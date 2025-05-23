Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- пер. Шампанский, 9,
- пр. Шевченко, 23-27.
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Южный РЭС
Работы до 16.00:
- Левитана, 110,
- Ак.Королева, 45-53,
- Е.Чикаленко, 58-60,
- Н.Сотни, 65,67.
Работы до 17.00:
- Левитана, 19-20,
- Научная, 1-44,
- Шишкина, 15,
- пер. 1й Шишкина, 1-7,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Математический, 1-20,
- Костанди, 21-77,
- переулок 2-3й Украинский, 1-12,
- Вернадского, 6-37,
- Куприна, 26-48,
- Ахматовой, 1-40,
- Елочная, 2-58,
- переулок Новоукраинский, 2-31,
- Дачная, 3-30,
- Львовская, 7-58,
- пер. 2й Дачный, 1-9,
- Сумская, 1-69,
- пер. Львовский, 1-10,76,
- Бурлюка, 8-30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Делоне, 3-22,
- пер. Летний, 5,
- пер. Ровный, 1-11,
- Равенства, 1-48,
- Айвазовского, 70-84,
- пер. 1-2й Равенства, 1-10,
- Харьковская, 1-20,
- Юннатов, 1-15,
- Фонтанская дор, 129,
- пер. 1й Юннатов, 1-12,
- Академическая, 30-52,
- пер. 2й Китобойный, 20-22,
- пер. 2-3й Костанди, 2-8.
Северный РЭС
До 19:00 будут проводиться масштабные плановые профилактические работы на 522 улицах.
“В случае завершения работ раньше, электрики сразу будут подключать абонентов к электроснабжению”, — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.