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Марченко рассказал, где Одесской области взять резервную электроэнергию

Марченко рассказал, где Одесской области взять резервную электроэнергию

Сейчас российская армия обстреливает украинские электростанции и другую инфраструктуру. В Одессе сегодня министры Украины, Молдовы и Румынии договаривались о возможности подключения украинских систем к европейским.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Сегодня состоялся визит в Одессу министров иностранных дел и министра энергетики Украины совместно с министрами иностранных дел Молдовы и Румынии.

Ключевым вопросом, по словам Максима Марченко, была энергетическая безопасность стран и возможность присоединения украинских энергетических систем к европейской сети.

Это позволит значительно усилить энергетическую безопасность в условиях войны. Потому что сейчас оккупанты пытаются уничтожить энергетическую отрасль нашей страны. И наличие мощного резерва поможет нам снизить риски, которые возникают из-за обстрелов наших электростанций и другой инфраструктуры,

— сказал глава Одесской ОВА.

Также обговорили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и коллективной безопасности, потому что в современных условиях для противостояния российской агрессии поддержка государств, с которыми у нас общие границы является гарантией для победы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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