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Магнитные бури: ждать ли в среду, 22 июня

Магнитные бури: ждать ли в среду, 22 июня

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на наше здоровье, а зная заранее прогноз «штормовых» дней можно подготовить свой организм к неблагоприятным дням и пережить их без лишней головной боли.
Какой же обещает быть среда, 22 июня 2022 года?

По информации, которой поделился с «Одесской жизнью» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная – магнитных бурь не ожидается.

А специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США подтверждают: солнечная активность в течение суток была на невысоком уровне и не могла оказать существенного влияния на Землю.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Напомним, по прогнозам, ближайшая магнитная буря ожидается 23-25 июня.

Как же пережить благополучно дни магнитных бурь:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки и в случае необходимости приобрести необходимые медикаменты от обострения хронических заболеваний и от повышенного давления;
  • чаще гулять пешком на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно спать и отдыхать;
  • пить негазированную воду, травяной чай, а от кофе и алкоголя на время отказаться.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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