А, 133-В, 97/1, 106-Б, 108-А, 137А, 119Б, 131а, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
- Бородінський провулок 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 13А, 16А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50
- Дальницкое шоссе 159, 109А, 133А, 115, 121, 125, 131, 139, 149
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 49А, 27А, 13А, 17, 29, 39, 53, 63, 37А
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
- Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
- Казанская улица 24, 11г, 14, 23, 20, 25, 18, 22 А, 2, 11 В, 3, 8, 14Б, 10, 7, 6, 11, 5, 13а, 11а, 1, 15, 4, 11Б
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52
- Локальна вулиця 1, 5, 6, 8, 8а, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
- Магистральная улица 94-А, 102А, 94, 92, 100, 78А, 86-А, 96, 88, 82, 76, 80, 100 А, 80/1, 78, 84, 86, 98, 69, 65, 45, 45А, 55, 53, 67А, 51, 49, 47, 41, 43А, 51а, 55А, 53а, 43, 51Б, 67, 39, 122, 84а, 118, 120, 118б, 116, 103, 95, 68, 62А, 47В, 41А, 83, 49А, 97, 62, 101, 87, 59, 81, 74А, 74, 64, 89, 79, 85, 72, 57, 68д, 70, 59Г, 91, 59А, 105, 93, 45Б, 60, 72А, 66, 99, 108, 102, 110, 104, 106, 112, 114
- Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40А, 20А, 2А, 38б, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
- Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12
- Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 122А, 100, 63\1, 78-А, 78Б, 116А, 47А, 92А, 67А, 122В, 110-А, 47\2, 73Б, 69А, 124/1, 51а, 59а, 75б, 124/2, 81А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126
- Николая Аркаса улица 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142
- Огородная улица 43, 61, 65, 67, 97А, 71, 103А, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 49А, 112А, 122а, 65А, 124-Б, 113а, 112/, 122-Б, 77А, 118А, 81, 86/94, 158А, 106А, 118б, 80-А, 92-А, 84а, 96А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 93 Б, 93-Б, 93А, 102г, 18А, 97-А, 95А, 78, 93В, 80, 82, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 104, 105, 107
- Петра Лещенко улица 89Б, 83, 85, 87, 89-А, 87А, 102Д, 89А, 87Б, 88, 89, 96, 98, 103, 106
- переулок Ползунова 19, 12А
- Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4а, 8а/22, 16, 5а, 3а, 6а
- Проточный переулок 3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20-А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
- Северная улица 182, 180А
- Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 161, 162, 164, 35В, 82а, 78 А, 37А, 66 А, 168, 12А, 29А, 72 А, 74 Б, 170, 172, 174, 178, 188
- Северная улица 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 132, 67А, 134, 69А, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164
- Северная улица 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 106А, 39А, 122, 116/2, 47А, 124 А, 43Б, 124, 126, 128, 130, 62 А
- Северный переулок 37А, 33, 35, 37, 45, 37Б, 35А, 33Б, 46, 47, 33А
- Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18а, 5а, 33а, 13а, 61А, 20а, 31а, 40, 29А, 18б, 41, 42, 43, 67
- Тираспольская улица 28
- Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 59а, 61а, 51б, 37/3, 59В, 59Б, 109А, 97А, 53а, 51а, 113, 89а, 39а, 155А, 115, 117, 119, 123, 125, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 152, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
- Тираспольское шоссе 127, 147, 153, 127А, 151, 149А
- Ученическая улица 37, 14А, 1Г, 18, 3, 1Д, 55А, 43, 14, 1А, 27, 4, 22А, 31, 29, 45А, 41, 1Е, 39, 55Б, 47, 51, 5А, 18-А, 35, 49, 5, 12, 43А, 55, 6, 45, 53, 1Б, 1, 1В
- Ученическая улица 24, 13-А, 26, 17, 15, 6, 11, 11-А, 10, 19, 19б
- Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13-А, 15а, 4А, 15б, 11, 13А, 9а, 20-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Чумацкая улица 61, 85, 103Б, 77, 91
С 08:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Аэродромный переулок 4
- 1-й переулок Александра Невского 16, 18, 22, 26, 20А, 30, 22а, 10, 18А
- 1-й переулок Сурикова 2, 5А, 1, 2А, 3А, 3, 5
- 2-й переулок Сурикова 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б
- Авдеева-Черноморского улица 122а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/3, 147а, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 147б, 149г, 147б2, 163, 159А, 149а, 157/7, 122в, 157/4, 157/, 145а, 165, 157/1
- Адмиральский проспект 26, 1В, 34Г, 34, 36, 35а, 35, 37
- Академика Филатова улица 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 57, 76, 78, 33А, 80, 5/2, 16а, 92/2, 6а, 3/2, 14А, 12а, 7/3, 37А, 23А, 33Б, 5/3, 47/1, 84, 86, 90, 35А
- Академика Филатова улица 49/2, 21, 31А, 29Б, 35А, 82/2, 23Б, 23, 55, 82, 88, 92, 94
- Варненская улица 7, 18/5, 3Г, 3, 18/3, 18/4, 5/3, 1, 12/4, 14/2, 12/3, 17А, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 17/3, 17/4, 17/6, 19/3, 19/2, 19/8, 17Г, 19Д, 9, 19/4, 19Г, 19А, 19/1, 5/2, 5, 18/2, 18, 7/4, 12/2, 16, 20, 16/2, 23, 25, 25/2, 7/2, 14/3, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7/3, 17Д
- Гайдара улица 1, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42/44, 74б, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 76
- Генерала Петрова улица 13, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 23/2, 59А, 27/1, 27/3, 52, 27/2, 27/5, 74/2, 68/2, 56/2, 49/2, 49/1, 37/43, 50А, 22а, 18а, 22Б, 27/6, 23/4, 23Г5, 23/3, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78
- Генерала Ратова улица 2, 4, 6, 36, 4А, 2А, 8, 10
- Героев Крут улица 1, 2, 10а, 15А, 33А, 3, 14а, 32А, 34к27, 2/4, 2/3, 2/2, 34/23, 34к29, 34к25, 8а, 20Б, 28А, 20А41, 45/а, 20А, 20В, 39/2, 2/5, 38, 39/3, 26, 25, 42, 33, 43, 46, 44, 18, 20, 39, 22, 35, 24, 10, 37, 52, 40, 4, 3429, 47, 36, 45, 14, 3427, 34, 3425, 32, 16, 30, 41, 12, 49, 5, 54
- Депутатский переулок 1, 3, 6, 10, 8А, 4, 5, 8, 1А, 2
- Ефима Геллера улица 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 73а, 104, 96е, 87б, 81в, 73А/2, 96в, 94б, 87а, 81б, 94а, 96г, 81г, 87в, 92а, 96а-96в, 99б, 97Б, 94-А, 92А, 100а, 100/2, 73в, 97/А, 95а, 91а, 99/2, 106, 991, 1003, 1042, 81а
- Инглези улица 20, 2/1, 2/2, 10, 10/2, 8
- Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 71
- Качалова улица 31А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 9А, 11/2, 21, 31а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- Ковровый переулок 8, 2Б, 1, 2, 3, 6, 9, 2а, 4, 10
- Космонавта Комарова улица 4, 2а, 2, 6, 4а, 31Д/1
- Космонавтов улица 1, 3, 29/3, 5, 31/4, 31/5, 27/4, 25/4, 23/3, 25/3, 3а, 58/2, 29/1, 31/2, 25/1, 25/2, 23/2, 23/1, 23/5, 29/2, 19/2, 13б, 13а, 11В, 27/2, 31/3, 27/3, 21/2, 21/1, 21/3, 19/3, 21/4, 23/4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 191, 27/1
- Краснова улица 9, 11, 11А, 13, 15, 17
- Луганская улица 14Б
- Люстдорфская дорога 88, 27/19, 56б, 54а, 54, 52, 52а, 54б, 50, 54в, 27/50, 27/9, 27/34, 27/2, 27/43, 27/33, 27/46, 27/12В, 2710/а, 27/, 27/6, 27/26, 27/13, 27/48, 27/23, 27/10, 27/4, 27/5, 27/22, 27/55, 27/36, 27/11, 27/24, 27/21, 88а, 27/16, 27/40, 27/94, 27/8, 27/173, 27/12, 27/49, 27/54, 27/17, 27/7, 27/27, 27/20, 27/39, 27/45, 27/35, 27/1, 27/30, 27/51, 27/14, 27/42, 27/28, 27/44, 27/25, 27/52, 27/31, 27/32, 27/15, 27/47, 27/37, 27/3, 27/18, 27/29, 27/53
- Люстдорфская дорога 27/38, 27/42, 52б1, 52-б, 52б, 86а, 88б, 88в
- Маршала Бабаджаняна улица 40, 70, 72, 74, 68/1
- Маршала Жукова проспект 8, 3А7, 4, 4а, 12, 10, 3А2, 3А8, 3А9, 14, 9, 3А1, 3А3, 7, 3А4, 3А6, 3А5, 3а
- Маршала Малиновского улица 67, 69, 71
- Маршрутная улица 7В, 5, 7, 9, 5б, 1а, 1, 3
- Машиностроительный переулок 4, 1а, 16, 3А, 11, 5, 12А, 7, 6А, 9, 8, 10, 2, 3, 14, 6
- Метрополитеновский переулок 3, 9а, 6, 4А, 1, 7, 5, 4, 6А, 2, 1б
- Минская улица 3, 4, 5, 5А, 4А, 3А, 2а, 2б, 6
- Неделина улица 111, 57А
- Палубная улица 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4
- переулок Генерала Вишневского 11/2, 1, 3, 5, 9, 11
- переулок Дежнёва 4, 5, 6, 9А, 1, 2, 3, 7, 9
- переулок Ермака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- переулок Лобачевского 5, 6а, 7, 1, 3, 2, 4, 9, 6, 10, 8, 6б
- переулок Пржевальского 5А, 1, 2, 7Б, 3, 7А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- переулок Радищева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/1, 7, 3А, 8, 9, 10, 7А
- переулок Яблочкиной 2А, 1, 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Платановая улица 79в, 85А, 79, 91, 71, 77, 81, 87, 83, 73, 69, 95, 75, 85, 89, 99, 67, 97, 93б, 93, 98, 124, 100, 95А
- площадь Независимости 3
- Полтавская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 10, 20А, 16А, 34А, 4А, 32б, 36А, 26, 1А, 36, 14, 22, 12, 38, 24, 32, 16, 20, 30, 18, 28, 34
- Пшеничная улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
- Радостная улица 5, 11, 13
- Радостная улица 21, 10А, 58, 62, 60, 3, 1, 25, 35, 31, 88, 76, 66А, 80, 82, 66, 94, 84, 116, 64, 72, 68А, 82-А, 92, 70, 86, 74, 90, 96, 68, 28, 24, 14, 12, 20, 78
- Радостная улица 23, 56
- Радостная улица 56, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
- Ромашковая улица 71
- Сельская улица 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5
- Сибирская улица 4Г, 2, 6, 6Д, 4, 5ж, 3, 3е, 1, 5
- Скрипичный переулок 3
- Скрипичный переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 6А, 7, 8, 9, 10
- Сурикова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32/2, 16А, 30, 5А, 3А, 6г, 29А, 10А, 6А, 3/2, 22А, 23А, 19а, 37-А, 28а, 16/1, 19в, 8А, 4а, 35Б, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40
- Технический переулок 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 12А, 9А, 15, 6А, 13А, 8А
- Толбухина улица 132а, 132Г, 126б, 134, 128г, 142, 126е, 132-Е, 136, 132Е, 128б, 126, 132г, 130, 140, 138, 126в, 122, 128а, 120в
- Шклярука улица 5, 4А, 3ж, 3д, 8, 7в, 3, 3б, 7г, 3г, 6, 9, 10В/3, 7, 3з, 3а, 1, 7а, 3и, 3в, 10д, 10, 10в/1, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 11, 10б, 12б, 2, 4, 3е
- Щорса улица 4А, 2, 2Б, 132/1, 132/2, 144/2, 144/1, 23А, 31а, 17А, 21А, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 134, 144, 146
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 19, 15А, 32_2, 42б, 6а, 36а, 44а, 19а, 22, 5А, 24, 42, 38, 26, 32, 21, 30, 40, 34, 44, 36
- 10-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 5, 7, 13а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9_11, 6_3, 11, 12, 14
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-й Черноморский переулок 1, 15А, 32_А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41_А, 27, 19, 4, 43, 14, 31
- 4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 31б, 31А, 18А, 16А, 21_а, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 6-я Пересыпская улица 16А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12_2, 11а, 2А, 14, 15, 16, 18, 19, 20
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а
- 7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7
- 7-я Пересыпская улица 9А, 6, 13А, 30а, 46А, 31А, 23а, 14а, 10а, 42А, 14_1, 50а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица 76_78, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 67Б, 46А, 67А, 74а, 37_1, 11, 23а, 95А, 14А, 21А, 47А, 37А, 45А, 20А, 7_1, 15а, 37В, 35а, 80А, 29А, 85А, 74Б, 21_2, 9А, 37Б, 81А, 99А, 43А, 77Д, 77_5, 77К, 77в, 37_2, 77_1, 77Е, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 34а, 21, 19а, 44а, 9а, 36а, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 35а, 32а, 46, 64А, 43А, 40а, 84а, 58А, 62_1, 82а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 75б
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32б, 4а, 9а, 3а, 1б, 14а, 19а, 15, 1а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 18б, 13а, 7а, 14А, 13, 5_5а, 3а, 22Е, 22Г, 22В, 23а, 18а, 17а, 1б, 1а, 22А, 9а, 22Д, 22Б, 2а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
- Горная улица 9а, 2, 7, 9, 13, 16
- Долинская улица 13, 14, 14а, 17_3, 17, 33_4, 33/1, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33
- Жевахова гора 17, 22, 30, 81
- Жевахова улица 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 61а, 49_1, 53_2, 21а, 4а, 45_2, 11_1, 29, 37_39, 43_1, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 26а, 27А, 34, 8а, 52а, 44, 29_1, 54, 39, 70, 66, 60, 50, 64, 56, 38, 72, 42, 209, 58, 62, 40, 48, 46, 52, 36, 68
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 24а, 38а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Карьерная улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 15б, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
- Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27
- Мичурина улица 21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 7б, 24а, 2а, 18, 20, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35
- переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 1а, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14_1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1в, 1, 1б, 2, 1а, 2а, 4а, 3а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Рыночная улица 7, 8
- Сельская улица Полностью
- Сельская улица Полностью
- Февральская улица 42Б, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 12а, 18, 40, 17, 33, 30, 9, 2а, 3, 32, 22, 42, 23а, 33б, 15, 38, 29, 26, 10_2, 7, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20_6, 42А, 8, 14, 34а, 12, 24, 11, 2, 5, 34, 25, 4, 23, 33а, 20, 10, 50, 43, 54а, 51, 49, 55а, 35, 39, 54, 37, 56, 57, 44, 45, 48, 46, 53, 52, 59, 55, 41, 58, 47, 27
- Флотская улица 2, 3, 9а, 4, 2А, 27а, 29а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Черноморский переулок Полностью
С 11:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Бассейный переулок 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19
- 1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
- 2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
- 2-й Водопроводный переулок 2, 4
- 3-й Бассейный переулок 19, 23, 23а, 21
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 13/1, 22А, 42/44, 26а, 33/35, 17/19, 68В, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 92
- Алексеевская площадь 1, 7, 9
- Бассейная улица 4
- Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
- Болгарская улица 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 82/84, 27, 11/13, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90
- Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6
- Водопроводная улица 5а, 3, 5, 6, 7, 3А, 1, 2/4, 11
- Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20
- Генерала Цветаева улица 4, 1/26, 24, 12, 34, 28, 3, 2, 14, 10, 6, 30, 26, 32, 20/22, 1, 8
- Генерала Цветаева улица 4, 1/26, 24, 12, 34, 28, 3, 2, 14, 10, 6, 30, 26, 32, 20/22, 1, 8
- Запорожская улица 32А, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 8А, 15А, 15В, 30, 4/8, 32, 192, 1984
- Мельницька вулиця 2, 5
- Мечникова улица 55а, 55, 63, 120, 122, 128
- Мясоєдовська вул. 40, 42, 44
- Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Степовая улица 27, 29, 31, 46, 48, 50
С 08:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Депутатский переулок 5, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8А, 1
- Депутатский переулок 5, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8А, 1
- Качалова улица 31а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 19А, 9А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- Метрополитеновский переулок 1, 2, 4А, 9а, 6А, 1б, 3, 4, 5, 6, 7
- переулок Лобачевского 1, 2, 6б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а
- переулок Яблочкиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 4А, 2А
- Радостная улица 56
- Радостная улица 66А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82-А, 68А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
- Радостная улица 56, 60, 62
- Скрипичный переулок 3
- Скрипичный переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 10, 7а
- Щорса улица 132/2, 144/2, 132/1
- Щорса улица 144, 146, 144/1, 134
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Січнева 11, 6а
- 2-й Восточный переулок 9
- 5-я Січнева 2в, 7, 28, 35, 54, 58, 79, 88, 46а, 58г, 85а, 58а
- 5-я улица Полностью
- Агрономічна-дача 86, 2а, 49, 93
- Академика Гаркавого улица 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152
- Алтестове Полностью
- Апрельская улица 22, 21А, 30, 20, 23, 25, 28, 33/1, 24, 33, 24А, 32А, 31а, 31, 26, 32, 29, 21, 27
- Армейская улица 18
- Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
- Ашхабадская улица 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 12б, 12а, 28б, 28а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- б/н 7, 42, 47, 68, 88, 96, 98, 102, 105, 133а, 108, 109, 110, 114, 120, 127, 131, 132, 137, 143, 146, 148, 152, 153, 163, 168, 170, 171, 173, 174, 177, 194, 195, 203, 204, 206, 207, 209, 224, 227
- б\н 2, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 52, 86
- Базарная улица 92, 100
- Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Большая Арнаутская улица 80, 82, 90, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111
- Бородинская улица 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 17А, 13А, 32А, 19/1, 22-А, 79Д, 44А, 18-А, 12, 11А, 10А, 53Г, 53а, 59А, 79А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Будівельник-дача 32а, 7, 27, 32, 37, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 59, 77, 91
- Веселка – дача 58, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 104, 97а, 83, 99, 80, 100, 102, 95, 82, 96, 94, 114, 92, 84, 81, 101, 107
- Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11А, 17А, 39, 4Б, 44А, 13А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Виноградная улица 12
- Вишнёвая улица 11, 19
- Відпочинок-дача 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 49, 52, 53, 7а, 59, 60, 61, 62, 69, 100
- Відпочинок-дача вул. Юридична 10
- Військовий-дача 39а, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 18а
- Военный спуск Полностью
- Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44-А, 52А, 47А, 25Б, 42а, 44Б, 17 Б, 30, 27А, 23А, 45А, 53А, 21-А, 19А, 25-Б, 1а, 46А, 11А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Гірська лаванда – дача 25
- Горизонтальная улица 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 26\2, 33А, 43А, 25Б, 35А, 21Б, 56а, 13А, 41А, 40а, 30А, 42А, 43, 45А, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 60, 35б
- Д.С.К.-дача 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 33, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 78, 83, 99а, 89, 103а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 183
- Дальницкое шоссе 19
- Дачне Полностью
- Дельфін-дача 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 64а, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 35, 153
- Детская аллея 30, 80
- Дзержинец Полностью
- Дзержинец ул.Третья Дзержинская 13к
- Дзержинець -дача 31
- Дзержинець-дача 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33к, 23к, 43а, 66а, 3к, 55а, 67а, 19к, 29, 7к, 42а, 26а, 61б, 65о, 57б, 42б, 14а, 62а, 61а, 2к, 4К, 70а, 24к, 56а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 91, 111, 112, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 610, 3215
- Дзержинская 1, 144, 163
- Дорожник-2 п Героїв війни 59, 60
- Дорожник-дача 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88
- Екскавація-дача 8, 9, 16, 17, 21, 24, 35
- Електротранспортник-дача 4, 11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 35, 44, 48, 50, 57, 60, 63, 64, 65, 69, 75, 78, 79, 80, 82, 113б, 1б, 97, 101, 83а
- Ескавація-дача 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
- Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 132А, 184б, 186а, 202, 7а1, 51А, 9а
- Жолио-Кюри улица 43, 43а
- Жолио-Кюри улица 52
- Звёздная улица 29
- Здоровя-дача 3, 6, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 52, 53, 55, 59, 89, 91, 100, 101, 102, 103
- Зірочка Полностью
- Зірочка-дача 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33
- Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9
- Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
- Кабельник-дача 34, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 90, 1а, 91, 34а, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102
- Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32а, 32, 28а, 25Б, 2а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 26а
- Колос-дача 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 21, 29, 30, 73, 2а, 5а, 81а, 73а, 77а, 137а, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 136
- Крайняя улица 24, 70А, 12А, 16, 3, 18, 18А, 6, 4/2, 10, 14-А, 12, 14, 4, 61А, 88, 82, 76, 66, 80, 60, 78, 72, 84, 67, 70, 62, 43, 8/4, 37, 39, 57, 49, 58А, 61, 63, 47, 51, 59, 55, 49А, 53, 20, 9, 30, 28, 7, 26, 7б, 28А, 22, 5А, 5, 5/7, 30 А, 41
- Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10
- Лаванда-дача 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31
- Ланжероновская улица 3, 5, 9
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова улица 57
- Лесная улица 103
- Ломоносова улица 16а, 7, 15, 16, 19
- Магистральная улица 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 6а, 31В, 31Е, 21А, 8А, 31г, 12б, 12-А, 39А, 28-А, 6В, 31а7, 31д, 31В/1, 19А, 35а, 31А, 33а, 33 б, 42а, 33б, 16А, 37А, 31\4, 33а4, 33/2, 35/2, 31Б, 31К, 31з, 58а, 31Л, 18-А, 58, 50а
- Малая Арнаутская улица 90, 92, 94
- Марсельская улица 16
- Марсельская улица 20
- Марсельская улица 3, 5, 9
- Марсельская улица 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18
- Матюшенко улица 20б, 21а, 20а, 10, 20, 18, 3, 22Б, 17, 13, 6, 6б, 8, 21, 15, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9
- Меблі-дача 7
- Медик-дача 4, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31, 35, 42, 46, 47, 50, 51, 58, 60, 61
- Мікрон-дача 1, 2, 3, 4, 7, 20, 60а, 23, 25а, 66а, 24, 25, 29, 42, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 83, 84, 86, 87, 88
- Могилевская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 7А, 13А, 16, 2а, 18, 20, 22
- Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34
- Нескучная улица 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 23А, 18-А, 44, 13а, 39А, 52А, 1А, 36А, 52А14, 14/1, 45-А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61
- Николая Аркаса улица 30, 34, 39, 41, 43, 45, 46, 70а, 31А, 64А, 60а, 31Б, 37А, 48, 58А, 50А, 37Б, 43\2, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74
- Николая Аркаса улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 8А, 28А, 36А, 3А, 18, 6Б, 22А, 6А, 14/3, 14/10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44
- Огородная улица 103
- Ольгиевский спуск 41, 44, 47
- Первая улица 16, 20, 33
- переулок Гагарина 20
- переулок Ползунова 6
- переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12
- Петра Лещенко улица 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А, 47-А, 65, 53/2, 49-А, 36а, 40а, 59А, 55-А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102
- Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 33-А, 25-А, 1А, 41, 41А, 13-А
- Південна-Авангард вулиця 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7А, 23, 33, 35, 35А
- площадь Молодёжи 14, 16, 12а, 6, 12, 19, 21
- Пляжна-дача 7, 35
- Подольская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18А, 18, 26А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Полевая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 28А, 33, 27А, 2а, 24а, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
- Ползунова улица 1, 1Д, 4а, 22, 5, 11, 24, 12, 14, 20, 6а, 8, 10, 3, 16, 24А, 18, 6, 7, 1Б, 1В, 1Е, 2А, 4Б, 1А, 2Б, 1Г, 1Ж, 2
- Посмитного улица 22
- Преображенская улица 1, 2, 3, 5, 6, 65, 67, 69, 71, 72, 80, 74/78, 82, 6567
- Пувкх-дача 102, 107, 110, 111, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 141, 142, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 167, 172, 178, 193, 226
- Пушкинская улица 2
- Ремонтник-дача 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223
- Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 28А, 20, 1Б, 15А, 28/2, 24А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- Рыбацкая улица 6, 20, 23, 30, 42, 51
- С.Р.З.-дача 5, 16, 21, 24, 25, 26, 8а, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40
- Сабес-дача 2, 3, 6, 11, 13, 16
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Самарская улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41\2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
- Самолётная улица 44а, 44, 47, 52
- Саши Хорошенко улица 20а, 14а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 14, 15, 11, 13, 13а
- Северная улица 1, 3, 12
- Северная улица 2, 4
- Северная улица 30 А, 5, 6, 40 А, 18 А, 7, 11А, 34 В, 42 А, 34 А, 22А, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а
- Слободская улица 27, 29, 33
- Смоленская улица 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 20А, 46б, 36а, 19А, 49А, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- Солнечная улица 1/2, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22а, 2а, 1а, 1Б, 1В, 23А, 22Б, 36А, 1/, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 1а, 59А, 51а, 67, 76а, 74А, 66А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 17/19, 22-Б, 7/5, 418/26, 8/1, 19а, 3Б, 11А, 3А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34
- Сталепрокатний провулок 13
- Стеклова улица 53, 90
- Степове повітря п.Первий Повітряний 76, 79
- Степове повітря-дача 6, 8, 9, 14, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 46, 48, 49, 54, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 87, 89, 91, 92, 99, 106, 107, 114, 116, 119, 120, 121
- Судноремонтний-дача 28а, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 28, 31, 36
- Судноремонтник-дача пер. Судноремонтній 17
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 23а, 22А, 42А, 33, 44А, 48А, 20А, 34А, 41, 4А, 35, 48, 49, 51, 47, 42, 36, 44, 37, 46, 45, 50
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Трамвайник-дача 81а
- Третя Хаджибеевска 20, 50
- Троллейбусная улица 106а
- У.В.Д.-дача 53, 59, 61
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25Б, 25А, 24а, 25В, 31, 20А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Умова улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1/1а, 21Б, 27А, 1а, 79, 9А, 21а, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
- Урожайная улица 4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
- Успенская улица 101
- Успенский переулок 4, 3/5, 9
- Ученическая улица 57, 59, 61
- Ученическая улица 43а
- Училищная улица 2, 4, 6
- Філатова-дача 57, 69, 71, 75
- Хаджибей-дач 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26а, 36, 40а, 41а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 54, 67, 71, 97, 108, 116, 117
- Холодмаш-дача 1, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 32, 34, 37, 38, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 85, 90, 94, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 115, 118, 163, 169, 171
- Холодная Балка Полностью
- Ц.У.М.-дача 26, 28, 60, 102, 103
- Центральная улица 3а, 23, 33, 35, 72
- Чайка-дача 99, 112, 117, 128, 130, 133, 136, 138, 139, 224а, 144, 145, 149, 151, 162, 166, 169, 175, 192, 196, 205
- Чайка. вул.Чайчина 2, 115, 140
- Черновицкий переулок 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21 Б, 31А, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 21а
- Черноморского Казачества улица 95, 97
- Январец-5 вул. третя Січнева 23а
- Январец-дача 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 59б, 58а, 2б, 27а, 3б, 12а, 28а, 87а, 59д, 22а, 88а, 7а5, 65, 2а, 4а, 58д, 25а, 24а, 49а, 69, 23а, 90, 83, 68, 71, 161, 86, 74, 77, 67, 88, 70, 162, 160, 163, 158, 72, 78, 159, 89, 82, 85, 155, 80, 66, 883, 73, 157, 87
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 20а, 19а, 32а, 15а, 25_27, 24б, 30, 17а, 32, 16а
С 23:00 по 03:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Орловський 2, 4, 6
- 10-ая Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11А, 35А, 15а, 34А, 29А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
- 11-а Лінія на житловому масиві 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 33Б, 26а, 33а, 33В, 28А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
- 12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 19а, 21, 14а, 22, 23, 24, 17_1
- 13-а Лінія на житловому масиві 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3
- 14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9
- 19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3
- 2-й Воронежский переулок 1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
- 23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
- 24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
- 25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-а Лінія на житловому масиві 1а, 1, 2, 3, 11а, 3а, 4, 19а, 10а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 8а, 4а, 6, 3а, 17А, 9а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 15_1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22
- 29-ая Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5_2, 7а, 16А, 12а, 11б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3_3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В
- 30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 10, 8Б, 8а, 12, 14
- 32-я линия 1, 4, 10А, 11а, 16_1, 9, 16А, 10, 11, 12, 14, 4а
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23_, 13А, 24, 16а
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16А, 18а, 18, 4А, 17а, 20А, 5А, 19, 20, 22, 23, 24
- Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 13А, 41А, 39А, 33_1, 44, 18А, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
- Варшавский проезд 3, 1_7
- Венская улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 20а, 16, 13а, 20, 12а
- Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24_26, 18А, 49а, 22а, 21А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
- Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 52А, 56, 14_1, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 24_1, 5, 7А, 24_2, 24_3, 6, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 151_1, 147_1, 79А, 77А, 71А, 151_4, 151_3, 151_2, 149_2, 151_5, 81А, 147_2, 131, 149_3, 149_4, 149_1, 73А, 75А, 109А, 139 А, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 153, 155
- Дрезденская улица 2, 6, 8, 10, 12
- Жолио-Кюри улица 22
- Жолио-Кюри улица 22а, 22, 24, 32а\с, 31Е, 26, 43а, 31а, 31Б, 31д, 31_2, 33а_c, 37а, 31_1, 44А, 33а/с524, 24А, 31г, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 64, 68, 70, 72
- Жолио-Кюри улица 62
- Ілчівка Полностью
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 89а, 29А, 32А, 91Б, 33А, 91А, 55Б, 32_1, 39А, 42А, 22В, 26А, 54А, 31А, 37А, 30А, 67А, 48а, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 108а, 82а, 109А, 105А, 95, 106А, 77А, 76а, 118А, 59А, 72А, 84А, 91Б, 63а, 87Б, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 37, 54, 72А, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
- Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 139г, 115, 99а, 113а, 107а, 155А, 161а, 147а, 167б, 161_1, 123а, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 84А, 122, 82Б, 80Б, 64А, 31А
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Лондонская улица 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а
- Мадридская улица 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- Марсельская улица 22, 31
- Марсельская улица 23
- Марсельская улица 1, 3, 5, 9, 25, 26, 27, 29, 2а
- Марсельская улица 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- Марсельская улица 24, 28, 30
- Махачкалинская улица 6, 9, 10, 11, 17, 18, 4а
- Миланская улица 18
- Николаевская дорога 3_3, 3_2, 3_4, 3_1
- Орловская улица 35а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 12а, 33а, 31а, 22а, 47а, 42а, 23а, 21, 48а, 53, 59, 52, 55, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 46, 28, 40, 33, 25, 23, 54, 50, 37, 44, 43, 20, 31, 57, 47
- Паустовского улица 2
- Паустовского улица 29, 31_1
- переулок Ивана Франко 73А
- Рижская улица 1, 3, 5
- Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81/1, 103А, 75, 107А_1, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 11а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 84_2, 84_1, 62, 108, 66, 70, 118, 94, 78, 72, 84, 98, 100, 64, 68, 72_1, 74, 76, 92, 90, 86, 82, 80, 88, 96, 74_1, 70_1
- Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13
- Хельсинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Абрикосовая улица 8
- Академика Королёва улица 5/1, 3, 1А, 1
- Академика Филатова улица 6б, 6, 8а, 10А, 12
- Алексея Косяченко улица 7, 9Б, 5А/3, 5А/6, 12, 10, 5А/4, 5А/1, 5А/2, 5Д/1, 5А/5
- Дубовая Роща улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39А, 14/а, 41, 43, 45, 47, 49
- Инглези улица 5
- Корнюшина улица 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 10А, 27А, 12А, 25А, 16, 18А, 12Б, 23А, 19А, 20А, 1А, 7а, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Люстдорфская дорога 56в
- Макаренко улица 21А, 15, 17, 19, 27А, 31/1, 31В, 21, 29А, 15/1, 23, 25, 29, 31, 31А
- Минская улица 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30а, 39, 47А, 43а, 37А, 42А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49
- провулок Янтарний Майський пер. 7, 7Г4, 8/1, 6, 8, 8/3, 8/2
- Сельская улица 29, 31, 33, 35, 40А, 29а, 36, 38А, 37Б, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 40/а
- Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18А, 8Б, 16А, 10, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Степовая улица 5а, 10А, 4, 8, 10, 2, 3, 9а, 9, 6, 7, 7а, 1, 12, 5, 11, 13, 13Д, 10б, 11А, 9А, 8А
- СУХИЙ ЛИМАН Полностью
- Татьяны Тесс улица 8, 12А, 3а, 11-А
- Туристская улица 14, 8б, 8а, 15
- Фонтанская дорога 106/37, 106/19