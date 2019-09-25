Мальчик из Южного погиб, запутавшись в канате шведской стенки

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего ребенка.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, мать нашла сына в петле из каната.
Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка оказались напрасными.
Трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате.
Семья вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
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