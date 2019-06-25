Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Самые большие участки отключений — на поселке Котовского и Чубаевке.

Как сообщают в «Одессаоблэнерго», для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение жилых домов по таким адресам:

с 06:00 до 23:00:

Воронцовский пер., 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Приморский бульвар, 1, 2

с 09:00 до 17:00:

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский пер., 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 77_1, 77Е, 81А, 94, 74а, 77_5, 67Б, 46А, 74Б, 80А, 77в, 85А, 77К, 67А, 95А, 77Д, 99А, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 12/1

Богдана Хмельницкого ул., 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Владимира Высоцкого ул., 13, 23, 25, 23а

Генерала Петрова ул., 19, 42, 44, 46, 48

Греческая ул., 12, 14

Жевахова гора, 22, 30, 81

Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 43_1, 49_1, 21а, 29, 4а, 11_1, 53_2, 45_2, 61а, 53_3, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Пишоновская ул., 7

Профессора Карышковского ул., 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Пушкинская ул., 7

Рыночная ул., 7

Сахарова ул., 40, 44

Степовая ул., 23/25, 19.

С 10:00 до 16:00:

3-я Проектируемая ул., 2, 4, 6/1, 6/2, 6а, 3а, 5а, 5, 6, 7, 8

Авдеева-Черноморского ул., 108в, 8, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 33, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 65а3, 71а, 106/2, 65в, 69/1, 65А, 131а1, 52в, 52в2, 113а, 27в, 106г, 112А, 25в, 25б, 50а, 29/31, 27б, 27-Г, 31а, 33/2, 25а, 94/3, 14/2, 31/2, 106-а, 100В, 12а, 8б, 8А, 8е-2, 8г, 8/1, 8/3, 77а, 106в, 8В, 108а, 106а, 107б, 97а, 94/5, 52/а, 105А, 108б, 79в, 48/4, 106б, 50б, 129а, 50в, 111, 100а, 74А, 56а, 124-Б, 62а, 56Б, 96а, 94/4, 52А, 54а, 68/2, 93а, 94/2, 100г, 54б, 94/1, 121А, 99а, 125А, 54в, 83А, 108/б, 82а, 106д, 74б, 93/2, 124а, 114а, 122-б, 50В/1, 50Г, 52б, 64а, 66а, 65б, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 159, 481, 482, 487, 489, 4810, 27а

Астрономическая ул., 6а, 2, 3, 11А, 4, 20а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 51, 53, 181

Астрономический пер., 6, 7, 8, 9

Бригадная ул., 38а, 24, 42б1, 44в, 39А, 42а, 43а, 39а, 42б, 45/1, 42-Е, 37а, 42ж, 45/2, 42б/4, 42е, 47/1, 41а, 38/3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51

Гвардейская ул., 12/А, 18а, 19, 17а, 20, 19/б, 19в, 19б, 18, 9, 14, 7, 21а, 14а, 21, 19г, 16, 21/2, 21/1, 11, 19/А

Дмитрия Донского пер., 1, 2, 4, 5, 8, 9, 8А1, 2Б, 8а, 11а2, 4а, 11, 13, 24, 11а

Дмитрия Донского ул., 3, 13, 21, 23А, 21/8, 21А6, 23, 21Б, 21\8, 29Б, 29а, 21/6, 25, 27, 29

Елены Телиги пер., 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12а, 1

Ефима Геллера ул., 29а, 45И, 27/1, 27, 37а, 27а, 29, 552, 72В, 45Д/1, 73, 31а, 31, 31б, 55, 57, 55а, 51, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 37, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79, 75А, 35а, 85А, 84/1, 33а, 35, 79а, 82б, 82, 67г, 67д, 72, 70а1, 67б, 67Е, 66, 72б, 61, 67И, 67д2, 59, 72А, 70, 62А, 69В, 65, 67М, 69, 68, 70а, 67а, 67в, 73А, 74, 67/1, 21, 721, 80, 76, 73б, 59б, 63, 69а, 72/б, 59А, 53А, 42а, 47г, 45з, 54а, 58, 45д, 41, 52Е, 88, 32, 52д, 52А1, 49, 60, 47з, 62/4, 47, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 64, 50, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 44, 54, 43а, 56, 45в, 52а, 48а, 471, 45г, 52в, 52а3, 39, 542, 47ж, 40, 45а, 62, 83а, 47к, 83/2, 45б, 45, 46, 53, 62/3, 52, 45е, 48, 52А2, 47в, 38, 45ж, 47б, 42, 38б, 73/А-2

Жаботинского ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 48б, 42/3, 15а1, 19а, 42а4, 25а, 24А, 42б, 26б, 48/1, 42а/4/1, 1а, 7а, 42а, 42/1, 34а, 10а, 46/2, 5а, 4/2, 2а, 3а, 15а2, 46а, 26А, 23, 48в, 3б, 17а, 8а, 59а, 61а, 4А, 26, 15а, 28, 34, 25, 36, 30, 32, 29, 49, 611, 47, 51, 38, 63, 41, 31, 632, 53, 48, 46, 59, 55, 24, 40, 39, 37, 44, 27, 43, 57, 42

Композитора Глинки пер., 11, 2А, 5/12, 5, 35, 22, 16, 41, 32, 29, 20, 37/39, 31, 24, 1а, 16Б, 27, 4, 7а, 14, 28, 12, 32а, 33, 3, 25, 2, 23, 37, 24/4, 8, 34, 1, 15, 26, 8а, 7, 9, 30, 23а, 6, 21, 37/1

Композитора Глинки ул., 18/а3, 1, 2, 23А/8, 25-а, 18А2, 10/А, 29А2, 29а/1, 29а4, 1в, 4А, 3, 29а7, 18а, 12/2, 23а, 18-А/8, 16/3, 14а, 29а/5, 29А8, 18А/11, 16а, 3а, 6, 23А/3, 184, 12, 29, 16, 18, 27, 4, 8, 25, 14, 10, 20

Неделина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 37а, 73б, 55а/3, 33г, 69А, 33а2, 73в, 47Б, 67А, 73а, 70а, 33/1, 58-А, 49б, 29б, 41а, 72-В, 33а/3, 47Д, 72Б, 75А, 71а, 72А, 46А, 17/1, 29а, 6/1, 22, 54/6, 12д, 25в, 11а1, 4/2, 83а, 47а, 33е, 33б, 24а, 9а, 7/2, 57/6, 33д, 12г, 12а, 33а, 7в, 57/7, 7а2, 10/2, 9/3, 13б, 36А, 7б, 4а, 57/3, 13/15, 10/1, 14А, 33а1, 21а, 7а3, 47Г, 8а, 33-Д, 11/4, 55А/2, 17/2, 10а, 13а, 12/2, 41б, 11а, 75б, 7а, 68а, 13В, 11/1, 25Б, 13г, 34А, 11/3, 49А, 33в, 31/1, 39а, 37б, 41д, 41, 54/4, 35, 37, 49, 24, 56, 31, 27, 25, 50, 23, 43, 77, 70, 67, 30, 40, 75, 33, 72, 28, 34, 79, 64, 66, 32, 68, 39, 38, 69, 71, 61, 29, 44, 57, 26, 42, 51, 46, 47, 63, 45, 52, 55, 48, 53, 36, 59, 81, 91, 54, 65

Немировича-Данченко ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14

Обильная ул., 8

Окружная ул., 13б1, 13б, 13а, 11а, 13, 13Б/2, 11б, 11

Петрашевского ул., 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 50а, 28, 46а, 24а, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50

Пилотная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13а, 8а, 14а, 11а, 32а, 11б, 1а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 23а

Прорезной пер., 2, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 25

Розовая ул., 33, 36, 31а, 22, 24а

Ромашковая ул., 37/1, 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14а, 55б3, 2а, 74/1, 49б, 50А, 4А, 24б, 55/б4, 59/1, 20А, 82а, 87а, 53/1, 28/1, 18а, 55/Б б, 33а, 70г, 24а, 8/10, 2б, 14, 49Б/1, 53/2, 1а, 55Б, 70/В, 55/57, 60а, 55б/1, 52б, 45б, 52а, 84а, 57/3, 49/51, 45а, 72а, 70а, 55ж, 54б/1, 70Б, 68а, 55Д, 54а, 39а, 51а, 49-б/2, 49а, 86б, 52б/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102

Садовая ул., 45

Сакко ул., 2а, 6

Собинова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 15а, 10а, 14, 4а, 3а, 16, 18, 20, 153, 7а

Толбухина ул., 84А, 46б, 112е, 116, 131, 114, 124, 40-А/1, 56, 48Б, 50а, 44, 54, 34, 32/2, 52а, 48а, 34а, 30б, 42б, 30в, 40, 30, 42г, 52, 58а, 343, 40в, 36, 38, 42в, 42, 28а, 48, 40а, 81а, 32, 42А, 58, 54а, 321, 28-а, 44а, 42д, 34/2, 60, 30а, 50в, 50Б, 58/2, 50, 117, 112в, 90, 110г, 129А, 112д, 110а2, 103, 92а, 102, 96, 133Г, 119а, 76А, 110, 133ж, 127, 90б, 108, 94/Б, 111, 129, 100, 133е, 98, 112г, 121, 123, 112а, 110д, 115, 133б, 133а, 94В, 133д, 68а, 109, 106а, 106, 110а, 129б, 113, 129в, 92, 107б, 105, 133в, 119, 115А, 110б, 104, 92б, 112б, 110в, 125а, 90а, 94, 125, 112, 133, 118, 79, 31, 55а, 20, 243, 75, 57, 79а, 651, 67, 31/А, 57а, 39, 59а, 49, 73, 35, 71А, 51, 22а, 29/4, 24а, 31а, 29А, 47, 22, 24, 33а, 35а, 31б, 43, 61, 75а, 27, 69, 26, 65, 63, 203, 20а, 41, 28, 77, 55, 282, 47а, 49а, 245, 33, 81, 45, 73А, 71, 59, 53, 55б, 84/1, 93, 101, 80, 88, 86Б, 78а, 82, 76, 83, 78а2, 82б, 93/Б, 72, 84/4, 89, 78/2, 66, 99, 88б, 89б, 64, 91а, 78/1, 91б, 86а, 86, 72а, 89Б1, 70, 97, 91, 93А, 88а, 68, 91Б/1, 95, 74, 84а, 84/3, 84/2, 74а, 132, 62, 621, 79/Б, 83в, 85, 87, 85б, 85А, 83а, 87-А, 87Б, 107

Тупиковый пер., 4а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1Б, 8, 3а, 10, 12

Уральская ул., 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3/2, 11а, 21, 3а, 22а, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Уральский пер., 2, 3, 4а, 1, 2а, 4

Фурманова пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 12А, 10б, 4а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Чубаевская ул., 29/10, 29/8, 29/15, 48/5, 48/2, 12, 8, 8/1, 48А, 32, 42, 25/27, 38, 21а, 36, 30а, 21б, 38/1, 23, 34, 32а, 19, 21, 40, 30б, 25, 279, 27/12, 27, 27/3, 29/35, 29/3, 29/6, 27/2, 48/9, 42а, 48/50, 31, 31А, 29/31, 29/7, 46/48, 46, 295, 48/8, 27/8, 27/5, 27/1, 27/7, 29, 29/3141, 29/11, 48, 48/

Штурвальная ул., 15, 21Б, 19, 17\2, 17, 21

Щукина пер., 2, 3, 52, 4а, 1, 4, 5, 51, 4б.