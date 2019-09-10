Массовое отключение света в Одессе 10 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 сентября с 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 2А1

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7

7-й Черноморский переулок 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75

8 Марта улица 80А

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 81

Жевахова гора 22, 30

Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 11_1, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 49_1, 21а, 39, 37_39, 49, 67, 33, 61, 55, 53, 57, 59, 45, 47, 51, 35, 32, 41, 43

Жевахова улица 13

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4-я Суворовская улица 2А1

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7

7-й Черноморский переулок 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 80А

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30

Жевахова гора 81

Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 11_1, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 49_1, 21а, 39, 37_39, 49, 67, 33, 61, 55, 53, 57, 59, 45, 47, 51, 35, 32, 41, 43

Жевахова улица 7, 9, 13

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4_2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12_14, 25_27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 6а, 86, 20а, 2а, 52а, 20б, 50б, 2в, 76а, 55а, 69в, 71а, 69б, 46а, 38а, 52б, 25а, 32а, 24а, 34а, 74а, 12а, 42а, 56А, 2б, 88, 76б

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

2-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 18а, 20а, 2а, 68а, 6а, 11а, 30а, 42а, 1а, 10а, 74а, 26а, 50а, 13а, 62, 29а, 64б, 21б, 64а, 48а, 60а, 21а, 64, 66, 68, 70, 72, 74

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6б, 13а, 51А, 6а, 1а, 4а, 22а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Абрикосовая улица 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14

Агрономический переулок 2, 3, 5, 6, 8, 11

Академическая улица 22, 26, 24А, 24

Армейская улица 2, 4, 6

Балковская улица 50, 52

Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 48А, 13а, 48Б, 33, 17а, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 48

Больничная улица 10, 1В, 8, 20, 2, 34, 22а, 24, 12, 5, 11, 22, 1а, 4, 14, 42, 26, 44, 4а, 1, 38, 16, 2а, 20а, 30, 28, 9, 3, 18, 7, 13, 13а, 36, 6, 15

Вернидуба улица 15/а, 17, 9а, 17Б, 9, 11, 13, 15

Весёлая улица 2, 3, 4, 6, 8

Весенняя улица 2, 4, 9

Военный спуск 9б, 2, 9, 1а, 5, 7, 9а

Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11

Генуэзская улица 20

Довженко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 4А, 6а, 4Б, 4В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Ефима Геллера улица 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 87а, 97Б, 96г, 81г, 100/2, 94а, 87в, 96а-96в, 94б, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96в, 96е, 87б, 95а, 81а, 81б, 99/2, 91а, 99б, 100а, 96, 92а, 81в, 100а2, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042

Зелёная улица 13, 19, 21, 25, 27, 31

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Каменистая улица 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73

Козацкая улица (Усатово) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Комсомольская улица (Усатово) 63, 59А, 67б, 59, 61

Краснова улица 9

Ломанная улица 39, 9б, 29а, 25, 36б, 28, 40, 27б, 8, 47б, 10, 20, 37, 40в, 57, 44, 34, 20а, 23, 45, 16А, 12а, 36, 53, 57б, 33, 59, 6, 27а, 30, 55, 18, 44а, 21, 16В, 47, 22, 47А, 10а, 51, 29, 15, 17, 26, 32, 30А, 38, 16, 41, 38а, 42, 19, 43а, 61, 43, 44б, 31, 57а, 40б, 27, 42а, 12, 49, 35, 40а, 16Б, 14, 4, 24, 9а, 2, 3, 13а, 7, 13, 11а, 1, 7а, 2а, 11, 5, 2б, 9В, 49а

Мира улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10а, 17, 2а, 20а, 1а, 31а, 11а, 13а, 45а, 37а, 47а, 8а, 4б, 4а, 9а, 2б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8

Михаила Грушевского улица 2, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 92а, 2 а, 2а, 84а, 98а, 68в, 66а, 140з, 66б, 107а, 98Б, 57А, 140г, 106а, 134а, 103а, 82а, 87а, 103, 103б, 140а, 55а, 80а, 124а, 79а, 121а, 102а, 145а, 119а, 132а, 117а, 52а, 120а, 125а, 143а, 141а, 139а, 125б, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147

Мичурина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28а, 19а, 19, 7а, 30а, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Моторная улица 1

Нагорный переулок 4, 1а, 6а, 2, 3, 6, 3а, 1

Неделина улица 111

Николаевская дорога 1, 5, 32Б, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Озерный переулок 1, 3

Ореховая улица 2б, 1, 2, 3, 4, 5, 23а, 5а, 11а, 25а, 9а, 21а, 2а, 17а, 7а, 1а, 21б, 4а, 8а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Остапа Вишни улица 21б

Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 8а, 12, 10в, 30, 4а

Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

переулок Александра Матросова 3а, 1, 2, 2а, 5а, 4б, 9а, 4г, 2б, 3, 4В, 3г, 2В, 3в, 4а, 4, 5, 7, 8, 9

переулок Матросская Слободка 2

переулок Рыбачука 4, 9, 2А, 11, 7а, 6, 7, 13

Пироговская улица 7/9

Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

Промышленный переулок 8

Разумовская улица 58, 60

Раскидайловская улица 56, 63, 65, 56А, 1, 3, 57

Резницкий переулок 2а, 23а, 12Г, 12а, 6, 10а, 14а, 12б, 10, 8, 2, 14, 4, 6а, 11, 5, 12, 1, 15, 19, 19г, 1а, 3, 25, 17, 19в, 17а, 23, 7, 13, 21, 9, 21а

Радостная улица 2, 7, 8, 9, 40а, 10, 14, 17, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40

Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 10, 1а, 2а, 18а, 13а, 6а, 1Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Сегедская улица 14

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Солнечная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38А, 30, 40а, 24а, 42а, 7_1, 7а, 50А, 5а, 20а, 12а, 34а, 14а, 8а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

Столбовая улица 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 9/Б, 18д, 5Б, 18е, 9а, 18А/1, 18А, 18б, 9, 10, 12, 14, 18

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тенистый переулок 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Тепличная улица 67А, 4А, 28, 25, 39, 29а, 34, 30, 17, 18, 9, 33, 27, 31, 43, 14, 19, 49Б, 10, 37, 20, 8, 23, 32, 47, 22, 41, 19а, 12, 49, 35, 36а, 24, 7, 45, 6, 36, 15, 16, 26, 13, 11, 5, 2а, 1, 4, 3, 2, 40, 48, 46, 42, 38, 50а, 50, 46а, 57, 49В, 44, 61, 65а, 51, 55А, 65, 53, 63, 67, 55, 59, 3б, 21

Уютная улица 17, 26, 29, 4А, 4, 12, 14

Фонтанская дорога 3А, 3/5, 3/а, 7, 9Е

Художника Федорова улица 1, 2, 6, 7, 13

Центральная улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 2а, 16, 18

Черняховского улица 24

Чкалова улица (Усатово) 108

Шебелинский переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1г, 1а, 1б, 8а, 2а, 7а, 14в, 16а, 14б, 6а, 12а, 14а, 12, 19б, 21а, 10а, 21, 20а, 17, 26, 20, 13, 19, 16, 18, 14, 24, 15, 41, 60, 22, 27

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2

Щегольцова улица (Усатово) 8, 10

Южный переулок 1, 2, 5, 7, 9, 11, 2а

Ясная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Ефима Геллера улица 96в, 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 81в, 94б, 87б, 87а, 81а, 81б, 97Б, 99/2, 91а, 99б, 81г, 106, 92а, 95а, 94а, 100а2, 87в, 96а-96в, 96г, 100а, 100/2, 732, 991, 1003, 1042, 96е

Краснова улица 9

Неделина улица 111

Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2

Черняховского улица 24

Чкалова улица (Усатово) 108

Шебелинский переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1г, 1а, 1б, 8а, 2а, 7а, 14в, 16а, 14б, 6а, 12а, 14а, 12, 19б, 21а, 10а, 21, 20а, 17, 26, 20, 13, 19, 16, 18, 14, 24, 15, 41, 60, 22, 27

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2

Щегольцова улица (Усатово) 8, 10

Южный переулок 1, 2, 5, 7, 9, 11, 2а

Ясная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34.

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Конная улица 6, 14, 2/4, 12, 8/10

Пастера улица 17, 19

Торговая улица 20

Фото: Learn Earth Easy – Eartheasy.com