Майже десяток теплопостачальників Одеської області можуть залишитись без газопостачання через заборгованість

Газопостачання 37 тепловиків України може бути припинене через борги

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 р. 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО.

Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання.

За оперативними даними, станом на 23 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадаємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня.

Серед боржників:

Населений пункт: Біляївка

Назва підприємства: Біляївське ЖЕКП

Загальна заборгованість: 1 247 781,31

Необхідна мінімальна сума: 332 056,73

Назва підприємства: Біляївське ЖЕКП Загальна заборгованість: 1 247 781,31 Необхідна мінімальна сума: 332 056,73 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ

Загальна заборгованість: 275 239,57

Необхідна мінімальна сума: 149 928,88

Назва підприємства: ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ Загальна заборгованість: 275 239,57 Необхідна мінімальна сума: 149 928,88 Населений пункт:Одеса

Назва підприємства: ДОВЖЕНКА 2 ОСББ

Загальна заборгованість: 374 032,31

Необхідна мінімальна сума: 110 499,84

Назва підприємства: ДОВЖЕНКА 2 ОСББ Загальна заборгованість: 374 032,31 Необхідна мінімальна сума: 110 499,84 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ

Загальна заборгованість: 319 533,66

Необхідна мінімальна сума: 248 128,22

Назва підприємства: КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ Загальна заборгованість: 319 533,66 Необхідна мінімальна сума: 248 128,22 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: СКАТ ТОВ

Загальна заборгованість: 313 502,34

Необхідна мінімальна сума: 111 367,29

Назва підприємства: СКАТ ТОВ Загальна заборгованість: 313 502,34 Необхідна мінімальна сума: 111 367,29 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ

Загальна заборгованість: 1 656 960,43

Необхідна мінімальна сума: 510 328,75

Назва підприємства: ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ Загальна заборгованість: 1 656 960,43 Необхідна мінімальна сума: 510 328,75 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: Україна-Сервіс ОК

Загальна заборгованість: 217 639,78

Необхідна мінімальна сума: 109 890,86

Назва підприємства: Україна-Сервіс ОК Загальна заборгованість: 217 639,78 Необхідна мінімальна сума: 109 890,86 Населений пункт: Одеса

Назва підприємства: ФОКУС-ПЛЮС ОСББ

Загальна заборгованість: 85 361,89

Необхідна мінімальна сума: 45 651,07

Назва підприємства: ФОКУС-ПЛЮС ОСББ Загальна заборгованість: 85 361,89 Необхідна мінімальна сума: 45 651,07 Населений пункт: Хлібодарське

Назва підприємства: ХВУЖКГ

Загальна заборгованість: 1 002 999,56

Необхідна мінімальна сума: 587 345,94

Фото: UA: ДНІПРО

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