Май в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 4 мая

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В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 11-12°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 4 мая

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 21-26°С, в прибрежной зоне 16-18°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

 

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