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Новости Одессы и Одесской области

Майже півсотні вулиць Одеси на два дні залишаться без теплопостачання

Майже півсотні вулиць Одеси на два дні залишаться без теплопостачання

Теплопостачання не буде у зв’язку з аварійними ремонтними роботами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Так, з 14:00 11 січня до 12:00 12 січня тимчасово буде припинено теплопостачання за наступними адресами:

– вул. Велика Арнаутська, 1, 2а, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19, 33, 35, 37, 51;

– вул. Базарна, 1, 2а, 3а, 34, 36, 45, 66, 66/1, 68;

– вул. Бєлинського, 2, 6, 5б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

– вул. Буніна, 1, 7;

– вул. Грецька, 1;

– вул. Єврейська, 2а;

– вул. Катерининська, 64;

– бульвар Італійський, 1/1, 6, 8, 11;

– вул. Канатна, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 19/21, 26а, 27, 29, 31, 83, 89, 91, 92, 95, 97, 98;

– провулок Канатний, 3, 3а;

– провулок Катаєва, 6, 8;

– пл. Куликове поле, 1;

– провулок ІІ-й Куликовський, 3а, 4, 4а;

– провулок ІІІ-й Куликовський, 3;

– провулок Купальний, 6;

– вул. Лейтенанта Шмідта, 19;

– провулок Лермонтовський, 4, 5, 6, 9;

– бульвар Лідерсовський, 11;

– вул. Мала Арнаутська, 2, 34, 51;

– вул. Маразліївська, 1а, 1в, 2, 6, 14а, 14б, 34а, 40/42, 60;

– вул. Маріінска, 2, 6, 8, 10;

– провулок Мукачевський, 4а;

– провулок Нахімова, 1/23, 3, 3а, 4, 4/6, 8;

– вул. Нова, 4, 5а, 7а;

– провулок Обсерваторний, 8;

– вул. Осипова, 21, 23, 30, 32, 37, 45;

– вул. Отрадна, 3, 9, 10;

– вул. Пантелеймонівська, 6, 8, 15а, 17, 17а, 19, 56;

– вул. Пироговська, 2, 6, 17, 25, ,7, ,7а, 27б, 29;

– пл. Привокзальна, 2;

– провулок Привокзальний, 2;

– вул. Пушкінська, 36, 37, 41, 44, 45/47/49, 51, 57;

– вул. Рішельєвська, 35/37, 44/46, 45, 59, 73;

– провулок Сабанський 1, 4;

– вул. Семінарська, 18/20, 20, 26, 28;

– пл. Старосінна, 1;

– провулок Судовий, 2;

– вул. Троїцька, 4, 6, 8а, 33;

– вул. Успенська, 1, 4а, 9, 30, 53, 67, 67/69;

– вул. Уютна, 12;

– вул. Чорноморська, 2а;

– провулок Штабний, 4;

– вул. Ямчитського, 5, 7.

КП “Теплопостачання міста Одеси” приносить свої вибачення жителям міста за тимчасові незручності.

Фото: 24 Канал

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