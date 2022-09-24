Магнитные бури: ждать ли в субботу, 24 сентября

Сегодня, в субботу, 24 сентября, 2022 года, существенных магнитных бурь не предвидится – возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, по прогнозам, неспокойным в геомагнитном плане обещает быть 26 сентября.

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Появляются проблемы с давлением, сердцем и сном. Также в этот период может проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.