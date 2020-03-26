Масштабная авария на трассе Одесса-Киев: грузовик врезался в автобусы

Два человека погибли и четверо травмированы в результате аварии возле села Солтановка на трассе Одесса-Киев.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz и двух автобусов ПАЗ.

34-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и врезался в автобусы, которые были припаркованы на обочине.

Фото: Патрульная полиция

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