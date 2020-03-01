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Новости Одессы и Одесской области

Масленица на Дерибасовской — в украинских народных традициях

Масленица на Дерибасовской — в украинских народных традициях

«Ой, Масляна прийшла, нам весну принесла!» — таков лейтмотив большого фольклорного фестиваля-праздника, который прошел в Горсаду. Его по традиции устроил одесский «Козак-центр» (руководитель Сергей Шпак), и нужно было видеть, как одесская Ротонда превратилась в сцену, а сам Горсад заиграл-запел-затанцевал, став огромным зрительным очень активным залом.

Обряды, украинские народные песни и танцы, современные музыкальные композиции, посвященные Масленице и приходу весны — это лишь небольшая часть всего увиденного и услышанного. Народные фольклорные коллективы со всей Одесской области собрал этот праздник, и одесситы к нему с удовольствием присоединились.

А сам Горсад превратился в городок мастеров, стал красочной ярмаркой.

Концертная программа очень обширна, одесситы подпевают и сами пускаются в пляс, благо, погода не подвела, превратив первый день весны, Прощеное воскресенье и Масленицу в настоящий фольклорный праздник, где царили веселье, радость и надежды на все самое лучшее.

Как это обычно бывает, далеко не все знали, что фестиваль «Масленица на Дерибасовской» заиграет-запоет в этот первый весенний день, одесситы, можно сказать, присоединялись к нему «по ходу», прогуливаясь в выходной день по центру города.

Никто не пожалел: есть что услышать и увидеть, самому принять участие. И праздник получился очень семейным, всем на радость и, конечно же, с традиционным пожеланием друг другу: «Чтобы все у вас — как по маслу!».

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Мария Котова
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