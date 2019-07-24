fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одесі затримали зловмисника, який викрав телефон у жінки, поки та годувала дитину

В Одесі затримали зловмисника, який викрав телефон у жінки, поки та годувала дитину

Жінка не розгубилася та почала кликати на допомогу.

На очах у молодої жінки, яка годувала дитину, зловмисник витягнув з візочка мобільний телефон і втік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Потерпіла не розгубилася й почала кликати на допомогу. Її почули поліцейські, які проходили неподалік. Вони кинулися за  правопорушником і за лічені хвилини його затримали.

У Приморському відділі поліції чоловік зізнався, що зважився на злочин, бо розумів, що потерпіла з дитиною на руках не змогла б його наздогнати.

Тепер уникнути відповідальності 39-річному одеситу не вдасться. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та проводять досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото: МедикФорум

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить