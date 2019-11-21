Мальовничий готель “Одеса” передадуть у концесію

Про це повідомляє пресслужба Одеського морського порту.

Нещодавно створене головне представництво АМПУ існує в ДП «Адміністрація морських портів України» на правах відокремленого підрозділу. У головному представництві концентруються всі непрофільні активи філій АМПУ в портах, у тому числі і пасажирський комплекс Одеського порту, поки що за винятком готелю «Одеса». Зараз у Міністерстві інфраструктури України вирішується питання про передачу готелю на баланс АМПУ. Таку інформацію повідомив Дмитро Подорян – директор головного представництва АМПУ під час інтерв’ю телекомпанії ICTV.

Цей крок має мету створення найкращих умов для відновлення роботи готелю, для чого потрібні великі інвестиції. Такі можливо отримати шляхом передачі об’єкту у приватні руки.

– Є різні форми державно-приватного партнерства: передача в управління, договір про спільну діяльність, оренда та інші. Але пріоритетною, відповідно до нещодавно прийнятого Верховною Радою у другому читанні Закону про концесії, являється концесія, – заявив директор головного представництва АМПУ. – Інвестор, що теоретично прийде сюди, повинен розпоряджатися значними коштами і, зрозуміло, буде зацікавлений отримати весь пасажирський комплекс у цілому. А Закон якраз і передбачає можливість передачі в концесію об’єктів, що складають цілісний господарчий комплекс.

Готель «Одеса» не експлуатується вже вісім років. Чому? Розповів в.о. директора ДП «Одеський порт» Олексій Мясковський:

– Готель був побудований на правах часткової власності (80% належить державі, балансоутримувач ДП «Одеський морський торговельний порт», 20% – приватній компанії) у період з 1999 по 2001 рік. Був введений в експлуатацію і працював до літа 2011 року. Враховуючи правовий факт взаємодії приватного капіталу та держави, готель експлуатувався спільно. У 2011 р. з боку прокуратури Одеської області був поданий позов щодо розірвання відносин з приватною компанією – співвласником готелю. З того часу готель не працює. Договір між державою в особі Одеського порту і компанією було розірвано і співвласник залишив управління готелем, але цій компанії, як і раніше, належить 20% власності. А відтак, сьогодні є кілька варіантів вирішення проблеми. Перший: домовитись з співвласником і разом вкласти гроші у відновлення готелю, але у порту немає таких коштів, а у співвласника – бажання. Другий: викупити у приватної компанії її долю і, консолідувавши комплекс в одних руках, вже щось з ним робити, знайти інвестора, наприклад. Концесійний проект ДП «АМПУ» на території пасажирського комплексу Одеського порту, куди буде включений і готель «Одеса», якраз це передбачає.

Як розповів далі Мясковський, адміністрація порту робила спробу у 2011 році передати готель приватній компанії, яка б ним управляла. Компанія була відібрана на конкурсних підставах, були виконані всі передбачені законодавством процедури і отримано відповідне розпорядження Кабінету міністрів. Але на останньому етапі угода зірвалась, оскільки компанія-оператор не знайшла спільної мови зі співвласником готелю, який відмовився підписати договір управління.

У 2015 році було проведено тендер і вибрана організація, що розробила проект реконструкції. За проектом вартість реконструкції може скласти близько 200 мільйонів гривень. Проте ні в Одеського порту, ні в компанії співвласника не знайшлось достатньо коштів на відновлення готелю.

Найбільший об’єм затрат необхідний на повне відновлення фасадних систем та ремонт комунікацій. Також необхідне відновлення всіх номерів, тобто ремонт внутрішніх приміщень. Ліфти також потребують ремонту. Несучі конструкції готелю, за висновками експертів, знаходяться більш менш в задовільному стані, зазначив керівник ДП «Одеський порт».

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на Першому інвестиційному форумі Re: think. Invest in Ukraine заявив, що його відомство готове запропонувати передачу в концесію цілісних майнових комплексів у портах Одеси, Маріуполя, Бердянська та Чорноморська. Крім того, В.Криклій розповів про значну зацікавленість інвесторів у тендерах про передачу в концесію портів “Ольвія” і “Херсон” – конкурс триватиме до кінця грудня цього року.

Фото: Одеський морський порт

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