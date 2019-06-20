Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Многие жители Одессы сегодня останутся без электроэнергии.

С 08:00 по 17:00 свет отключат по следующим адресам:

10 Апреля улица, 5, 26

1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 40А, 4/, 6а, 6/4, 20А, 30, 16-А, 16а, 50А, 2А, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54

2-й Западный переулок, 2, 226

2-й Майский переулок, 7А, 10А, 7Д, 4, 3, 2, 8, 15, 14, 8А, 6, 9, 13, 10-А, 12, 5, 1

3-й Западный переулок, 8, 10

4-й Западный переулок, 11, 13, 15

4-й Майский переулок, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22А, 14, 16, 20, 24, 26

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 3, 4

5-й Майский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 35А, 3А, 15А, 9А, 3В, 3Б, 37А, 17А, 13, 17, 19, 37, 39

Академика Ясиновского улица, 16

Александра Кутузакия улица, 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 18А

Александра Стурдзы переулок, 1, 6, 8

Аполлона Скальковского переулок, 7/9, 8, 9

Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Балковская улица, 36/6, 36/2, 36/1, 38Б, 36/4, 36/5, 32, 26, 40, 38, 14А, 32А, 30А, 36/8, 36/7, 36/3, 30Б, 24, 20, 40А, 34, 35, 35/1, 54, 54в, 54б, 36, 42, 28, 30

Бугаевская, 8, 12, 14, 48/4, 46/4, 46/5, 50/40, 16, 48/2, 46/3, 18, 20, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 46/6

Ковалевского спуск, 1А, 1, 8, 10, 1В

Колонтаевская улица, 1, 8, 19, 21, 9/11, 8/1, 15

Маловского улица, 4, 6

Мастерская улица, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 20а, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Матросский спуск, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Мечникова улица, 76, 84, 86, 88, 90, 84/20

Даниила Крыжановского переулок – полностью

Подъёмный переулок, 1, 2, 12/А, 16/А, 9/А, 10А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 6/1

Радио улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Раскидайловская улица, 30

Ризовская улица, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28

Садиковская улица, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Скидановская улица, 6, 17, 23

Скидановский спуск, 7, 7А

Спутников улица, 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Старопортофранковская улица, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97

Строительная улица, 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок, 4

Тираспольская улица, 30, 32

Южная улица, 13, 15, 16, 17, 18, 19/1, 15б, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 48

С 09:00 до 11:00:

1-й Юбилейный переулок, 1, 3, 4, 5, 6

Агрономическая улица, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 11

Куницы улица, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Михаила Грушевского улица, 43, 43А, 52, 50а, 45/3, 45, 47

Одесская улица, 12, 58/3, 58/12, 58/4, 58/2, 58/7, 58/1, 58/9, 54, 58/6, 58/5, 58/10, 52, 50

переулок Нефтяников, 3, 4, 9а, 8Б, 8а, 5, 4а, 6, 7, 8, 9

Промышленная улица, 30, 32г, 30д, 30б, 32е, 28а, 32д, 32б, 32, 30в, 32а, 32в, 28б, 30г

Проценко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 40, 42, 1а, 44/1, 42а, 44, 44а, 2а, 18/20, 46, 48, 10а

Сергея Ядова улица, 12, 49А, 14, 18, 20, 49 51, 53, 55, 59, 61б, 63, 63а, 8, 26, 61, 61а

Социальная улица, 12

Шилова улица, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42а, 2б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19а, 2а, 16, 23а, 11а, 3а, 17, 19, 21, 23, 28

Ярослава Галана улица, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 16а, 20а, 9а, 20, 18а, 9а, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 по 17:00

10-й Черноморский переулок, 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Степной переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13

1-й Черноморский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Степной переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

2-й Черноморский переулок, 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица, 32, 34

3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица, 109/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица, 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок, 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок, 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок, 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок, 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская улица, 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 74а, 67А, 77К, 95А, 77в, 74Б, 77Д, 81А, 85А, 46А, 95, 67Б, 77/5, 77/1, 77Е, 99А, 80А, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Адмиральский проспект, 22/1

Академика Филатова улица , 52/2, 58/2

Большевистский переулок, 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Бунина улица, 25

Василия Стуса улица, 6, 11, 12, 11-А, 4, 12-А, 10, 2а, 3в, 2в

Гастелло улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 3а, 2/в, 2/а1, 2 д, 1а, 3А, 2/а, 32, 16а, 12А, 5А, 16б, 2а, 2г, 2в/1, 2б, 2Д, 6а, 34, 8а

Генерала Швыгина улица, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6А, 18А, 24, 26, 28, 30

Гераневая улица , 10А

Екатерининская улица, 30

Жевахова гора, 22, 30, 81

Жевахова улица, 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11/1, 61а, 53/3, 43/1, 49/1, 21а, 53/2, 45/2, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Жуковского улица, 30, 32

Контр-адмирала Лунина улица, 15, 15а

Кордонная улица, 82а, 10, 90а/1, 29Г, 76Б, 90Б, 84Б, 84в, 82А1, 84/В, 82Б, 35, 37, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90

Локомотивная улица, 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Маршала Малиновского улица, 43, 45, 47

Мельницкая улица, 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а

Новаторов улица, 7, 9, 14, 16, 17, 5А, 5

Новикова улица, 2А, 41а, 10/1, 2А/63, 2а41, 2А33, 13, 18, 40, 46, 9, 3

Овидиопольская дорога, 2, 4, 6

Профессора Карышковского улица, 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4/2, 30а, 17а, 25/27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица, 7

Старицкого улица, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9, 2Б, 8А, 9а, 11а, 21А, 9б, 15а, 2а, 7а, 7/7А, 15/3, 13а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27

Степовая улица, 76в, 33, 35, 37, 39, 90А, 41, 41Б, 88А, 76А, 41А, 33а, 41в, 33Б, 88В, 84А, 90Б, 76б, 88Б, 33А, 43, 45, 47, 76, 80, 82, 86, 88, 94, 96, 98, 82В

Строганова улица, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21В, 19, 26А, 21/2, 12А, 26в, 35Б, 37А, 21/3, 21/1, 26Б, 21Б, 16А, 21А, 35А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 141, 262

Щорса улица, 148, 148/1, 127, 148/4, 148/2, 148/3, 125, 129

С 15:00 до 17:00:

1-й Юбилейный переулок, 1, 3, 4, 5, 6

Агрономическая улица, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 11

Куницы улица, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Михаила Грушевского улица, 43, 52, 43А, 47, 45/3, 45, 50а

Одесская улица, 58/4, 58/12, 58/7, 58/1, 50, 54, 58/6, 58/2, 58/10, 52, 58/3, 12, 58/9, 58/5

переулок Нефтяников, 3, 4, 9а, 8Б, 8а, 5, 4а, 6, 7, 8, 9

Промышленная улица, 30, 32г, 30д, 30б, 32е, 28а, 32д, 32б, 32, 30в, 32а, 32в, 28б, 30г

Проценко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 40, 42, 1а, 44/1, 42а, 44, 44а, 2а, 18/20, 46, 48, 10а

Сергея Ядова улица, 51, 53, 55, 59, 61а, 8, 26, 61а, 61, 49А, 12, 14, 18, 20, 49, 63, 61б, 63а

Социальная улица, 12

Шилова улица, 27, 2б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19а, 2а, 16, 23а, 11а, 3а, 17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42а

Ярослава Галана улица, 16а, 9, 12, 14, 16, 18, 20а, 20, 18а, 9а/, 9а, 22, 24, 15, 28, 30, 32, 34, 36

Фото из открытых источников