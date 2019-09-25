Мальчик из Южного погиб, запутавшись в канате шведской стенки

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, мать нашла сына в петле из каната.

Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка оказались напрасными.

Трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате.

Семья вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.