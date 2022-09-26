Максим Марченко сделал оккупантам предложение — в ответ на атаки дронов

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко уверен, что никакие беспилотники уже не помогут российским агрессорам. И лучшее, что они могут сделать – сдаться.

Об этом руководитель Одесской области заявил в своем традиционном вечернем видеообращении.

Ночью враг атаковал области дронами-камикадзе. Разрушен объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет. Один беспилотник был сбит нашим подразделение противовоздушной обороны.

Сейчас военный специалисты изымают остатки сбитых иранских дронов для того, чтобы разработать более эффективную систему для противодействия им.

Хочу напомнить оккупантам, что ни ваши удары дронами, ни псевдореферендумы или мобилизация, не остановят освобождение украинской земли. Поэтому рекомендую тем, кого насильно гонят на смерть, сразу сдаваться в плен или, наконец, сделать что-то для того, чтобы остановить ваше руководство от уничтожения вашей страны и выжить.



Напомним, с минувшей пятницы российские войска ежедневно атакуют Одессу и область с помощь беспилотных летательных аппаратов.

Так, сегодня ночью таким дроном-камикадзе был подорван склад с боеприпасами неподалеку от областного центра.