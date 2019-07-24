В Одесі затримали зловмисника, який викрав телефон у жінки, поки та годувала дитину

Жінка не розгубилася та почала кликати на допомогу.

На очах у молодої жінки, яка годувала дитину, зловмисник витягнув з візочка мобільний телефон і втік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Потерпіла не розгубилася й почала кликати на допомогу. Її почули поліцейські, які проходили неподалік. Вони кинулися за правопорушником і за лічені хвилини його затримали.

У Приморському відділі поліції чоловік зізнався, що зважився на злочин, бо розумів, що потерпіла з дитиною на руках не змогла б його наздогнати.

Тепер уникнути відповідальності 39-річному одеситу не вдасться. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та проводять досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото: МедикФорум