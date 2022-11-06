Магнитные бури: ждать ли в воскресенье 6 ноября

По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодняшний воскресный день, 6 ноября 2022 года, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. И хотя магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь при этом не ожидается.

«Возможны отдельные возмущенные периоды», – подтверждают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, слабая магнитная буря нас ждет предположительно 10 и 11 ноября.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.