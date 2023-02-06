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Магнитные бури: ждать ли «шторм» 6 февраля?

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 6 февраля?

Сегодня, в ппонедельник, 6 февраля 2023 года, магнитных бурь не ожидается. По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная.

Что такое магнитные бури

Потому что в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Как пережить магнитные бури

Однако тем, у кого имеются хронические заболевания, стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию в дни магнитных бурь.

Чтобы пережить неблагоприятные дни без последствий для здоровья, медики советуют:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, никотина и алкоголя;
  • чаще гулять на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;
  • потреблять больше жидкости;
  • исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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