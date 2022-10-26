Марченко напомнил недовольным истинную причину отключений света

Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко напомнил недовольным отключениями света, что идет война и именно россия обстреливает энергетическую инфраструктуру.

Об этом глава Одесской области заявил во время своего вечернего видеообращения.

По его словам, из-за отключений электроэнергии распространяется много негативных сообщений, поэтому он напомнил, что первопричина этих отключений – российские ракетные удары, которые уничтожают нашу инфраструктуру. Параллельно в соцсетях распространяются провокационные сообщения, что власть ничего не делает, или предпринимаются попытки сместить внимание населения совсем в другое русло и искать проблемы там, где их нет.

«Еще раз хочу всем, кто забыл, напомнить, что идет война, — сказал Максим Марченко, — и нас пытаются уничтожить любым способом. Отключения электроэнергии – это последствия войны, которые чувствует каждый».

Руководитель ОВА заверил, что всласть и энергетики делают все возможное, чтобы энергосистема работала.

«Благодаря тому, что сейчас каждый на своем месте выполняет свою работу, вы можете смотреть это видео с работающим интернетом, с водой в кране и возможностью приготовить еду дома, а не на улице.

Мы все сейчас на войне и должны помнить, кто наш настоящий враг», — завершил Марченко.

Напомним, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Украине вынуждены проводить стабилизационные отключения электроэнергии. Коснулись они о Одессы с областью. Ранее «Одесская Жизнь» публиковала график таких отключений.