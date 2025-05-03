Прогноз погоды в Одессе на 4 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 11-12°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 4 мая
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 21-26°С, в прибрежной зоне 16-18°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой