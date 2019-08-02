Мама спить, вона втомилась: в Одесі вулицями гуляла півторарічна дівчинка, поки її мати спала

Дівчинка блукала вулицями близько 7 години ранку.

Патрульні поліцейські отримали виклик від прохожої жінки, про виявлення маленької дитини у Приморському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

По приїзду на місце виклику, на інспекторів очікувала заявниця з дівчинкою віком близько півтора рочки. Для огляду дитини викликали швидку.

Як розповіли громадяни, дитина мешкає в одному з будинків у Книжковому провулку. Обстеживши двір, патрульні знайшли матір дитини. Жінка пояснила, що доки вона спала, донька відчинила двері та вийшла на вулицю.

Матір та дівчинку було супроводжено до відділку поліції для подальшого з’ясування обставин події.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали зловмисника, який викрав телефон у жінки, поки та годувала дитину.

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