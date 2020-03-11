Массовое отключение света в Одессе 11 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1719 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Орловський 2, 4, 6

1-й переулок 8 Марта 9, 5А, 10, 4, 11, 7, 6, 5, 8, 2, 1, 47_1, 17, 15, 47, 3, 8А

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

10-ая Лінія на житловому масиві 25, 27, 28, 29, 34А, 35А, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 31, 26а, 28А, 33В, 33Б, 33а, 33, 35

13-а Лінія на житловому масиві 8, 10, 6а, 6, 12, 4а, 1, 2, 3, 4

15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А

4-й Флотский переулок 1

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Балтская дорога 58А, 37, 43, 45, 46, 75б, 64А, 82а, 43А, 84а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 62_1

Банный переулок 3

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14А, 7а, 5_5а, 1б, 17а, 3а, 22В, 23а, 18а, 22А, 9а, 22Е, 22Г, 2а, 22Д, 22Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 1а

Горная улица 7, 16, 9а

Дегтярная улица 16, 18, 19, 20, 21

Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 71, 77А, 71А, 81А, 73, 75А, 79А, 75, 83

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Жолио-Кюри улица 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32а\с, 31_2, 37а, 33а_c, 31г, 31Б, 44А, 31а, 31д, 32, 31Е, 31_1, 33а/с524, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52а, 29_1, 8а, 26а, 27А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А

Ивана Франко улица 51

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

КРАСНОСІЛКА Полностью

Курская улица 97, 99, 113а, 99а, 107а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Льва Толстого улица 19, 21, 30

Марсельская улица 1

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Новикова улица 13, 13А

Орловская улица 1, 2, 3, 12а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 57а, 23, 35/1, 1а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Победы улица 4, 6

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а

Прохоровская улица 30

Пушкинская улица 2

Сельская улица Полностью

Спиридоновская улица 26, 28

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а

Флотская улица 2, 3, 9а, 4, 2А, 27а, 29а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Черняховского улица 1А, 1, 4.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

2-й Китобойный переулок 20, 20А, 22

2-й переулок Шишкина 11-А, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 2А, 12, 9а, 9б, 2Б, 16а, 10а, 12а, 4а, 12б, 18а, 13, 14, 16, 18, 20

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

Академика Глушко проспект 19, 17/1, 17, 17/2, 13

Академическая улица 48В, 30А, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2

Анны Ахматовой улица 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32Б/1, 17/19, 32, 19/2, 32а, 34Б, 34а, 28/2, 34, 36, 38, 40, 24а

Ёлочная улица 5/2, 36, 5/3, 42/2, 38а, 44а, 44Б, 5/17, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Костанди улица 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40Б, 40А, 34А, 43, 38В, 40В, 34В, 27А, 38Б, 32Б, 28А, 34/Б-1, 48/2, 77А, 45А, 48а, 62А, 32А, 56А*, 77/33, 75Б, 49А, 75в, 53А, 54А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 45/2

Куприна улица 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 34а, 37В, 48в, 45а, 41а, 28-Б, 37б, 32а, 43а, 30-В, 28-В, 48а, 34а/1, 34в, 48б, 37е, 37а, 36а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39/1

Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4а, 3а, 1А, 40А, 2А, 30, 46А, 30а, 16а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72Б, 72/А

Тульская улица 6, 8, 9, 10, 37/1, 37/Б, 11, 21А, 14а, 21/3, 29/2, 23-Б, 9а, 27/4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 141, 162, 204, 211, 233, 234, 294

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12а, 5а, 13а, 15а, 16а, 3а, 8, 16/1, 6а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а

Шишкина улица 39, 5а1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 32а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Разумовский переулок 7, 11, 7/10, 9

Бабеля улица 6

Балковская улица 141, 143

Головковская улица 2

Средняя улица 37, 41, 43.

С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Нежинская улица 12

Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Ольгиевская улица 31, 33

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Фото: rivne1.tv

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!