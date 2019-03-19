Масштабный пожар на юге области: горит камыш на 20 гектарах

Пожарные уже на месте. Угрозы жилым домам нет.

В Килийском районе области на 8 км автодороги Вилково-Одесса горит камыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области. Пожар начался около 11:30. На данный момент семь пожарных бригад все еще пытаются погасить пламя. К двум часам на территории Вилковского лесничества уже выгорело 20 га камыша и 8 га травяного настила.

Отметим, для ликвидации пожара также вызвали самолет.

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По состоянию на 15:50, на территории Вилковского лесничества выгорело 30 га камыша и 20 га травы. Пожарный самолет сбросил на место возгорания 8 тонн воды.

С огнем продолжают бороться 65 спасателей и 16 пожарных машин.

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.