Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 19.00:

  • пер. Шампанский, 9,
  • пр. Шевченко, 23-27.

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Южный РЭС

Работы до 16.00:

  • Левитана, 110,
  • Ак.Королева, 45-53,
  • Е.Чикаленко, 58-60,
  • Н.Сотни, 65,67. 

Работы до 17.00:

  • Левитана, 19-20,
  • Научная, 1-44,
  • Шишкина, 15,
  • пер. 1й Шишкина, 1-7,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Математический, 1-20,
  • Костанди, 21-77,
  • переулок 2-3й Украинский, 1-12,
  • Вернадского, 6-37,
  • Куприна, 26-48,
  • Ахматовой, 1-40,
  • Елочная, 2-58,
  • переулок Новоукраинский, 2-31,
  • Дачная, 3-30,
  • Львовская, 7-58,
  • пер. 2й Дачный, 1-9,
  • Сумская, 1-69,
  • пер. Львовский, 1-10,76,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Делоне, 3-22,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1-11,
  • Равенства, 1-48,
  • Айвазовского, 70-84,
  • пер. 1-2й Равенства, 1-10,
  • Харьковская, 1-20,
  • Юннатов, 1-15,
  • Фонтанская дор, 129,
  • пер. 1й Юннатов, 1-12,
  • Академическая, 30-52,
  • пер. 2й Китобойный, 20-22,
  • пер. 2-3й Костанди, 2-8. 

Северный РЭС

До 19:00 будут проводиться масштабные плановые профилактические работы на 522 улицах.

“В случае завершения работ раньше, электрики сразу будут подключать абонентов к электроснабжению”, — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

 

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