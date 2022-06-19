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Магнитные бури: ждать ли их в воскресенье, 19 июня?

Магнитные бури: ждать ли их в воскресенье, 19 июня?

Как известно, магнитные бури могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто зависит от капризов погоды либо страдает от хронических болезней.
Каков же прогноз космической погоды на воскресенье, 19 июня?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Между тем, американские ученые с украинскими не согласны: по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, 19 июня существенных магнитных бурь не ожидается: произошедшие в течение суток солнечные вспышки не оказывают влияния на Землю.

Напомним, что до конца месяца нас ждут еще как минимум две магнитные бури. Правда, мощными они не будут. Ближайший космический «шторм» прогнозируют 23-25 июня.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, такие как имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад. Необходимо пить много воды либо травяного чая. А вот от кофе, алкоголя и энергетических напитков желательно на время отказаться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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