Массовое отключение света в Одессе 10 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 сентября с 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица 2А1
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7
- 7-й Черноморский переулок 6А
- 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А
- 8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75
- 8 Марта улица 80А
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Жевахова гора 81
- Жевахова гора 22, 30
- Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 11_1, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 49_1, 21а, 39, 37_39, 49, 67, 33, 61, 55, 53, 57, 59, 45, 47, 51, 35, 32, 41, 43
- Жевахова улица 13
- Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Рыночная улица 7
- Черноморский переулок Полностью.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 4-я Суворовская улица 2А1
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7
- 7-й Черноморский переулок 6А
- 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица 80А
- 8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75
- 8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Жевахова гора 22, 30
- Жевахова гора 81
- Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 11_1, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 49_1, 21а, 39, 37_39, 49, 67, 33, 61, 55, 53, 57, 59, 45, 47, 51, 35, 32, 41, 43
- Жевахова улица 7, 9, 13
- Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4_2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12_14, 25_27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Рыночная улица 7
- Черноморский переулок Полностью.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 6а, 86, 20а, 2а, 52а, 20б, 50б, 2в, 76а, 55а, 69в, 71а, 69б, 46а, 38а, 52б, 25а, 32а, 24а, 34а, 74а, 12а, 42а, 56А, 2б, 88, 76б
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 2-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 18а, 20а, 2а, 68а, 6а, 11а, 30а, 42а, 1а, 10а, 74а, 26а, 50а, 13а, 62, 29а, 64б, 21б, 64а, 48а, 60а, 21а, 64, 66, 68, 70, 72, 74
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-я улица Водопьянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6б, 13а, 51А, 6а, 1а, 4а, 22а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Абрикосовая улица 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14
- Агрономический переулок 2, 3, 5, 6, 8, 11
- Академическая улица 22, 26, 24А, 24
- Армейская улица 2, 4, 6
- Балковская улица 50, 52
- Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 48А, 13а, 48Б, 33, 17а, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 48
- Больничная улица 10, 1В, 8, 20, 2, 34, 22а, 24, 12, 5, 11, 22, 1а, 4, 14, 42, 26, 44, 4а, 1, 38, 16, 2а, 20а, 30, 28, 9, 3, 18, 7, 13, 13а, 36, 6, 15
- Вернидуба улица 15/а, 17, 9а, 17Б, 9, 11, 13, 15
- Весёлая улица 2, 3, 4, 6, 8
- Весенняя улица 2, 4, 9
- Военный спуск 9б, 2, 9, 1а, 5, 7, 9а
- Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11
- Генуэзская улица 20
- Довженко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 4А, 6а, 4Б, 4В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- Ефима Геллера улица 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 87а, 97Б, 96г, 81г, 100/2, 94а, 87в, 96а-96в, 94б, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96в, 96е, 87б, 95а, 81а, 81б, 99/2, 91а, 99б, 100а, 96, 92а, 81в, 100а2, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042
- Зелёная улица 13, 19, 21, 25, 27, 31
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Каменистая улица 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73
- Козацкая улица (Усатово) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Комсомольская улица (Усатово) 63, 59А, 67б, 59, 61
- Краснова улица 9
- Ломанная улица 39, 9б, 29а, 25, 36б, 28, 40, 27б, 8, 47б, 10, 20, 37, 40в, 57, 44, 34, 20а, 23, 45, 16А, 12а, 36, 53, 57б, 33, 59, 6, 27а, 30, 55, 18, 44а, 21, 16В, 47, 22, 47А, 10а, 51, 29, 15, 17, 26, 32, 30А, 38, 16, 41, 38а, 42, 19, 43а, 61, 43, 44б, 31, 57а, 40б, 27, 42а, 12, 49, 35, 40а, 16Б, 14, 4, 24, 9а, 2, 3, 13а, 7, 13, 11а, 1, 7а, 2а, 11, 5, 2б, 9В, 49а
- Мира улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10а, 17, 2а, 20а, 1а, 31а, 11а, 13а, 45а, 37а, 47а, 8а, 4б, 4а, 9а, 2б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
- Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8
- Михаила Грушевского улица 2, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 92а, 2 а, 2а, 84а, 98а, 68в, 66а, 140з, 66б, 107а, 98Б, 57А, 140г, 106а, 134а, 103а, 82а, 87а, 103, 103б, 140а, 55а, 80а, 124а, 79а, 121а, 102а, 145а, 119а, 132а, 117а, 52а, 120а, 125а, 143а, 141а, 139а, 125б, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147
- Мичурина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28а, 19а, 19, 7а, 30а, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Моторная улица 1
- Нагорный переулок 4, 1а, 6а, 2, 3, 6, 3а, 1
- Неделина улица 111
- Николаевская дорога 1, 5, 32Б, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18
- Озерный переулок 1, 3
- Ореховая улица 2б, 1, 2, 3, 4, 5, 23а, 5а, 11а, 25а, 9а, 21а, 2а, 17а, 7а, 1а, 21б, 4а, 8а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29
- Остапа Вишни улица 21б
- Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 8а, 12, 10в, 30, 4а
- Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- переулок Александра Матросова 3а, 1, 2, 2а, 5а, 4б, 9а, 4г, 2б, 3, 4В, 3г, 2В, 3в, 4а, 4, 5, 7, 8, 9
- переулок Матросская Слободка 2
- переулок Рыбачука 4, 9, 2А, 11, 7а, 6, 7, 13
- Пироговская улица 7/9
- Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Промышленный переулок 8
- Разумовская улица 58, 60
- Раскидайловская улица 56, 63, 65, 56А, 1, 3, 57
- Резницкий переулок 2а, 23а, 12Г, 12а, 6, 10а, 14а, 12б, 10, 8, 2, 14, 4, 6а, 11, 5, 12, 1, 15, 19, 19г, 1а, 3, 25, 17, 19в, 17а, 23, 7, 13, 21, 9, 21а
- Радостная улица 2, 7, 8, 9, 40а, 10, 14, 17, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40
- Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 10, 1а, 2а, 18а, 13а, 6а, 1Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37
- Сегедская улица 14
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Солнечная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38А, 30, 40а, 24а, 42а, 7_1, 7а, 50А, 5а, 20а, 12а, 34а, 14а, 8а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
- Столбовая улица 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 9/Б, 18д, 5Б, 18е, 9а, 18А/1, 18А, 18б, 9, 10, 12, 14, 18
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Тенистый переулок 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Тепличная улица 67А, 4А, 28, 25, 39, 29а, 34, 30, 17, 18, 9, 33, 27, 31, 43, 14, 19, 49Б, 10, 37, 20, 8, 23, 32, 47, 22, 41, 19а, 12, 49, 35, 36а, 24, 7, 45, 6, 36, 15, 16, 26, 13, 11, 5, 2а, 1, 4, 3, 2, 40, 48, 46, 42, 38, 50а, 50, 46а, 57, 49В, 44, 61, 65а, 51, 55А, 65, 53, 63, 67, 55, 59, 3б, 21
- Уютная улица 17, 26, 29, 4А, 4, 12, 14
- Фонтанская дорога 3А, 3/5, 3/а, 7, 9Е
- Художника Федорова улица 1, 2, 6, 7, 13
- Центральная улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 2а, 16, 18
- Черняховского улица 24
- Чкалова улица (Усатово) 108
- Шебелинский переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1г, 1а, 1б, 8а, 2а, 7а, 14в, 16а, 14б, 6а, 12а, 14а, 12, 19б, 21а, 10а, 21, 20а, 17, 26, 20, 13, 19, 16, 18, 14, 24, 15, 41, 60, 22, 27
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
- Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2
- Щегольцова улица (Усатово) 8, 10
- Южный переулок 1, 2, 5, 7, 9, 11, 2а
- Ясная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Ефима Геллера улица 96в, 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 81в, 94б, 87б, 87а, 81а, 81б, 97Б, 99/2, 91а, 99б, 81г, 106, 92а, 95а, 94а, 100а2, 87в, 96а-96в, 96г, 100а, 100/2, 732, 991, 1003, 1042, 96е
- Краснова улица 9
- Неделина улица 111
- Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2
- Черняховского улица 24
- Чкалова улица (Усатово) 108
- Шебелинский переулок 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1г, 1а, 1б, 8а, 2а, 7а, 14в, 16а, 14б, 6а, 12а, 14а, 12, 19б, 21а, 10а, 21, 20а, 17, 26, 20, 13, 19, 16, 18, 14, 24, 15, 41, 60, 22, 27
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
- Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2
- Щегольцова улица (Усатово) 8, 10
- Южный переулок 1, 2, 5, 7, 9, 11, 2а
- Ясная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34.
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Конная улица 6, 14, 2/4, 12, 8/10
- Пастера улица 17, 19
- Торговая улица 20
Фото: Learn Earth Easy – Eartheasy.com
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