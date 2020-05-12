Массовое отключение света в Одессе 12 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 8885 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14

4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 12А, 2а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

5-й Лазурный переулок 1, 4, 5, 6, 1А, 2, 3

6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7

Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 12Б, 11, 12, 15, 16, 18, 29

Амурская улица 2 А, 42а, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 24 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 2, 25, 3, 18, 16, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 46 А, 57, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 16А

Ангарская улица 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5, 36, 37

Аэродромная улица 1

Бахчевая улица 36А, 13-А, 20-А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 14-А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 26

Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145-А, 96-А, 87-А, 137Б, 97А, 113, 94 А, 83Б, 100а, 54-А, 66А, 122-А, 101Б, 90а, 109А, 112-А, 101А, 106-А, 99-А, 117/1, 78-А, 48-А, 83а, 85-А, 119-А, 74А, 133-В, 97/1, 106-Б, 108-А, 137А, 119Б, 131а, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

Бородінський провулок 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9

Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 13А, 16А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50

Дальницкое шоссе 159, 109А, 133А, 115, 121, 125, 131, 139, 149

Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 49А, 27А, 13А, 17, 29, 39, 53, 63, 37А

Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12

Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А

Казанская улица 24, 11г, 14, 23, 20, 25, 18, 22 А, 2, 11 В, 3, 8, 14Б, 10, 7, 6, 11, 5, 13а, 11а, 1, 15, 4, 11Б

Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

Локальна вулиця 1, 5, 6, 8, 8а, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

Магистральная улица 94-А, 102А, 94, 92, 100, 78А, 86-А, 96, 88, 82, 76, 80, 100 А, 80/1, 78, 84, 86, 98, 69, 65, 45, 45А, 55, 53, 67А, 51, 49, 47, 41, 43А, 51а, 55А, 53а, 43, 51Б, 67, 39, 122, 84а, 118, 120, 118б, 116, 103, 95, 68, 62А, 47В, 41А, 83, 49А, 97, 62, 101, 87, 59, 81, 74А, 74, 64, 89, 79, 85, 72, 57, 68д, 70, 59Г, 91, 59А, 105, 93, 45Б, 60, 72А, 66, 99, 108, 102, 110, 104, 106, 112, 114

Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40А, 20А, 2А, 38б, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 122А, 100, 63\1, 78-А, 78Б, 116А, 47А, 92А, 67А, 122В, 110-А, 47\2, 73Б, 69А, 124/1, 51а, 59а, 75б, 124/2, 81А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126

Николая Аркаса улица 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142

Огородная улица 43, 61, 65, 67, 97А, 71, 103А, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99

Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 49А, 112А, 122а, 65А, 124-Б, 113а, 112/, 122-Б, 77А, 118А, 81, 86/94, 158А, 106А, 118б, 80-А, 92-А, 84а, 96А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 93 Б, 93-Б, 93А, 102г, 18А, 97-А, 95А, 78, 93В, 80, 82, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 104, 105, 107

Петра Лещенко улица 89Б, 83, 85, 87, 89-А, 87А, 102Д, 89А, 87Б, 88, 89, 96, 98, 103, 106

переулок Ползунова 19, 12А

Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4а, 8а/22, 16, 5а, 3а, 6а

Проточный переулок 3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5

Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20-А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

Северная улица 182, 180А

Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 161, 162, 164, 35В, 82а, 78 А, 37А, 66 А, 168, 12А, 29А, 72 А, 74 Б, 170, 172, 174, 178, 188

Северная улица 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 132, 67А, 134, 69А, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164

Северная улица 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 106А, 39А, 122, 116/2, 47А, 124 А, 43Б, 124, 126, 128, 130, 62 А

Северный переулок 37А, 33, 35, 37, 45, 37Б, 35А, 33Б, 46, 47, 33А

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18а, 5а, 33а, 13а, 61А, 20а, 31а, 40, 29А, 18б, 41, 42, 43, 67

Тираспольская улица 28

Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 59а, 61а, 51б, 37/3, 59В, 59Б, 109А, 97А, 53а, 51а, 113, 89а, 39а, 155А, 115, 117, 119, 123, 125, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 152, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

Тираспольское шоссе 127, 147, 153, 127А, 151, 149А

Ученическая улица 37, 14А, 1Г, 18, 3, 1Д, 55А, 43, 14, 1А, 27, 4, 22А, 31, 29, 45А, 41, 1Е, 39, 55Б, 47, 51, 5А, 18-А, 35, 49, 5, 12, 43А, 55, 6, 45, 53, 1Б, 1, 1В

Ученическая улица 24, 13-А, 26, 17, 15, 6, 11, 11-А, 10, 19, 19б

Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А

Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13-А, 15а, 4А, 15б, 11, 13А, 9а, 20-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Чумацкая улица 61, 85, 103Б, 77, 91

С 08:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок 4

1-й переулок Александра Невского 16, 18, 22, 26, 20А, 30, 22а, 10, 18А

1-й переулок Сурикова 2, 5А, 1, 2А, 3А, 3, 5

2-й переулок Сурикова 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б

Авдеева-Черноморского улица 122а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/3, 147а, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 147б, 149г, 147б2, 163, 159А, 149а, 157/7, 122в, 157/4, 157/, 145а, 165, 157/1

Адмиральский проспект 26, 1В, 34Г, 34, 36, 35а, 35, 37

Академика Филатова улица 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 57, 76, 78, 33А, 80, 5/2, 16а, 92/2, 6а, 3/2, 14А, 12а, 7/3, 37А, 23А, 33Б, 5/3, 47/1, 84, 86, 90, 35А

Академика Филатова улица 49/2, 21, 31А, 29Б, 35А, 82/2, 23Б, 23, 55, 82, 88, 92, 94

Варненская улица 7, 18/5, 3Г, 3, 18/3, 18/4, 5/3, 1, 12/4, 14/2, 12/3, 17А, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 17/3, 17/4, 17/6, 19/3, 19/2, 19/8, 17Г, 19Д, 9, 19/4, 19Г, 19А, 19/1, 5/2, 5, 18/2, 18, 7/4, 12/2, 16, 20, 16/2, 23, 25, 25/2, 7/2, 14/3, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7/3, 17Д

Гайдара улица 1, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42/44, 74б, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 76

Генерала Петрова улица 13, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 23/2, 59А, 27/1, 27/3, 52, 27/2, 27/5, 74/2, 68/2, 56/2, 49/2, 49/1, 37/43, 50А, 22а, 18а, 22Б, 27/6, 23/4, 23Г5, 23/3, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78

Генерала Ратова улица 2, 4, 6, 36, 4А, 2А, 8, 10

Героев Крут улица 1, 2, 10а, 15А, 33А, 3, 14а, 32А, 34к27, 2/4, 2/3, 2/2, 34/23, 34к29, 34к25, 8а, 20Б, 28А, 20А41, 45/а, 20А, 20В, 39/2, 2/5, 38, 39/3, 26, 25, 42, 33, 43, 46, 44, 18, 20, 39, 22, 35, 24, 10, 37, 52, 40, 4, 3429, 47, 36, 45, 14, 3427, 34, 3425, 32, 16, 30, 41, 12, 49, 5, 54

Депутатский переулок 1, 3, 6, 10, 8А, 4, 5, 8, 1А, 2

Ефима Геллера улица 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 73а, 104, 96е, 87б, 81в, 73А/2, 96в, 94б, 87а, 81б, 94а, 96г, 81г, 87в, 92а, 96а-96в, 99б, 97Б, 94-А, 92А, 100а, 100/2, 73в, 97/А, 95а, 91а, 99/2, 106, 991, 1003, 1042, 81а

Инглези улица 20, 2/1, 2/2, 10, 10/2, 8

Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 71

Качалова улица 31А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 9А, 11/2, 21, 31а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Ковровый переулок 8, 2Б, 1, 2, 3, 6, 9, 2а, 4, 10

Космонавта Комарова улица 4, 2а, 2, 6, 4а, 31Д/1

Космонавтов улица 1, 3, 29/3, 5, 31/4, 31/5, 27/4, 25/4, 23/3, 25/3, 3а, 58/2, 29/1, 31/2, 25/1, 25/2, 23/2, 23/1, 23/5, 29/2, 19/2, 13б, 13а, 11В, 27/2, 31/3, 27/3, 21/2, 21/1, 21/3, 19/3, 21/4, 23/4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 191, 27/1

Краснова улица 9, 11, 11А, 13, 15, 17

Луганская улица 14Б

Люстдорфская дорога 88, 27/19, 56б, 54а, 54, 52, 52а, 54б, 50, 54в, 27/50, 27/9, 27/34, 27/2, 27/43, 27/33, 27/46, 27/12В, 2710/а, 27/, 27/6, 27/26, 27/13, 27/48, 27/23, 27/10, 27/4, 27/5, 27/22, 27/55, 27/36, 27/11, 27/24, 27/21, 88а, 27/16, 27/40, 27/94, 27/8, 27/173, 27/12, 27/49, 27/54, 27/17, 27/7, 27/27, 27/20, 27/39, 27/45, 27/35, 27/1, 27/30, 27/51, 27/14, 27/42, 27/28, 27/44, 27/25, 27/52, 27/31, 27/32, 27/15, 27/47, 27/37, 27/3, 27/18, 27/29, 27/53

Люстдорфская дорога 27/38, 27/42, 52б1, 52-б, 52б, 86а, 88б, 88в

Маршала Бабаджаняна улица 40, 70, 72, 74, 68/1

Маршала Жукова проспект 8, 3А7, 4, 4а, 12, 10, 3А2, 3А8, 3А9, 14, 9, 3А1, 3А3, 7, 3А4, 3А6, 3А5, 3а

Маршала Малиновского улица 67, 69, 71

Маршрутная улица 7В, 5, 7, 9, 5б, 1а, 1, 3

Машиностроительный переулок 4, 1а, 16, 3А, 11, 5, 12А, 7, 6А, 9, 8, 10, 2, 3, 14, 6

Метрополитеновский переулок 3, 9а, 6, 4А, 1, 7, 5, 4, 6А, 2, 1б

Минская улица 3, 4, 5, 5А, 4А, 3А, 2а, 2б, 6

Неделина улица 111, 57А

Палубная улица 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4

переулок Генерала Вишневского 11/2, 1, 3, 5, 9, 11

переулок Дежнёва 4, 5, 6, 9А, 1, 2, 3, 7, 9

переулок Ермака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

переулок Лобачевского 5, 6а, 7, 1, 3, 2, 4, 9, 6, 10, 8, 6б

переулок Пржевальского 5А, 1, 2, 7Б, 3, 7А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

переулок Радищева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/1, 7, 3А, 8, 9, 10, 7А

переулок Яблочкиной 2А, 1, 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Платановая улица 79в, 85А, 79, 91, 71, 77, 81, 87, 83, 73, 69, 95, 75, 85, 89, 99, 67, 97, 93б, 93, 98, 124, 100, 95А

площадь Независимости 3

Полтавская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 10, 20А, 16А, 34А, 4А, 32б, 36А, 26, 1А, 36, 14, 22, 12, 38, 24, 32, 16, 20, 30, 18, 28, 34

Пшеничная улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

Радостная улица 5, 11, 13

Радостная улица 21, 10А, 58, 62, 60, 3, 1, 25, 35, 31, 88, 76, 66А, 80, 82, 66, 94, 84, 116, 64, 72, 68А, 82-А, 92, 70, 86, 74, 90, 96, 68, 28, 24, 14, 12, 20, 78

Радостная улица 23, 56

Радостная улица 56, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112

Ромашковая улица 71

Сельская улица 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5

Сибирская улица 4Г, 2, 6, 6Д, 4, 5ж, 3, 3е, 1, 5

Скрипичный переулок 3

Скрипичный переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 6А, 7, 8, 9, 10

Сурикова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32/2, 16А, 30, 5А, 3А, 6г, 29А, 10А, 6А, 3/2, 22А, 23А, 19а, 37-А, 28а, 16/1, 19в, 8А, 4а, 35Б, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40

Технический переулок 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 12А, 9А, 15, 6А, 13А, 8А

Толбухина улица 132а, 132Г, 126б, 134, 128г, 142, 126е, 132-Е, 136, 132Е, 128б, 126, 132г, 130, 140, 138, 126в, 122, 128а, 120в

Шклярука улица 5, 4А, 3ж, 3д, 8, 7в, 3, 3б, 7г, 3г, 6, 9, 10В/3, 7, 3з, 3а, 1, 7а, 3и, 3в, 10д, 10, 10в/1, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 11, 10б, 12б, 2, 4, 3е

Щорса улица 4А, 2, 2Б, 132/1, 132/2, 144/2, 144/1, 23А, 31а, 17А, 21А, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 134, 144, 146

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 19, 15А, 32_2, 42б, 6а, 36а, 44а, 19а, 22, 5А, 24, 42, 38, 26, 32, 21, 30, 40, 34, 44, 36

10-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 5, 7, 13а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9_11, 6_3, 11, 12, 14

4-й Флотский переулок 1

4-й Черноморский переулок 1, 15А, 32_А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41_А, 27, 19, 4, 43, 14, 31

4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 31б, 31А, 18А, 16А, 21_а, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

6-я Пересыпская улица 16А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12_2, 11а, 2А, 14, 15, 16, 18, 19, 20

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская улица 9А, 6, 13А, 30а, 46А, 31А, 23а, 14а, 10а, 42А, 14_1, 50а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 76_78, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 67Б, 46А, 67А, 74а, 37_1, 11, 23а, 95А, 14А, 21А, 47А, 37А, 45А, 20А, 7_1, 15а, 37В, 35а, 80А, 29А, 85А, 74Б, 21_2, 9А, 37Б, 81А, 99А, 43А, 77Д, 77_5, 77К, 77в, 37_2, 77_1, 77Е, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 34а, 21, 19а, 44а, 9а, 36а, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 35а, 32а, 46, 64А, 43А, 40а, 84а, 58А, 62_1, 82а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 75б

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32б, 4а, 9а, 3а, 1б, 14а, 19а, 15, 1а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 18б, 13а, 7а, 14А, 13, 5_5а, 3а, 22Е, 22Г, 22В, 23а, 18а, 17а, 1б, 1а, 22А, 9а, 22Д, 22Б, 2а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Горная улица 9а, 2, 7, 9, 13, 16

Долинская улица 13, 14, 14а, 17_3, 17, 33_4, 33/1, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33

Жевахова гора 17, 22, 30, 81

Жевахова улица 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 61а, 49_1, 53_2, 21а, 4а, 45_2, 11_1, 29, 37_39, 43_1, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 26а, 27А, 34, 8а, 52а, 44, 29_1, 54, 39, 70, 66, 60, 50, 64, 56, 38, 72, 42, 209, 58, 62, 40, 48, 46, 52, 36, 68

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 24а, 38а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Карьерная улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 15б, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

Мичурина улица 21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 7б, 24а, 2а, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35

переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 1а, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14_1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1в, 1, 1б, 2, 1а, 2а, 4а, 3а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Рыночная улица 7, 8

Сельская улица Полностью

Сельская улица Полностью

Февральская улица 42Б, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 12а, 18, 40, 17, 33, 30, 9, 2а, 3, 32, 22, 42, 23а, 33б, 15, 38, 29, 26, 10_2, 7, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20_6, 42А, 8, 14, 34а, 12, 24, 11, 2, 5, 34, 25, 4, 23, 33а, 20, 10, 50, 43, 54а, 51, 49, 55а, 35, 39, 54, 37, 56, 57, 44, 45, 48, 46, 53, 52, 59, 55, 41, 58, 47, 27

Флотская улица 2, 3, 9а, 4, 2А, 27а, 29а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица 95Е

Черноморский переулок Полностью

С 11:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Бассейный переулок 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19

1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

2-й Водопроводный переулок 2, 4

3-й Бассейный переулок 19, 23, 23а, 21

Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 13/1, 22А, 42/44, 26а, 33/35, 17/19, 68В, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 92

Алексеевская площадь 1, 7, 9

Бассейная улица 4

Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

Болгарская улица 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 82/84, 27, 11/13, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6

Водопроводная улица 5а, 3, 5, 6, 7, 3А, 1, 2/4, 11

Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20

Генерала Цветаева улица 4, 1/26, 24, 12, 34, 28, 3, 2, 14, 10, 6, 30, 26, 32, 20/22, 1, 8

Генерала Цветаева улица 4, 1/26, 24, 12, 34, 28, 3, 2, 14, 10, 6, 30, 26, 32, 20/22, 1, 8

Запорожская улица 32А, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 8А, 15А, 15В, 30, 4/8, 32, 192, 1984

Мельницька вулиця 2, 5

Мечникова улица 55а, 55, 63, 120, 122, 128

Мясоєдовська вул. 40, 42, 44

Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61

Степовая улица 27, 29, 31, 46, 48, 50

С 08:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Депутатский переулок 5, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8А, 1

Депутатский переулок 5, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8А, 1

Качалова улица 31а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 19А, 9А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Метрополитеновский переулок 1, 2, 4А, 9а, 6А, 1б, 3, 4, 5, 6, 7

переулок Лобачевского 1, 2, 6б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а

переулок Яблочкиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 4А, 2А

Радостная улица 56

Радостная улица 66А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82-А, 68А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Радостная улица 56, 60, 62

Скрипичный переулок 3

Скрипичный переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 10, 7а

Щорса улица 132/2, 144/2, 132/1

Щорса улица 144, 146, 144/1, 134

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Січнева 11, 6а

2-й Восточный переулок 9

5-я Січнева 2в, 7, 28, 35, 54, 58, 79, 88, 46а, 58г, 85а, 58а

5-я улица Полностью

Агрономічна-дача 86, 2а, 49, 93

Академика Гаркавого улица 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152

Алтестове Полностью

Апрельская улица 22, 21А, 30, 20, 23, 25, 28, 33/1, 24, 33, 24А, 32А, 31а, 31, 26, 32, 29, 21, 27

Армейская улица 18

Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

Ашхабадская улица 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 12б, 12а, 28б, 28а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

б/н 7, 42, 47, 68, 88, 96, 98, 102, 105, 133а, 108, 109, 110, 114, 120, 127, 131, 132, 137, 143, 146, 148, 152, 153, 163, 168, 170, 171, 173, 174, 177, 194, 195, 203, 204, 206, 207, 209, 224, 227

б\н 2, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 52, 86

Базарная улица 92, 100

Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б

Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская улица 2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

Большая Арнаутская улица 80, 82, 90, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111

Бородинская улица 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 17А, 13А, 32А, 19/1, 22-А, 79Д, 44А, 18-А, 12, 11А, 10А, 53Г, 53а, 59А, 79А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79

Бородинская улица 1, 3, 5

Будівельник-дача 32а, 7, 27, 32, 37, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 59, 77, 91

Веселка – дача 58, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 104, 97а, 83, 99, 80, 100, 102, 95, 82, 96, 94, 114, 92, 84, 81, 101, 107

Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11А, 17А, 39, 4Б, 44А, 13А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Виноградная улица 12

Вишнёвая улица 11, 19

Відпочинок-дача 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 49, 52, 53, 7а, 59, 60, 61, 62, 69, 100

Відпочинок-дача вул. Юридична 10

Військовий-дача 39а, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 18а

Военный спуск Полностью

Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44-А, 52А, 47А, 25Б, 42а, 44Б, 17 Б, 30, 27А, 23А, 45А, 53А, 21-А, 19А, 25-Б, 1а, 46А, 11А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Гірська лаванда – дача 25

Горизонтальная улица 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 26\2, 33А, 43А, 25Б, 35А, 21Б, 56а, 13А, 41А, 40а, 30А, 42А, 43, 45А, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 60, 35б

Д.С.К.-дача 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 33, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 78, 83, 99а, 89, 103а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 183

Дальницкое шоссе 19

Дачне Полностью

Дельфін-дача 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 64а, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 35, 153

Детская аллея 30, 80

Дзержинец Полностью

Дзержинец ул.Третья Дзержинская 13к

Дзержинець -дача 31

Дзержинець-дача 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33к, 23к, 43а, 66а, 3к, 55а, 67а, 19к, 29, 7к, 42а, 26а, 61б, 65о, 57б, 42б, 14а, 62а, 61а, 2к, 4К, 70а, 24к, 56а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 91, 111, 112, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 610, 3215

Дзержинская 1, 144, 163

Дорожник-2 п Героїв війни 59, 60

Дорожник-дача 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88

Екскавація-дача 8, 9, 16, 17, 21, 24, 35

Електротранспортник-дача 4, 11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 35, 44, 48, 50, 57, 60, 63, 64, 65, 69, 75, 78, 79, 80, 82, 113б, 1б, 97, 101, 83а

Ескавація-дача 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42

Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 132А, 184б, 186а, 202, 7а1, 51А, 9а

Жолио-Кюри улица 43, 43а

Жолио-Кюри улица 52

Звёздная улица 29

Здоровя-дача 3, 6, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 52, 53, 55, 59, 89, 91, 100, 101, 102, 103

Зірочка Полностью

Зірочка-дача 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9

Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Кабельник-дача 34, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 90, 1а, 91, 34а, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102

Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32а, 32, 28а, 25Б, 2а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 26а

Колос-дача 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 21, 29, 30, 73, 2а, 5а, 81а, 73а, 77а, 137а, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 136

Крайняя улица 24, 70А, 12А, 16, 3, 18, 18А, 6, 4/2, 10, 14-А, 12, 14, 4, 61А, 88, 82, 76, 66, 80, 60, 78, 72, 84, 67, 70, 62, 43, 8/4, 37, 39, 57, 49, 58А, 61, 63, 47, 51, 59, 55, 49А, 53, 20, 9, 30, 28, 7, 26, 7б, 28А, 22, 5А, 5, 5/7, 30 А, 41

Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10

Лаванда-дача 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

Леонова улица 57

Лесная улица 103

Ломоносова улица 16а, 7, 15, 16, 19

Магистральная улица 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 6а, 31В, 31Е, 21А, 8А, 31г, 12б, 12-А, 39А, 28-А, 6В, 31а7, 31д, 31В/1, 19А, 35а, 31А, 33а, 33 б, 42а, 33б, 16А, 37А, 31\4, 33а4, 33/2, 35/2, 31Б, 31К, 31з, 58а, 31Л, 18-А, 58, 50а

Малая Арнаутская улица 90, 92, 94

Марсельская улица 16

Марсельская улица 20

Марсельская улица 3, 5, 9

Марсельская улица 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18

Матюшенко улица 20б, 21а, 20а, 10, 20, 18, 3, 22Б, 17, 13, 6, 6б, 8, 21, 15, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9

Меблі-дача 7

Медик-дача 4, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31, 35, 42, 46, 47, 50, 51, 58, 60, 61

Мікрон-дача 1, 2, 3, 4, 7, 20, 60а, 23, 25а, 66а, 24, 25, 29, 42, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 83, 84, 86, 87, 88

Могилевская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 7А, 13А, 16, 2а, 18, 20, 22

Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34

Нескучная улица 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 23А, 18-А, 44, 13а, 39А, 52А, 1А, 36А, 52А14, 14/1, 45-А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61

Николая Аркаса улица 30, 34, 39, 41, 43, 45, 46, 70а, 31А, 64А, 60а, 31Б, 37А, 48, 58А, 50А, 37Б, 43\2, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74

Николая Аркаса улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 8А, 28А, 36А, 3А, 18, 6Б, 22А, 6А, 14/3, 14/10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44

Огородная улица 103

Ольгиевский спуск 41, 44, 47

Первая улица 16, 20, 33

переулок Гагарина 20

переулок Ползунова 6

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Петра Лещенко улица 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А, 47-А, 65, 53/2, 49-А, 36а, 40а, 59А, 55-А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102

Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 33-А, 25-А, 1А, 41, 41А, 13-А

Південна-Авангард вулиця 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7А, 23, 33, 35, 35А

площадь Молодёжи 14, 16, 12а, 6, 12, 19, 21

Пляжна-дача 7, 35

Подольская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18А, 18, 26А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Полевая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 28А, 33, 27А, 2а, 24а, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49

Ползунова улица 1, 1Д, 4а, 22, 5, 11, 24, 12, 14, 20, 6а, 8, 10, 3, 16, 24А, 18, 6, 7, 1Б, 1В, 1Е, 2А, 4Б, 1А, 2Б, 1Г, 1Ж, 2

Посмитного улица 22

Преображенская улица 1, 2, 3, 5, 6, 65, 67, 69, 71, 72, 80, 74/78, 82, 6567

Пувкх-дача 102, 107, 110, 111, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 141, 142, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 167, 172, 178, 193, 226

Пушкинская улица 2

Ремонтник-дача 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223

Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 28А, 20, 1Б, 15А, 28/2, 24А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Рыбацкая улица 6, 20, 23, 30, 42, 51

С.Р.З.-дача 5, 16, 21, 24, 25, 26, 8а, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40

Сабес-дача 2, 3, 6, 11, 13, 16

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Самарская улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41\2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75

Самолётная улица 44а, 44, 47, 52

Саши Хорошенко улица 20а, 14а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 14, 15, 11, 13, 13а

Северная улица 1, 3, 12

Северная улица 2, 4

Северная улица 30 А, 5, 6, 40 А, 18 А, 7, 11А, 34 В, 42 А, 34 А, 22А, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а

Слободская улица 27, 29, 33

Смоленская улица 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 20А, 46б, 36а, 19А, 49А, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

Солнечная улица 1/2, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22а, 2а, 1а, 1Б, 1В, 23А, 22Б, 36А, 1/, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

Сосюры улица 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 1а, 59А, 51а, 67, 76а, 74А, 66А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 17/19, 22-Б, 7/5, 418/26, 8/1, 19а, 3Б, 11А, 3А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34

Сталепрокатний провулок 13

Стеклова улица 53, 90

Степове повітря п.Первий Повітряний 76, 79

Степове повітря-дача 6, 8, 9, 14, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 46, 48, 49, 54, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 87, 89, 91, 92, 99, 106, 107, 114, 116, 119, 120, 121

Судноремонтний-дача 28а, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 28, 31, 36

Судноремонтник-дача пер. Судноремонтній 17

Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 23а, 22А, 42А, 33, 44А, 48А, 20А, 34А, 41, 4А, 35, 48, 49, 51, 47, 42, 36, 44, 37, 46, 45, 50

Тираспольская улица 25

Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

Трамвайник-дача 81а

Третя Хаджибеевска 20, 50

Троллейбусная улица 106а

У.В.Д.-дача 53, 59, 61

Удельный переулок 6

Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25Б, 25А, 24а, 25В, 31, 20А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

Умова улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1/1а, 21Б, 27А, 1а, 79, 9А, 21а, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992

Урожайная улица 4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Успенская улица 101

Успенский переулок 4, 3/5, 9

Ученическая улица 57, 59, 61

Ученическая улица 43а

Училищная улица 2, 4, 6

Філатова-дача 57, 69, 71, 75

Хаджибей-дач 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26а, 36, 40а, 41а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 54, 67, 71, 97, 108, 116, 117

Холодмаш-дача 1, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 32, 34, 37, 38, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 85, 90, 94, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 115, 118, 163, 169, 171

Холодная Балка Полностью

Ц.У.М.-дача 26, 28, 60, 102, 103

Центральная улица 3а, 23, 33, 35, 72

Чайка-дача 99, 112, 117, 128, 130, 133, 136, 138, 139, 224а, 144, 145, 149, 151, 162, 166, 169, 175, 192, 196, 205

Чайка. вул.Чайчина 2, 115, 140

Черновицкий переулок 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21 Б, 31А, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 21а

Черноморского Казачества улица 95, 97

Январец-5 вул. третя Січнева 23а

Январец-дача 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 59б, 58а, 2б, 27а, 3б, 12а, 28а, 87а, 59д, 22а, 88а, 7а5, 65, 2а, 4а, 58д, 25а, 24а, 49а, 69, 23а, 90, 83, 68, 71, 161, 86, 74, 77, 67, 88, 70, 162, 160, 163, 158, 72, 78, 159, 89, 82, 85, 155, 80, 66, 883, 73, 157, 87

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 20а, 19а, 32а, 15а, 25_27, 24б, 30, 17а, 32, 16а

С 23:00 по 03:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Орловський 2, 4, 6

10-ая Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11А, 35А, 15а, 34А, 29А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а Лінія на житловому масиві 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 33Б, 26а, 33а, 33В, 28А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 19а, 21, 14а, 22, 23, 24, 17_1

13-а Лінія на житловому масиві 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3

14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3

2-й Воронежский переулок 1

2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-а Лінія на житловому масиві 2, 4

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6

24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7

25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а Лінія на житловому масиві 1а, 1, 2, 3, 11а, 3а, 4, 19а, 10а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 8а, 4а, 6, 3а, 17А, 9а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 15_1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22

29-ая Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5_2, 7а, 16А, 12а, 11б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3_3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В

30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 10, 8Б, 8а, 12, 14

32-я линия 1, 4, 10А, 11а, 16_1, 9, 16А, 10, 11, 12, 14, 4а

33-я линия 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4

40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

8-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23_, 13А, 24, 16а

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16А, 18а, 18, 4А, 17а, 20А, 5А, 19, 20, 22, 23, 24

Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 13А, 41А, 39А, 33_1, 44, 18А, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332

Варшавский проезд 3, 1_7

Венская улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 20а, 16, 13а, 20, 12а

Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24_26, 18А, 49а, 22а, 21А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55

Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 52А, 56, 14_1, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 24_1, 5, 7А, 24_2, 24_3, 6, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18

Днепровская улица 108

Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 151_1, 147_1, 79А, 77А, 71А, 151_4, 151_3, 151_2, 149_2, 151_5, 81А, 147_2, 131, 149_3, 149_4, 149_1, 73А, 75А, 109А, 139 А, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 153, 155

Дрезденская улица 2, 6, 8, 10, 12

Жолио-Кюри улица 22

Жолио-Кюри улица 22а, 22, 24, 32а\с, 31Е, 26, 43а, 31а, 31Б, 31д, 31_2, 33а_c, 37а, 31_1, 44А, 33а/с524, 24А, 31г, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 64, 68, 70, 72

Жолио-Кюри улица 62

Ілчівка Полностью

Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 89а, 29А, 32А, 91Б, 33А, 91А, 55Б, 32_1, 39А, 42А, 22В, 26А, 54А, 31А, 37А, 30А, 67А, 48а, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114

Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 108а, 82а, 109А, 105А, 95, 106А, 77А, 76а, 118А, 59А, 72А, 84А, 91Б, 63а, 87Б, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188

Кишинёвская улица 10

Крымская улица 37, 54, 72А, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84

Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 139г, 115, 99а, 113а, 107а, 155А, 161а, 147а, 167б, 161_1, 123а, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167

Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 84А, 122, 82Б, 80Б, 64А, 31А

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12

Лондонская улица 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а

Мадридская улица 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Марсельская улица 22, 31

Марсельская улица 23

Марсельская улица 1, 3, 5, 9, 25, 26, 27, 29, 2а

Марсельская улица 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Марсельская улица 24, 28, 30

Махачкалинская улица 6, 9, 10, 11, 17, 18, 4а

Миланская улица 18

Николаевская дорога 3_3, 3_2, 3_4, 3_1

Орловская улица 35а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 12а, 33а, 31а, 22а, 47а, 42а, 23а, 21, 48а, 53, 59, 52, 55, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 46, 28, 40, 33, 25, 23, 54, 50, 37, 44, 43, 20, 31, 57, 47

Паустовского улица 2

Паустовского улица 29, 31_1

переулок Ивана Франко 73А

Рижская улица 1, 3, 5

Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81/1, 103А, 75, 107А_1, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 11а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица 84_2, 84_1, 62, 108, 66, 70, 118, 94, 78, 72, 84, 98, 100, 64, 68, 72_1, 74, 76, 92, 90, 86, 82, 80, 88, 96, 74_1, 70_1

Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18

Тульская улица 1, 3а, 3, 13

Хельсинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Абрикосовая улица 8

Академика Королёва улица 5/1, 3, 1А, 1

Академика Филатова улица 6б, 6, 8а, 10А, 12

Алексея Косяченко улица 7, 9Б, 5А/3, 5А/6, 12, 10, 5А/4, 5А/1, 5А/2, 5Д/1, 5А/5

Дубовая Роща улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39А, 14/а, 41, 43, 45, 47, 49

Инглези улица 5

Корнюшина улица 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 10А, 27А, 12А, 25А, 16, 18А, 12Б, 23А, 19А, 20А, 1А, 7а, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Люстдорфская дорога 56в

Макаренко улица 21А, 15, 17, 19, 27А, 31/1, 31В, 21, 29А, 15/1, 23, 25, 29, 31, 31А

Минская улица 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30а, 39, 47А, 43а, 37А, 42А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49

провулок Янтарний Майський пер. 7, 7Г4, 8/1, 6, 8, 8/3, 8/2

Сельская улица 29, 31, 33, 35, 40А, 29а, 36, 38А, 37Б, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 40/а

Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18А, 8Б, 16А, 10, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Степовая улица 5а, 10А, 4, 8, 10, 2, 3, 9а, 9, 6, 7, 7а, 1, 12, 5, 11, 13, 13Д, 10б, 11А, 9А, 8А

СУХИЙ ЛИМАН Полностью

Татьяны Тесс улица 8, 12А, 3а, 11-А

Туристская улица 14, 8б, 8а, 15

Фонтанская дорога 106/37, 106/19

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