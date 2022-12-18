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Маленькая одесситка устроила сюрприз для воинов теробороны

Маленькая одесситка устроила сюрприз для воинов теробороны

Ребенок принес в часть сделанный своими руками конверт, в котором оказались деньги и письмо. Военные разыскали девочку и отблагодарили ее.

Об этом случае рассказали в оперативном командовании “Юг”.

Однажды в 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны г. Одесса пришел маленький мальчик. Он принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками и пошел домой.

Когда наши воины раскрыли это послание, были очень умилены. Там оказалось письмо с благодарностью ВСУ за защиту и 500 гривен.

Побратимы разыскали этого героя, а точнее героиню. Ею оказалась очень красивая девочка. Военнослужащие бригады презентовали девочке мотивационный шеврон бригады и выразили благодарность.

“Этот поступок ребенка еще раз доказывает, что все,  от малышей до взрослых, украинцы не безразличны к своей судьбе и судьбе Украины” – сказано в сообщении ОК “Юг”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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