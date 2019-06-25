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Новости Одессы и Одесской области

Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Самые большие участки отключений — на поселке Котовского и Чубаевке.

Как сообщают в «Одессаоблэнерго», для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение жилых домов по таким адресам:

с 06:00 до 23:00:

  • Воронцовский пер., 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
  • Приморский бульвар, 1, 2

с 09:00 до 17:00:

  • 1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • 1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
  • 2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
  • 2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
  • 2-я Пересыпская ул., 32, 34
  • 3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
  • 3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
  • 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27
  • 3-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
  • 4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
  • 4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
  • 4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
  • 5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
  • 5-й Черноморский пер., 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
  • 5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • 6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
  • 7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • 7-й Черноморский пер., 2, 3, 6, 7, 6А
  • 7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
  • 8 Марта ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 77_1, 77Е, 81А, 94, 74а, 77_5, 67Б, 46А, 74Б, 80А, 77в, 85А, 77К, 67А, 95А, 77Д, 99А, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
  • 8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
  • 8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
  • 9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • 10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
  • 13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 12/1
  • Богдана Хмельницкого ул., 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
  • Большевистский пер., 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
  • Владимира Высоцкого ул., 13, 23, 25, 23а
  • Генерала Петрова ул., 19, 42, 44, 46, 48
  • Греческая ул., 12, 14
  • Жевахова гора, 22, 30, 81
  • Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 43_1, 49_1, 21а, 29, 4а, 11_1, 53_2, 45_2, 61а, 53_3, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
  • Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
  • Пишоновская ул., 7
  • Профессора Карышковского ул., 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
  • Пушкинская ул., 7
  • Рыночная ул., 7
  • Сахарова ул., 40, 44
  • Степовая ул., 23/25, 19.

С 10:00 до 16:00:

  • 3-я Проектируемая ул., 2, 4, 6/1, 6/2, 6а, 3а, 5а, 5, 6, 7, 8
  • Авдеева-Черноморского ул., 108в, 8, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 33, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 65а3, 71а, 106/2, 65в, 69/1, 65А, 131а1, 52в, 52в2, 113а, 27в, 106г, 112А, 25в, 25б, 50а, 29/31, 27б, 27-Г, 31а, 33/2, 25а, 94/3, 14/2, 31/2, 106-а, 100В, 12а, 8б, 8А, 8е-2, 8г, 8/1, 8/3, 77а, 106в, 8В, 108а, 106а, 107б, 97а, 94/5, 52/а, 105А, 108б, 79в, 48/4, 106б, 50б, 129а, 50в, 111, 100а, 74А, 56а, 124-Б, 62а, 56Б, 96а, 94/4, 52А, 54а, 68/2, 93а, 94/2, 100г, 54б, 94/1, 121А, 99а, 125А, 54в, 83А, 108/б, 82а, 106д, 74б, 93/2, 124а, 114а, 122-б, 50В/1, 50Г, 52б, 64а, 66а, 65б, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 159, 481, 482, 487, 489, 4810, 27а
  • Астрономическая ул., 6а, 2, 3, 11А, 4, 20а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 51, 53, 181
  • Астрономический пер., 6, 7, 8, 9
  • Бригадная ул., 38а, 24, 42б1, 44в, 39А, 42а, 43а, 39а, 42б, 45/1, 42-Е, 37а, 42ж, 45/2, 42б/4, 42е, 47/1, 41а, 38/3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51
  • Гвардейская ул., 12/А, 18а, 19, 17а, 20, 19/б, 19в, 19б, 18, 9, 14, 7, 21а, 14а, 21, 19г, 16, 21/2, 21/1, 11, 19/А
  • Дмитрия Донского пер., 1, 2, 4, 5, 8, 9, 8А1, 2Б, 8а, 11а2, 4а, 11, 13, 24, 11а
  • Дмитрия Донского ул., 3, 13, 21, 23А, 21/8, 21А6, 23, 21Б, 21\8, 29Б, 29а, 21/6, 25, 27, 29
  • Елены Телиги пер., 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12а, 1
  • Ефима Геллера ул., 29а, 45И, 27/1, 27, 37а, 27а, 29, 552, 72В, 45Д/1, 73, 31а, 31, 31б, 55, 57, 55а, 51, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 37, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79, 75А, 35а, 85А, 84/1, 33а, 35, 79а, 82б, 82, 67г, 67д, 72, 70а1, 67б, 67Е, 66, 72б, 61, 67И, 67д2, 59, 72А, 70, 62А, 69В, 65, 67М, 69, 68, 70а, 67а, 67в, 73А, 74, 67/1, 21, 721, 80, 76, 73б, 59б, 63, 69а, 72/б, 59А, 53А, 42а, 47г, 45з, 54а, 58, 45д, 41, 52Е, 88, 32, 52д, 52А1, 49, 60, 47з, 62/4, 47, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 64, 50, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 44, 54, 43а, 56, 45в, 52а, 48а, 471, 45г, 52в, 52а3, 39, 542, 47ж, 40, 45а, 62, 83а, 47к, 83/2, 45б, 45, 46, 53, 62/3, 52, 45е, 48, 52А2, 47в, 38, 45ж, 47б, 42, 38б, 73/А-2
  • Жаботинского ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 48б, 42/3, 15а1, 19а, 42а4, 25а, 24А, 42б, 26б, 48/1, 42а/4/1, 1а, 7а, 42а, 42/1, 34а, 10а, 46/2, 5а, 4/2, 2а, 3а, 15а2, 46а, 26А, 23, 48в, 3б, 17а, 8а, 59а, 61а, 4А, 26, 15а, 28, 34, 25, 36, 30, 32, 29, 49, 611, 47, 51, 38, 63, 41, 31, 632, 53, 48, 46, 59, 55, 24, 40, 39, 37, 44, 27, 43, 57, 42
  • Композитора Глинки пер., 11, 2А, 5/12, 5, 35, 22, 16, 41, 32, 29, 20, 37/39, 31, 24, 1а, 16Б, 27, 4, 7а, 14, 28, 12, 32а, 33, 3, 25, 2, 23, 37, 24/4, 8, 34, 1, 15, 26, 8а, 7, 9, 30, 23а, 6, 21, 37/1
  • Композитора Глинки ул., 18/а3, 1, 2, 23А/8, 25-а, 18А2, 10/А, 29А2, 29а/1, 29а4, 1в, 4А, 3, 29а7, 18а, 12/2, 23а, 18-А/8, 16/3, 14а, 29а/5, 29А8, 18А/11, 16а, 3а, 6, 23А/3, 184, 12, 29, 16, 18, 27, 4, 8, 25, 14, 10, 20
  • Неделина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 37а, 73б, 55а/3, 33г, 69А, 33а2, 73в, 47Б, 67А, 73а, 70а, 33/1, 58-А, 49б, 29б, 41а, 72-В, 33а/3, 47Д, 72Б, 75А, 71а, 72А, 46А, 17/1, 29а, 6/1, 22, 54/6, 12д, 25в, 11а1, 4/2, 83а, 47а, 33е, 33б, 24а, 9а, 7/2, 57/6, 33д, 12г, 12а, 33а, 7в, 57/7, 7а2, 10/2, 9/3, 13б, 36А, 7б, 4а, 57/3, 13/15, 10/1, 14А, 33а1, 21а, 7а3, 47Г, 8а, 33-Д, 11/4, 55А/2, 17/2, 10а, 13а, 12/2, 41б, 11а, 75б, 7а, 68а, 13В, 11/1, 25Б, 13г, 34А, 11/3, 49А, 33в, 31/1, 39а, 37б, 41д, 41, 54/4, 35, 37, 49, 24, 56, 31, 27, 25, 50, 23, 43, 77, 70, 67, 30, 40, 75, 33, 72, 28, 34, 79, 64, 66, 32, 68, 39, 38, 69, 71, 61, 29, 44, 57, 26, 42, 51, 46, 47, 63, 45, 52, 55, 48, 53, 36, 59, 81, 91, 54, 65
  • Немировича-Данченко ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
  • Обильная ул., 8
  • Окружная ул., 13б1, 13б, 13а, 11а, 13, 13Б/2, 11б, 11
  • Петрашевского ул., 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 50а, 28, 46а, 24а, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50
  • Пилотная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13а, 8а, 14а, 11а, 32а, 11б, 1а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 23а
  • Прорезной пер., 2, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 25
  • Розовая ул., 33, 36, 31а, 22, 24а
  • Ромашковая ул., 37/1, 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14а, 55б3, 2а, 74/1, 49б, 50А, 4А, 24б, 55/б4, 59/1, 20А, 82а, 87а, 53/1, 28/1, 18а, 55/Б б, 33а, 70г, 24а, 8/10, 2б, 14, 49Б/1, 53/2, 1а, 55Б, 70/В, 55/57, 60а, 55б/1, 52б, 45б, 52а, 84а, 57/3, 49/51, 45а, 72а, 70а, 55ж, 54б/1, 70Б, 68а, 55Д, 54а, 39а, 51а, 49-б/2, 49а, 86б, 52б/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102
  • Садовая ул., 45
  • Сакко ул., 2а, 6
  • Собинова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 15а, 10а, 14, 4а, 3а, 16, 18, 20, 153, 7а
  • Толбухина ул., 84А, 46б, 112е, 116, 131, 114, 124, 40-А/1, 56, 48Б, 50а, 44, 54, 34, 32/2, 52а, 48а, 34а, 30б, 42б, 30в, 40, 30, 42г, 52, 58а, 343, 40в, 36, 38, 42в, 42, 28а, 48, 40а, 81а, 32, 42А, 58, 54а, 321, 28-а, 44а, 42д, 34/2, 60, 30а, 50в, 50Б, 58/2, 50, 117, 112в, 90, 110г, 129А, 112д, 110а2, 103, 92а, 102, 96, 133Г, 119а, 76А, 110, 133ж, 127, 90б, 108, 94/Б, 111, 129, 100, 133е, 98, 112г, 121, 123, 112а, 110д, 115, 133б, 133а, 94В, 133д, 68а, 109, 106а, 106, 110а, 129б, 113, 129в, 92, 107б, 105, 133в, 119, 115А, 110б, 104, 92б, 112б, 110в, 125а, 90а, 94, 125, 112, 133, 118, 79, 31, 55а, 20, 243, 75, 57, 79а, 651, 67, 31/А, 57а, 39, 59а, 49, 73, 35, 71А, 51, 22а, 29/4, 24а, 31а, 29А, 47, 22, 24, 33а, 35а, 31б, 43, 61, 75а, 27, 69, 26, 65, 63, 203, 20а, 41, 28, 77, 55, 282, 47а, 49а, 245, 33, 81, 45, 73А, 71, 59, 53, 55б, 84/1, 93, 101, 80, 88, 86Б, 78а, 82, 76, 83, 78а2, 82б, 93/Б, 72, 84/4, 89, 78/2, 66, 99, 88б, 89б, 64, 91а, 78/1, 91б, 86а, 86, 72а, 89Б1, 70, 97, 91, 93А, 88а, 68, 91Б/1, 95, 74, 84а, 84/3, 84/2, 74а, 132, 62, 621, 79/Б, 83в, 85, 87, 85б, 85А, 83а, 87-А, 87Б, 107
  • Тупиковый пер., 4а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1Б, 8, 3а, 10, 12
  • Уральская ул., 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3/2, 11а, 21, 3а, 22а, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28
  • Уральский пер., 2, 3, 4а, 1, 2а, 4
  • Фурманова пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 12А, 10б, 4а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
  • Чубаевская ул., 29/10, 29/8, 29/15, 48/5, 48/2, 12, 8, 8/1, 48А, 32, 42, 25/27, 38, 21а, 36, 30а, 21б, 38/1, 23, 34, 32а, 19, 21, 40, 30б, 25, 279, 27/12, 27, 27/3, 29/35, 29/3, 29/6, 27/2, 48/9, 42а, 48/50, 31, 31А, 29/31, 29/7, 46/48, 46, 295, 48/8, 27/8, 27/5, 27/1, 27/7, 29, 29/3141, 29/11, 48, 48/
  • Штурвальная ул., 15, 21Б, 19, 17\2, 17, 21
  • Щукина пер., 2, 3, 52, 4а, 1, 4, 5, 51, 4б.

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