Магнитные бури: ждать ли «шторм» 9 января?

Сегодня, в понедельник, 9 января 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная.

Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле Земли.

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Между тем, некоторые эксперты уверяют, что к магнитным бурям чувствительны лишь 10% от всего населения земного шара.

Однако тем, у кого имеются хронические заболевания, стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию в дни магнитных бурь.

Чтобы пережить неблагоприятные дни без последствий для здоровья, медики советуют:

хотя бы на время отказаться от кофе, никотина и алкоголя;

чаще гулять на свежем воздухе;

соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;

потреблять больше жидкости;

исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.